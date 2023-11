Iidalta revittiin hiuksia tukottain, Jennaa potkittiin päähän: nuoret pettyivät koulun tapaan käsitellä väkivaltaa

Tampereen steinerkoulussa epäillään tapahtuneen viime viikon maanantaina pahoinpitely, jossa oli osallisena neljä nuorta.

Tapahtuneen seurauksena tilanne koulussa on tulehtunut, ja kaksi tilanteessa ollutta nuorta on ollut jo pian kaksi viikkoa poissa koulusta.

Tapaus paljastaa, miten vaikeaa kouluissa on hoitaa väkivallan ja kiusaamisen jälkipyykkejä.

Näin tapahtumat etenivät

Iida ja Jenna kertovat, että koulun ulkopuolinen nuori ja saman koulun oppilas kävivät välitunnilla Iidan kimppuun. Jenna tönäisi toista tyttöä, ettei Iida olisi pudonnut portaisiin.

Koulun mukaan tapaus on monisyinen, eikä koulu tai poliisi ota kantaa tapahtumien kulkuun.

Iidan ja Jennan nimet on muutettu asian arkaluonteisuuden vuoksi. Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa, ja Yle on nähnyt kaksi tapahtumaan liittynyttä lääkärintodistusta sekä lukuisia viestejä.

Lääkärintodistuksista käy ilmi, että väliin mennyttä Jennaa potkittiin päähän ja selkään. Hänelle tuli mustelmia ja selkään aristusta.

Avaa kuvien katselu Iidan ja Jennan perheet ovat pettyneitä siihen, millä tavoin koulu on hoitanut väkivaltatilanteen jälkihuollon. Kuvituskuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Iidaa lyötiin kasvoihin, ja hänelle tuli lyönneistä lääkärin diagnoosin mukaan niskan retkahdusvamma. Hiuksia lähti tukottain irti.

– Se oli pelottava tilanne. Hiuksia lähti aika paljon ja tuli patti päähän, Iida sanoo.

Tilanne ei loppunut siihen. Tytöt kertovat, että tapahtuman jälkeen heitä alettiin mustamaalata koulussa ja heille huudeltiin.

Osa syyttää Iidaa hyökkääjäksi, vaikka Iidan mukaan juuri hänen kimppuunsa hyökättiin.

– Kun koulu ei selvitä tilannetta, ihmiset alkavat tehdä omia päätelmiään, hän sanoo.

Perheet pettyneitä

Iidan ja Jennan perheet ovat pettyneitä tapaan, jolla koulu on hoitanut tapahtunutta ja tiedottanut siitä muille perheille.

Perheiden mukaan oppilaat ovat nyt leiriytyneet koulussa sen mukaan, kenet he kokevat itse syylliseksi tilanteeseen.

Koulu vahvistaa Ylelle, että puolten valitsemista on tapahtunut.

Jennan olisi pitänyt mennä koulussa samaan joukkueeseen epäillyssä pahoinpitelyssä osallisena olleen nuoren kanssa. Hänen äitinsä mukaan Jenna ei mennyt joukkueeseen, vaikka olisi halunnut. Yle on nähnyt tästä opettajan viestin.

Iida taas yritti anoa, ettei hänen tarvitsisi olla samoilla tunneilla.

– Sekään ei ole onnistunut. Minua ei ole siirretty toiseen ryhmään, Iida sanoo.

Kumpikin tytöistä on ollut pääosin kotona kohta kaksi viikkoa tapauksen jälkeen. He eivät halua mennä kouluun huutelun takia.

Molempien äidit ovat huolissaan, miten opiskelun käy.

Kouluväkivalta puhuttaa nyt ympäri Suomen. Komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoi syyskuussa A-studiossa, että pahimmillaan koulukiusaajat ovat potkineet polvistuvaa lasta päähän ja kuvanneet sen videolle.

Tutkinta kesken

Tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi Sisä-Suomen poliisista vahvistaa, että poliisille on tehty ilmoitus asiasta. Ilmoituksen mukaan yhdeksäsluokkalaisilla oli ollut riitaa, josta oli äitynyt epäilty pahoinpitely.

Poliisi ei ole kuullut ketään asianosaisia eikä siksi ota kantaa motiiveihin tai siihen, ketä epäillään ja mistä.

Koulukaan ei ota kantaa syyllisyyteen poliisin selvityksen ollessa kesken. Koulun mukaan kaikille osallisille tuli ruhjeita tai muita fyysisiä vammoja. Tapahtunutta edelsi viestittely.

Tampereen steinerkoulun rehtori Jenni Vilkman pitää tapausta järkyttävänä ja monisyisenä.

– Tapahtuma oli sen verran vakava ja monisyinen, että soitin poliisit paikalle selvittämään asiaa ja tutkinta siirtyi poliisille.

Rehtorin mukaan henkilökunta on ohjeistettu puuttumaan mahdollisiin huuteluihin ja kommentointeihin välittömästi.

– Kriisiryhmämme ehdottaa myös ryhmäytymistoimia luokkiin, joita tämä koskee. Olen laittanut kyseessä olevien luokkien koteihin viestiä ja toivonut yhteistyötä huoltajien kanssa asian rauhoittamiseksi.

Rehtorin mukaan osallisille ja sivustaseuraajille tarjottiin ja järjestettiin tukea nopeasti.

Avaa kuvien katselu Tampereen steinerkoulu ei ota kantaa syyllisyyteen poliisin selvityksen ollessa kesken. Arkistokuva elokuulta. Kuva: Katri Tapola / Yle

Koulu aikoo järjestää myös ulkopuolisen sovittelijan ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän palaverin, jos osapuolet ovat suostuvaisia tähän.

– Osallisten opiskeluryhmiä tarkastellaan, jotta he voivat opiskella eri ryhmissä. Heillä on joitakin yhteisiä tunteja, joihin olemme miettineet vaihtoehtoja sekä erilaisia opetusjärjestelyjä ja aikuisten tuen lisäämistä, Vilkman sanoo.

Tilanteessa olleella koulun ulkopuolisella nuorella oli toisen asian vuoksi lupa olla koulussa.

Koulussa on pohdittu mahdollista ovien lukitsemista ja kameravalvonnan lisäämistä. Vilkmanin mukaan aikuisten valvontaa on lisätty ja välituntialueita rajattu.

Tavoitteena nopea reagointi

Iidan ja Jennan perheiden mukaan jälkihuolto tulee liian myöhään, sillä tilanne koulussa on jo tulehtunut.

Koulun mukaan keskusteluaika järjestyi kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta. Perheet sanovat, että keskustelu järjestyi psykologin ja perheiden aloitteesta, ei koulun, ja vain Jennalle.

Avaa kuvien katselu – Tärkeää on, että jos ikävää tapahtuu, siihen puututaan mahdollisimman nopeasti, sanoo opetushallituksen opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke. Arkistokuva huhtikuulta. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Miten tällaisissa tilanteissa tulisi reagoida?

Opetushallituksen opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke sanoo, että opetuksen järjestäjällä pitää olla lainmukainen kiusaamisen ja väkivallan vastainen suunnitelma.

Jos oppilas tai huoltaja pyytää keskustelua, sen pitäisi opiskeluhuoltolain mukaan järjestyä seitsemän työpäivän aikana. Jos asia on kiireellinen, psykologin tai kuraattorin keskustelu tulisi järjestää samana tai seuraavana päivänä.

Koulun vaihto on hyvin poikkeuksellinen ja viimesijainen toimenpide. Sitä ennen pitää käyttää jo moniammatillista tukea ja mahdollisia kurinpidollisia tai muita keinoja.

– Yhden oppilaan siirtäminen ei välttämättä ratkaise ryhmän ongelmaa, Francke sanoo.