Raja-Joosepin tilanne herättää kysymyksiä ivalolaisissa: Riittääkö kylässä ruoka ja miten tulijoiden kanssa selvitään?

Raja-Joosepin raja-asemaa lähin kylä on Ivalo. Muuttunut rajatilanne herättää huolta ja kysymyksiä kylän asukkaissa.

Raja-Joosepin raja-asemalta on noin 50 kilometriä Inarin kunnan keskustaan eli Ivalon kylään. Kylänraitti on rauhallinen, mutta paikallisten puheissa Raja-Joosepin tilanne pohdituttaa.

Ivalolainen Kirsti Saijets ihmettelee, miksei kaikkia raja-asemia laitettu kerralla kiinni.

– Mietityttää kovasti, keitä sieltä oikeasti tulee. Eihän niitä kauhean tarkasti tarkisteta. Kyllähän tällaisessa pikkukylässä huolestuttaa, että miten tulijoitten kanssa selvitään.

Pauli Ruotsalainen on jo kyllästymiseen asti seurannut rajatilannetta. Hän luottaa kuitenkin Suomen päättäjiin ja viranomaisiin. Ruokahuolto tosin huolestuttaa.

– Jos sieltä tulee liikaa porukkaa, niin eihän meillä riitä ruokaa kaikille. Jäämme itse ilman ruokaa.

Jouni Ilmari Jomppanen asuu Lemmenjoella, vajaan sadan kilometrin päässä Ivalon kylältä. Hän ei ole huomannut ilmapiirin muutosta rajatilanteen takia.

– Minua ainakin mietityttää, kun alkaa ihmisiä tulemaan ilman lupaa, että saavat tulla Suomeen. Eihän se mukavalta tunnu.

Pelastuslaitos ja ensihoito normaalissa valmiustilassa

Ivalon palopäällikkö Jukka Harmanen kertoo, että pelastuslaitos on normaalissa valmiustilassa. Se ei ole sen enempää valmistautuneet siihen, että Raja-Joosepissa tarvittaisiin erityistä apua siltä.

– Seuraamme tilannetta ja olemme valmiita toimimaan, jos virka-apupyyntö tulee. Muuten olemme mediatietojen varassa.

Lapin hyvinvointialueeltakin kerrotaan, että ensihoito on normaalissa valmiustilassa eikä erityisiä järjestelyjä ole Raja-Joosepin suhteen tehty.

– Turvanpaikanhakijat eivät ole erityisesti tähänkään asti kuormittaneet ensihoitoa, kertoo ylilääkäri Tuomas Hiltunen.

Keskiviikkona kuljetettiin yksi turvanpaikanhakija Sallan rajanylitysasemalta ambulanssilla saamaan jatkohoitoa.

Inarin kunnassa on valmiussuunnitelma

Raja-Joosepin jäädessä ainoaksi avoinna olevaksi rajanylityspaikaksi Venäjältä Suomeen on Inarin kunta valmistautunut poikkeustilanteisiin, kertoo kunnanjohtaja Tommi Kasurinen.

– Meillä on suunnitelma, joka on tehty yhdessä viranomaisten kanssa. Inarin kunnassa oli myös syksyllä harjoitus eri poikkeustilanteista, ja meillä on etukäteen määritellyt toimintamallit.

Kunnanjohtaja ei kuitenkaan voi kertoa yksityiskohtia siitä, mitä kunta itseasiassa tekee tässä tilanteessa. Kasurinen mainitsee vain ympäripyöreästi tukitoimet, mutta ei mitään kunnan roolista tai vastuusta tällaisessa tilanteessa.