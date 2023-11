Legendaarinen tanssilava Lapuan Latosaari sai purkuluvan – rakennus katoaa muistoihin ennen ensi kesää

Tästä Latosaaren ovesta ovat kulkeneet tuhannet teinit fanittamaan suosikkibändejään. Keväällä rakennus puretaan, sillä se on tullut tiensä päähän, sanovat Lapuan Virkiän puheenjohtaja Sami Latomäki (vas.) ja MP-viihteen Marko Palomäki.

Lapuan Latosaaren katto vuotaa ja rakennus on tullut tiensä päähän. ”On aika hankkia uusia muistoja”, urheiluseuran puheenjohtaja perustelee purkuaikeita.

Lapuan legendaarinen tanssilava Latosaari puretaan. Purkulupa koskee Latosaaren vanhaa, käyttämätöntä ja huonokuntoista osaa.

Rakennuksen omistaja urheiluseura Lapuan Virkiä on hakenut rakennukselle purkulupaa ja museoviranomaiset puoltavat purkamista.

– Lupaa on haettu rakennuksen huonokuntoisuuden perusteella. Kuntoa on tutkittu ja se on todettu heikkokuntoiseksi, kertoo purkuluvan myöntänyt rakennustarkastaja Jarkko Panu.

Latosaari oli tärkeä paikka paitsi alueen nuorisolle, myös lavoja kiertäville artisteille. Kultakauttaan Latosaari eli 1980-luvulla, jolloin sen täyttivät aina äärimmilleen muun muassa Dingo, Popeda ja Eppu Normaali. Satunnaisesti lavalla nähtiin myös ulkomaisia pienempiä tähtiä.

Virkiän puheenjohtaja Sami Latomäki sanoo, ettei lavalle enää nykykunnossaan myönnettäisi edes huvilupaa, sillä katto vuotaa sisään.

– Ei siellä voi enää järjestää mitään. Pari vuotta sitten tuli myrskyvaurio ja vettä on tullut sisään. Muutenkin se on rakennusteknisesti loppuun ajettu.

Avaa kuvien katselu Latosaaren tanssilavan kunto on päässyt huonoksi eikä se enää sovellu bilepaikaksi. Lavan katto vuotaa, ulkomaali hilseilee ja sisällä haisee home. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Narikka jää, talon tiedot arkistoon

Museon lausunnon mukaan käyttämättömänä olevalla rakennuksella ei ole suojeluarvoa, päinvastoin: purkaminen avaa näkymää sekä tieltä pihaan sekä Lapuanjoelle. Purettavassa rakennuksessa on yli 1 400 kerrosneliötä.

Punaiseksi maalatussa vanhassa osassa on havaittu muun muassa homeen hajua, mutta asiaa ei ole tarkemmin tutkittu.

Myöhemmin vanhan tanssilavan viereen on rakennettu 90-luvun puolivälissä uusi osa, joka jää edelleen käyttöön. Vanhasta rakennuksesta jää pystyyn matala kahvilaosa, joka palvelee nykyisin narikkana.

Ikää punaisella vanhalla osalla on jo yli 60 vuotta. Rakennuksen ensimmäinen osa on valmistunut vuonna 1961 ja laajennuksia on tehty ahkerasti: 1972, 1980 ja 1982. Ennen purkamista rakennus pitää dokumentoida rakennushistoriallisesti.

– Lupaehtona on, että rakennus inventoidaan. Tieto jää kaupunginarkistoon ja hakijalle itselleen, rakennustarkastaja Panu kertoo.

Latomäki täsmentää, ettei arkistoon kerätä kuitenkaan niitä muistoja, joista ”kaikki haluaisivat kuulla”, vaan lähinnä teknistä faktatietoa.

Facebookista löytyy jo ryhmä muisteluille. Sieltä selviää muun muassa, että: ”Latis oli kova paikka ennen vanhaa. Jos sielä naista ei saanu niin ainakin turpaan sai!”

Muistot on muisteltu, nyt eteenpäin

Virkiän puheenjohtaja Sami Latomäkikin on elänyt nuoruuttaan Latosaaressa. Hän muistaa tanssilavan hyvän hengen ja sen, että kovastakin humalasta huolimatta nuorista pidettiin huolta.

Tappelunnujakatkin ylistarolaisten ja lapualaisten kesken rauhoiteltiin järjestysmiesten avustuksella.

– Joku kaveri sanoi, ettei ole missään saanut niin paljon pakkeja kuin täällä. Kyllä täällä muistoja on aika paljon kaikilla. Hienoa aikaahan se oli, mutta aika kultaa muistot.

Nykyinen vuokralainen MP-viihteen Marko Palomäki järjesti nostalgiabileet Latosaaressa viisi vuotta sitten, vuonna 2018. Silloin vanha puoli oli parina iltana auki. – Kyllä ne nostalgiat jäi siihen, hän vakuuttaa.

Latomäen mukaan vanhoja muistelevienkin kannattaa nyt katsoa eteenpäin. –On aika hakea uusia muistoja, hän sanoo.

Purkamiseen Virkiällä on aikaa kolme vuotta eli marraskuuhun 2026. Työt aiotaan aloittaa kuitenkin jo keväällä, kunhan nykyisen vuoralaisen vappujuhlat on juhlittu.

– Kun MP-viihde saa kautensa loppuun toukokuussa, alkaa heti purku, Latomäki vakuuttaa.

Purkutöiden kustannusarvio on 20 000–30 000 euroa. Purkuun käytetään eteläpohjalaiseen tapaan isoksi osaksi talkootyötä.