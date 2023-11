Ankara vääntö jätekuljetuksista jatkuu Pohjanmaalla: edes oikeuden kanta ja mojova sakko eivät saa tinkimään valinnanvapaudesta

Vaasan jätekuljetus on vaikeassa tilanteessa

Vaasassa on väännetty kymmenisen vuotta jätekuljetuksen järjestäjästä. Nyt ollaan siinä pisteessä, että hallinto-oikeus on todennut voimassaolevan päätöksen lainvastaiseksi, ely-keskus on antanut mojovan sakon ja osa jätelautakunnan jäsenistä ollaan erottamassa.

Miten tilanteeseen on päädytty?

Vaasan seudun jätelautakunta haluaa antaa kiinteistönomistajien päättää, kuka jätteet kuljettaa.

Vuonna 2013 kuntien piti päättää, pysyvätkö ne kiinteistökohtaisessa valinnassa vai keskittävätkö valinnan kunnalle. Lain mukaan päätös voidaan antaa kiinteistönomistajille, mikäli voidaan olla täysin varmoja, että ongelmia ei synny.

Jätelautakunta perustettiin vuonna 2014 ja oli siis heti myöhässä. Alkuvuosina lautakunta teetti tutkimuksia ja pyysi lausuntoja. Vuonna 2018 se päätti pitää valinnanvapauden kiinteistönomistajilla.

Esityslistat ovat olleet samanlaisia vuodesta 2014. Riidat ovat jatkuneet edestakaisin. Mehän emme ole vielä tehneet jätelautakunnan oikeaa työtä. Johan Håkans, varapuheenjohtaja

Päätös poiki valituksia, uusia selvityksiä ja uusia lausuntoja. Laki muuttui vuonna 2021. Nyt kunnan on kilpailutettava biojätteen ja pakkausjätteen kuljetus. Poltettavan jätteen ja lietteen osalta päätös voidaan antaa kiinteistön omistajalle, jos voidaan olla varmoja, ettei ongelmia tule.

Jätelautakunta päätti tammikuussa 2022 pitää voimassa kiinteistönomistajien valitseman kuljetuksen.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi tämän vuoden toukokuussa päätöksen ja vaati jätelautakuntaa tekemään uuden. Se katsoi, ettei Vaasan seudulla ole saatu tarpeeksi näyttöä, että jätteenkuljetukset sujuisivat ongelmitta. Siksi kunnan tulisi hoitaa kilpailutus.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus langetti marraskuussa 40 000 euron sakon lainvastaisesta päätöksenteosta. Lautakuntaa uhkaa myös uusi, 50 000 euron uhkasakko, jos päätös ei muutu.

Kuntaliiton johtavan juristin Marko Nurmikolun mukaan jäteviranomaisten päätöksistä valitetaan Suomessa enemmän kuin muista. Elyn tuomitsema sakko on erittäin harvinainen.

– En ole kuullut toisesta vastaavasta tapauksesta missään asiaryhmässä. Ely-keskukset ovat kyllä jätelain valvontaviranomaisina esittäneet lausunnoissaan näkemyksiä kuljetusjärjestelmäpäätöksistä, Nurmikolu kertoo.

Asia on edennyt niin pitkälle, että Vaasa ja Mustasaari ovat päättäneet asettaa valiokunnat valitsemiensa jäsenten erottamiseksi.

Vaasan seudun jätelautakuntaan kuuluu edustajat Vaasasta, Vöyristä, Maalahdesta, Mustasaaresta, Korsnäsistä ja Isostakyröstä. Isokyrö on päättänyt siirtyä kunnalliseen jätekuljetukseen.

Huoli hintojen noususta

Jätelautakunnan enemmistö pitää kiinni tulkinnastaan, vaikka hallinto-oikeus on linjannut asiassa toisin.

Puheenjohtaja Anna-Lena Ahlnäsin mukaan enemmistö on äänestänyt kiinteistökohtaisen kuljetuksen puolesta, koska sillä on kuntalaisten tuki.

– Kunnat, yrittäjät ja yhdistykset ovat antaneet lausuntoja, että ne haluavat kiinteistökohtaisen kuljetuksen. Se on ollut toimivaa ja luotettavaa, Ahlnäs sanoo.

Jos kunnallistamme, se on aivan sama asia kuin asettaisimme asukkaille uuden veron. Johan Håkans, varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Johan Håkans on huolissaan siitä, että jätemaksut kasvavat, jos kiinteistön omistaja ei voi itse valita kuljettajaa. Hänen mukaansa jätelautakunta on jo muutenkin kumileimasimen asemassa, kun jätetaksoja asetetaan.

Håkans muistuttaa, että jos omistajat saavat itse valita kuljetuksen, he voivat aika ajoin kilpailuttaa sopimustaan.

– Jos lähdemme kunnallistamaan, se oikeus vedetään täysin pois. Kunta päättää, kuka ajaa, mitä ajaa, koska ajaa ja millä hinnalla. Jos kunnallistamme, se on aivan sama asia kuin asettaisimme asukkaille uuden veron.

Jätelautakunta pitää kiinni päätöksestään myös siksi, että kuntalaiset voivat valita pienen yrittäjän, jonka verotulot ohjautuvat omaan kuntaan.

Lietettä metsään

Kun kiinteistönomistaja valitsee itse kuljetusyhtiön, on riskinä, että sen toimintatavoista ei ole varmuutta.

Lietteen kuljettajalla pitää olla lupa, ja liete tulee toimittaa turvalliseen vastaanottopaikkaan. Vaasan kaupungin selvitysten mukaan kiinteistön haltijat ovat käyttäneet yrityksiä, joilla lupaa ei ole.

Vaasan jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst kertoo useiden ihmisten myöntäneen, että lietettä eli kiinteistöjen jätevettä ajetaan metsään ja jätteitä poltetaan itse.

– Ihmiset ovat kertoneet, että heillä on suora putki metsään. Emme voi kääntää katsetta toiseen suuntaan ja sanoa, että ongelmaa ei ole olemassa. Tämä on jätelautakunnan tiedossa.

Ihmiset ovat kertoneet meille, että heillä on suora putki metsään. Camilla Enell-Öst, jätehuoltopäällikkö

Johan Håkans on eri mieltä.

– Tällaiset väitteet, että joku traktorikuski pumppaa lietettä ojaan, eivät pidä paikkansa. Sellaisia cowboy-kuskeja ei ole enää olemassa, Håkans sanoo.

Omakotitalojen pihoilla käy nyt kaksi roska-autoa, joista toinen hakee biojätteet ja toinen poltettavan jätteen. Enell-Östin mukaan jätelaki sallii kahden kuljetuksen järjestelmän, jos se edistää jätehuollon toimivuutta.

Näin ei hänen mukaansa alueella ole. Jätteiden kerääminen on monimutkaisempaa, myös kuluttajan näkökulmasta.

Avaa kuvien katselu Camilla Enell-Östin mukaan jätehuoltoa on vaikea edistää, kun aika kuluu riitelyyn. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Sakosta voi vielä valittaa

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen on uhannut, että sakko lankeaa lopulta lautakunnan jäsenten maksettavaksi. Lain mukaan se onkin mahdollista.

Sakko lankeaa ensin kaupungille, mutta myöhemmin kaupunki voi periä sitä tietyiltä ihmisiltä.

Kuntaliiton johtava juristi Ida Sulin kommentoi aihetta ottamatta kantaa Vaasan tilanteeseen.

– Luottamustoimessa toimitaan virkavastuulla, joten periaatteessa on mahdollista, että näin tapahtuisi, Sulin kertoo.

Jätelautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jo valittaneet hallinto-oikeudelle 40 000 euron sakosta. Jätelautakunta ei ole vielä päättänyt, valittaako myös se sakosta.

Johan Håkansin mukaan jätelautakunta ei halua riidellä elyn kanssa; yhteistyö on ollut toimivaa. Hänestä kuulostaa pahalta, jos lautakunnan jäsenet joutuvat maksamaan sakon.

– Olet ollut kunnallisvaaleissa ja sinut on valittu siitä syystä, että viet asioita eteenpäin. Ja sitten sinua rangaistaan siitä.

Jos uusi uhkasakko tulee, taipuuko jätelautakunta kunnalliseen kuljetukseen?

– On liian aikaista sanoa mitään siihen. Esityslistat ovat olleet samanlaisia vuodesta 2014. Riidat ovat jatkuneet edestakaisin. Mehän emme ole vielä tehneet jätelautakunnan oikeaa työtä, vaan riidelleet tästä asiasta koko ajan, Håkans sanoo.