Nyt on viimeinen hetki vastata valtavan suosion saaneeseen kysymykseen – autat samalla suomen kielen tutkijoita

Kerro, millä sanalla sinä tervehdit kaveriasi tai kaupan kassaa. Vastausaikaa on enää sunnuntaihin saakka.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Yle on yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa pyytänyt tänä syksynä suomalaisia kertomaan, millä sanalla he tervehtivät toisiaan.

Onko se moi, terve, morjens, helou tai joku muu?

Ihmiset ovat todella innostuneet kertomaan, sillä vastauksia on tullut jo kymmeniätuhansia.

Vaikka vastauksien määrä on valtava, toivomme niitä lisää erityisesti tietyistä kohdin Suomea.

– Vaikka osasin odottaa, että tämä kysely kiinnostaa, sen suosio on yllättänyt. Silti toivon, että saisimme vielä lisää vastauksia – ennen muuta pienemmiltä paikkakunnilta, joiden osalta on vielä kartalla aukkoja, toivoo Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen.

Laadimme aikanaan vastauksien perusteella kartan, jossa näkyy, missä päin Suomea mikäkin tervehdyssana on suosituin. Jokainen vastaus on siis tärkeä. Siitä hyötyy myös suomen kielen tutkimus.

Kaksi helppoa kysymystä

Alla olevassa lomakkeessa on kaksi yksinkertaista kysymystä. Vastaa niihin mahdollisimman rehellisesti.

Jotta saamme tehtyä kartan, tarvitsemme postinumerosi. Lisäksi kysymme ikääsi ja sukupuoltasi. Näin voimme tutkailla, tervehtivätkö eri-ikäiset toisiaan eri tavoilla ja onko sukupuolella merkitystä sille, mitä tervehdyssanoja käyttää.

Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin laajasti selvitetty, millä sanoilla ihmiset tervehtivät toisiaan. Aineisto jää siksi myös suomen kielen tutkijoiden käyttöön tulevia tutkimuksia varten.

Ylelle ja tutkijoille päätyvät vain antamasi vastaukset sekä ikäsi, postinumerosi ja sukupuolesi.

Nyt vastaamaan!

Toteutus vaatii toimiakseen JavaScriptin.

Kiitos osallistumisestasi. Kysely on avoinna sunnuntai-iltaan 26.11.2023 saakka.

Tulokset julkaistaan Ylen verkkosivulla vuoden 2023 lopussa. Sitä odotellessa voit katsoa, millaisen kartan saimme aikaan vuosi sitten, kun kysyimme minä-pronominin käyttöä Suomessa.

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen on jo päässyt katsomaan alustavia tuloksia.

– Tervehdyssanojen kärkiviisikko ei sinänsä yllätä, mutta on jännittävää nähdä, missä kulkevat hei- ja moi-alueiden rajat ja missä terve on suosituin. Kiinnostavaa on myös se, miten selvästi ystävän tervehtiminen ja asiointitilanne kaupan kassalla eroavat toisistaan, kertoo Lappalainen.