Sisäministeri Rantanen: Itärajan turvapaikanhakijat siirretään järjestelykeskuksiin, joista ei voi poistua vapaasti

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoo Ylelle eduskunnassa, että hallitus valmistelee järjestelykeskusten perustamista itärajan yli tuleville turvapaikanhakijoille.

– Kyllä niitä valmistellaan tällä hetkellä. Tarkoitus on tehdä turvallisuusviranomaisten pyytämä toimi siten, että henkilöt eivät liiku maassa vapaasti ennen kuin heiltä on otettu henkilötuntomerkit ja selvitetty, keitä he ovat.

Turvapaikanhakijat voivat liikkua tavallisesti vastaanottokeskuksista muualle Suomeen vapaasti.

Onko teillä tiedossa tapauksia, joissa maahantulija on pyrkinyt katoamaan ennen rekisteröintiä?

– Näissä vastaanottokeskuksissa ei voida pitää ihmisiä. Ei edes sitä aikaa kiinni, kun heiltä saadaan henkilöllisyys ja biometriset tuntomerkit otettua, joten turvallisuussyistä on syytä antaa tämä valtioneuvoston asetus järjestelykeskuksista.

Rantanen ei ota kantaa paikkakuntiin, joihin järjestelykeskuksia voitaisiin perustaa, mutta tarkoitus on edetä nopealla aikataululla, jotta turvallisuusviranomaiset ja Maahanmuuttovirasto saavat tarvittavat keinot käyttöön.

Hallituksen eilisen rajapäätöksen muistiossa todetaan, että ”Joutsenossa on välitön ja Oulussa lähes välitön valmius” perustaa järjestelykeskus maahantulijoille. Muualla keskuksen perustaminen kestäisi noin 1–2 viikkoa.

Muistion mukaan viranomaiset ovat huolissaan siitä, että tulijoiden määrän kasvaessa kasvaa myös riski siitä, että heidän joukossaan on rikollisia, radikalisoituneita tai sotilastaustaisia henkilöitä, jotka voivat vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Vastaavia järjestelykeskuksia perustettiin myös 2015–2016, kun Suomeen saapui nopeasti noin 33 000 turvapaikanhakijaa.

Mihin Venäjä itärajalla pyrkii? Toimittaja Sara Salmi tiivistää videolla asiantuntijoiden arviot tilanteesta: