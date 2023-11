Suomessa esiintyvä euroviisuvoittaja Loreen: Älkää katsoko Käärijää häviäjänä

– Elämä on kauniisti kaoottista. Mutta sitä saa mitä tilaa.

Keväällä Euroviisut toistamiseen voittaneen Ruotsin Loreenin elämä on hektistä. Hän on parhaillaan kiertueella ja tekee samalla uutta musiikkia.

Hän esiintyy sunnuntaina Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Loreenin piti esiintyä maanantaina myös Tampereen Pakkahuoneella, mutta keikka peruttiin aikataulusyihin vedoten. Konsertin lippujen kerrottiin kelpaavan sellaisenaan Helsingin keikalle.

Tästä voinee päätellä, etteivät Loreenin konsertit ole kiinnostaneet suuresti suomalaisyleisöä. Moni suomalainen muistaa edelleen Suomen Käärijän karvaan tappion Euroviisuissa.

Avaa kuvien katselu – Musiikki on voimakas väline ja kieli, jota kaikki ymmärtävät. Luomme yhdessä kaunista energiaa, sanoo viisuvoittaja Loreen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

”Käärijä edusti Suomea täydellisesti”

Loreen sanoo, että on edelleen shokissa Euroviisujen voitosta Liverpoolissa. Toisaalta hän kuvailee Tattoo-kappaleella tullutta voittoa kauniiksi.

Kun Loreen voitti Euroviisut ensimmäisen kerran vuonna 2012 kappaleella Euphoria, hän teki sen ylivoimaisesti. Tänä vuonna kisa oli tiukempi, sillä kampoihin pisti Käärijä.

Suomalainen oli selkeästi yleisön suosikki. Liverpoolin areenalla ihmiset huusivat kesken pisteiden laskun Käärijää ja Cha cha chata.

Loreen sanoo ymmärtäneensä yleisön reaktion. Se oli hänen mielestään rakkauden ja tuen osoittamista.

Ruotsalaisen mielestä Euroviisut ovat eräänlaista leikkiä, missä ei ole voittajia tai häviäjiä.

– Minä ja Käärijä olemme kuin jin ja jang. Meitä molempia tarvitaan. Älkää katsoko Käärijää häviäjänä. Hän edusti Suomea täydellisesti. Hän oli upea ja on sitä edelleen. Rakastan ja kunnioitan häntä samoin kuin suomalaisia.

Avaa kuvien katselu – Kaikki on todella kiireistä, mutta ehdin välillä meditoida, kertoo euroviisuvoittaja Loreen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Maailmanvalloitus ei ole itsestään selvää

Toinen euroviisuvoitto on tuonut Loreenille aiempaa enemmän kansainvälistä näkyvyyttä. Tattoo-kappale on ollut iso hitti ja sitä on kuunneltu esimerkiksi Spotifyssa yli 350 miljoonaa kertaa.

Loreen pääsi myös arvostetun Rolling Stone -musiikkilehden kanteen.

Euroviisujen voitto ei silti takaa automaattisesti pitkää kansainvälistä uraa. Loreenin uusin kappale Is it love ei ole esimerkiksi noussut suureksi hitiksi.

Avaa kuvien katselu – Suomesta tulee mieleen luonto, arkkitehtuuri ja muoti, sanoo viisuvoittaja Loreen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Artisti työstää seuraavaa albumiaan ja se on tarkoitus julkaista ensi vuonna. Loreenin sukujuuret ovat Marokossa ja hän haluaakin tuoda uudessa musiikissaan enemmän esiin vaikutteita Pohjois-Afrikasta.

– Minulla on tarve lisätä perintöäni musiikkiini. Haluan kutsua ihmiset siihen mysteeriseen maailmaan.

Loreen sanoo, ettei hänellä ole tarvetta tulla kansainväliseksi supertähdeksi. Hänelle tärkeintä on luoda uutta musiikkia ja jakaa sitä ihmisten kanssa.

– Maailmaa ei valloiteta. Se valloittaa sinut. Haluan tehdä tätä niin pitkään kuin elän. Se on minun tarkoitukseni olla täällä.