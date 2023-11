Helsingin kokoisessa Gazan kaupungissa on tuhoutunut tai vaurioitunut joka toinen talo – katso grafiikka

Tulitauon on määrä alkaa Gazassa aamuseitsemältä.

Siviilien hätä Gazassa on valtava, kun sota jatkuu seitsemättä viikkoa. Terroristijärjestö Hamasin hallinnon mukaan 14 854 ihmistä oli kuollut pommituksissa torstaihin mennessä.

Kuolleista lapsia on 6 150. YK:n lastenjärjestö Unicef kiinnitti torstaina huomiota hätään lausunnolla, jonka mukaan Gaza on lapsille maailman vaarallisin paikka.

Lapsiuhrien määrä on ollut Gazassa poikkeuksellisen suuri, jos sitä verrataan esimerkiksi Syyrian, Afganistanin ja Irakin sotiin.

Haavoittuneita Gazassa on ollut kymmeniä tuhansia.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO pitää Gazan terveysviranomaisen ilmoittamia uhrilukuja luotettavina. Muita arvioita uhrien määrästä ei käytännössä ole saatavilla.

Video: Haavoittuneita kuljetettiin Deir al-Balahin kaupungin sairaalaan Gazan keskiosassa torstaina. Lähde: Reuters

Samalla kun uhrien määrä kasvaa, on sairaanhoito romahtanut Gazan pohjoisosassa täysin. Israel on pommittanut sairaaloiden lähelle ja alkuviikosta alueella oli YK:n mukaan toiminnassa enää yksi sairaala.

Israel on perustellut iskuja sillä, että sen mukaan Hamasilla on sotilaallisia kohteita sairaaloiden läheisyydessä tai niiden alla olevissa tunneleissa.

Israelin joukkojen hallinnassa on valtaosa Gazan pohjoisosasta. Suuri osa Gazan pohjoisosan asukkaista on paennut etelään. Yli kaksi kolmasosaa Gazan 2,3 miljoonasta asukkaasta on joutunut pakenemaan kotoaan.

Gazasta on päästetty pois vain ulkomaiden kansalaisia ja pieni määrä pommituksissa vakavasti haavoittuneita. Viimeksi huomiota herätti 28 keskosvauvan kuljettaminen Rafahin rajanylityspaikan kautta Egyptiin maanantaina.

Avaa kuvien katselu Ihmiset tarkastelivat Israelin ilmaiskun aiheuttamia vahinkoja 19. marraskuuta. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Välittäjänä toimineen Qatarin mukaan Israel on luvannut sallia avustuskuljetukset Gazaan tulitauon aikana. Yksityiskohtia avustuskuljetuksista ei kuitenkaan kerrottu, kun sopimus julkistettiin.

Kansainväliset järjestöt sanovat olevansa valmiina toimittamaan tuhansia kuorma-autolastillisia ruokaa, vettä ja avustustarvikkeita, jos tulitauko toteutuu.

Sodan aikana Israel on rajoittanut avustuskuljetuksia – erityisesti polttoaineen vientiä – rajusti.

Gazassa on pulaa lähes kaikesta eli ruoasta, vedestä, lääkkeistä ja polttoaineesta. Ennen käynnissä olevaa sotaa Israelin saartamaan Gazaan saapui YK:n mukaan päivittäin keskimäärin noin 500 kuorma-autollista avustuskuljetuksia. Jo ennen sotaa suuri osa gazalaisista oli avustusten varassa.

Suuri osa Gazan pohjoisosasta ja Gazan kaupungista on jo tuhottu. The Financial Timesin tilaaman satelliittikuvien analyysin mukaan arviolta puolet alueen rakennuksista oli tuhoutunut tai kärsinyt vahinkoja Israelin pommituksissa jo viikko sitten.

Gazan kaupungissa vahinkoja oli kärsinyt noin 30 000 rakennusta. Tämän jälkeen tuhoja on tullut lisää, kun Israel on jatkanut ilmaiskuja ja maahyökkäystään. Ennen sotaa Gazan kaupungissa asui noin 600 000 ihmistä.

Myös Gazan eteläosa on kärsinyt merkittäviä vahinkoja. Siellä noin kymmenesosa rakennuskannasta oli tuhoutunut tai kärsinyt vahinkoja marraskuun 18. päivään mennessä.

Konflikti alkoi, kun Hamasin terroristit hyökkäsivät Israeliin 7. lokakuuta ja tappoivat noin 1 200 ihmistä ja ottivat noin 240 panttivankia. Sen jälkeen Israel aloitti kostoiskut Gazaan.

Osana tulitaukosopimusta Hamas on luvannut vapauttaa 50 panttivankia. Vastineeksi Israel on luvannut vapauttaa 150 palestiinalaista vankiloistaan.

Tässä artikkelissa seuraamme Gazan sodan tuorempia tapahtumia