Näin hyvinvointialue vastaa hoitajille, joiden työpaikka suljetaan: ”Toimeenpanon aikataulu selviää lähipäivinä”

Muun muassa Ruoveden terveyskeskuksen vuodeosasto suunnitellaan lakkautettavaksi. Vuodeosastolla on 23 työntekijää.

Hyvinvointialueet supistavat palveluverkkojaan, ja se tarkoittaa muun muassa terveyskeskusten ja vuodeosastojen sulkemisia. Kovimmin leikkaukset osuvat reuna-alueiden vuodeosastojen toimintaan.

Yle uutisoi aiemmin lakkautuspäätöksen saaneesta Ruoveden vuodeosastosta, jonka työntekijät kokevat olevansa hyvinvointialueen heittopusseja.

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) henkilöstöjohtaja Taina Niiranen sanoo, että tilanteessa pyritään tukemaan erityisesti yksiköiden esihenkilöitä ja kuulemaan henkilöstöä.

– Esihenkilön rooli on suuri vaikeassa tilanteessa, Niiranen sanoo.

Pirha aikoo järjestää esihenkilöille muutostukea. Se sisältää viikoittaisen yt-tukiklinikan ja mahdollisuuden soittaa palvelevaan puhelimeen asioista, jotka askarruttavat.

– Toimeenpanon aikataulu selviää lähipäivinä. Epätietoisuus on tässä tilanteessa hankalinta. Yritämme viedä asioita ripeästi eteenpäin, jotta henkilöstö tietää, mitä tapahtuu.

Jokaista työntekijää kuullaan

Lakkautuksia ja sulkemisia on luvassa Pirkanmaalla jo ensi kesänä ja lisää tulevien vuosien aikana.

Koska palveluverkon uudistaminen on vielä alkuvaiheessa, Niirasen mukaan on vaikea arvioida, kuinka montaa työntekijää järjestelyt koskettavat.

Aluehallituksen hyväksymien säästötoimien myötä on kerrottu aiemmin 240 työpaikan vähennyksestä.

– Jokainen työntekijä miettii, miten tämä minua koskettaa. Sen huolen ymmärrän kyllä, Taina Niiranen sanoo.

Työntekijöitä tuetaan Niirasen mukaan henkilökohtaisesti esimerkiksi työterveyden kautta. Tukea tarjotaan myös ryhmissä esimerkiksi työnohjauksen, työhyvinvointikoordinaattoreiden ja työsuojelupäälliköiden kautta.

– He tulevat keskustelemaan yksiköihin ja pyrkivät vastaamaan kysymyksiin. Niitä on nyt paljon.

Niiranen vakuuttaa, että jokaista työntekijää kuullaan muutosten aikana. Huomioon yritetään Niirasen mukaan ottaa jokaisen yksilöllinen tilanne, kuten se, onko käytössä omaa autoa ja mitkä kulkumahdollisuudet ovat.

– Työpaikan sijainti on tärkeä asia. Jos kunnan alueella on tarjolla vastaava tehtävä, johon kelpoisuus riittää, on mahdollista siirtyä avoimiin tehtäviin, Niiranen lisää.

Pula hoitohenkilökunnasta on huolenaihe Niirasen mukaan myös Pirkanmaalla. Nyt henkilöstövähennykset koskevat hänen mukaansa enemmän hallintoa.

– Muutostilanteissa liikehdintää tapahtuu aina, ei siltä tässäkään vältytä. Rauhoittelen kuitenkin, että irtisanomiset eivät juuri kohdistu hoitohenkilöstöön.