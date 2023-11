Muodin suurkuluttajat ostavat nyt second handia, koska se on muotia

Käytettyjen vaatteiden kauppa kasvaa nopeasti. Kysyimme kolmelta Lahti Second Hand Shopin asiakkaalta, millaisia vaatteita he etsivät? Video: Janne Nykänen ja Mikko Tuomikoski

Nuoret ovat löytäneet kirpputorit ja second hand -myymälät. Käytetyt vaatteet ovat muotia ja käytettyjen vaatteiden valikoimasta löytyy sellaista, mitä tavallisissa kaupoissa ei ole tarjolla.

Second Hand Lahti Shopissa on pantu merkille nuorten asiakkaiden määrän kasvu. 15–25-vuotiaat koululaiset ja opiskelijat ovat yhä merkittävämpi asiakaskunta.

– Meillä varmaan joka toinen asiakas on nuori. Perustimme liikkeen kolme vuotta sitten ja heidän osuutensa on kasvanut koko sen ajan, kertoo Emmi Valli-Forsback, toinen Second Hand Lahti Shopin yrittäjistä.

Samaa kertoo vaatekaupan yhdistys Muoti- ja urheilukauppa ry, joka tilastoi vaatekauppaa.

Lahtelainen Maija Saira kertoo käyvänsä kirppareilla vaihtelevasti, mutta yleensä kerran viikossa.

– Etsin sellaisia peruskäyttövaatteita. Sitten, jos löytyy jotain kalliimpia merkkivaatteita, joita ei raaski ostaa tavallisesta kaupasta, niin ne lähtevät kyllä mukaan.

Nuoret ostavat tunnettuja brändejä, mutta tärkeintä on se, että löytää jotain kivaa ja sopivaa.

– Ostan enimmäkseen farkkuja, toppeja ja paitoja. En etsi mitään tuotemerkkejä, sanoo Emma Ott.

Sen lisäksi, että käytetyt vaatteet ovat edullisia, monelle nuorelle on tärkeää kierrättää vaatteita.

– On tärkeää, että ei tule liikaa vaatteita, siitä tulee huonoja seurauksia ilmastolle. On hyvä, että kierrätetään vaatteita, ja sitten voi löytää jotain omaan tyyliin kuuluvaa paremmin kuin vaikka jostain pikamuotikaupoista, sanoo Inka Laaksonen.

Avaa kuvien katselu Tunnetut lenkkaribrändit häviävät nopeasti hyllystä. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Jokainen luo oman muotinsa

Käytettyjen vaatteiden myyjät ovat panneet merkille, että erityisesti 20–30 vuotta vanhat vaatteet kiinnostavat nuoria. Kaikki eivät seuraa trendejä, vaan tekevät omansa.

– Nuoret ostavat paljon muotia, joka oli pinnalla silloin, kun minä olin nuori, ja pukeudutaan sillä lailla, kun halutaan. Enemmän ja enemmän kuulee sitä, että ei tarvitse pukeutua pinnalla olevien suuntausten mukaan, mikä on mahtavaa, naurahtaa Valli-Forsback.

Retroa ja vintagea on tarjolla myös Pelastusarmeijan kirpputorilla Lahden Launeella. Laatu myy, sanoo vastuumyyjä Olesia Fedorova.

– Nuoret arvostavat hyviä materiaaleja, kuten villaa ja silkkiä. Laadukkaat merkkivaatteet ovat tietysti myös kysyttyjä ja erityisesti Marimekko. Nykyään puhutaan niin paljon ilmastonmuutoksesta, mikä saa nuoret etsimään laadukkaita käytettyjä vaatteita.

Avaa kuvien katselu Vaatteiden kierrätys on ympäristöteko, muistuttaa myymäläpäällikkö Tero Allinen. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Ilmaston lämpeneminen on herättänyt nuorison arvostamaan kierrätystä.

– Kyllä, se on monelle nuorelle tärkeä kriteeri, että ei tarvitsisi ostaa uusia vaatteita. Mikä yllättää nuoret asiakkaat on se, miten halpoja käytetyt vaatteet ovat verrattuna uusiin, kertoo Fida Second Hand -liikkeen myymäläpäällikkö Tero Allinen.

Second hand on muotia

Muoti- ja urheilukauppa ry:n mukaan second hand -kauppa kasvoi vuoden 2023 alusta lokakuuhun 18 prosenttia. Yhdistys pitää yhtenä syynä kuluttajien ostovoiman laskua tänä vuonna.

– Muodin suurkuluttajat ostavat second handia, koska se on muotia juuri nyt. Second handin osuus kasvaa kaksinkertaista vauhtia muuhun kauppaan verrattuna, sanoo Muoti- ja urheilukappa ry:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

Nuoret kuluttajat etsivät etenkin 1980- ja 1990-lukujen käytettyjä vaatteita. Tunnetut brändit ja tuotemerkit ovat halutuimpia, kertoo Kankaanpää.

Avaa kuvien katselu Käytettyjen joukosta voi löytää takavuosien aarteita, joita ei saa tavallisista vaatekaupoista. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Sosiaalisen median vaikutus ostoksiin on melko pieni, sillä vain noin kahdeksan prosenttia 15–25 -vuotiaista kertoi sen vaikuttavan siihen, mitä ostetaan. Myös kierrätys ja vastuullisuus koetaan tärkeäksi. Kuluttajat tosin pitävät vaate ja kenkähankinnoissa tuotantoketjun vastuullisuutta tärkeimpänä.

Second hand on selvästi kasvava trendi, mikä näkyy kirpputorien ja muiden käytettyjä vaatteita myyvien lisäksi myös tunnettujen brändien mukaantulona.

– Jokainen itseään kunnioittava brändi avaa todennäköisesti viiden vuoden sisällä jonkinlaisen omien second hand -tuotteidensa, tai muiden vastaavien tuotteiden myymälän, uskoo Kankaanpää.