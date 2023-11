Lievä umpilisäkkeen tulehdus voi parantua itsestään – Turusta johdettu tutkimusryhmä sai miljoonarahoituksen

Turusta johdettu tutkimusryhmä on saanut kahden miljoonan euron rahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta (ERC).

Tutkimusryhmän tavoitteena on osoittaa, että lievä umpilisäketulehdus voidaan hoitaa sairaalan päivystyksessä ja jopa ilman antibiootteja.

Professori, ylilääkäri Paulina Salminen lähti kyseenalaistamaan umpilisäketulehduksen vakiintunutta hoitokäytäntöä jo yli kymmenen vuotta sitten. Ensimmäinen tutkimus todisti, että suurin osa lievemmistä umpilisäketulehduksista paranee antibiooteilla, eikä leikkausta tarvita.

– Tämän rahoituksen turvin pääsemme toteuttamaan tutkimussarjamme neljättä vaihetta. Nyt vertaamme antibioottia ja lumelääkettä polikliinisessä hoidossa. Tutkimuksella pystymme luotettavasti määrittelemään antibioottien roolin lievemmän umpilisäkkeen hoidossa, hän kertoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteessa.

Pilottitutkimuksesta lupaavia tuloksia

Tutkimus selvittää, tarvitaanko lievemmässä umpilisäkkeen tulehduksessa lainkaan antibiootteja vai voidaanko potilaat hoitaa oireenmukaisesti. Toinen tutkimuskysymys on, voidaanko potilaat hoitaa lähes kokonaan ilman sairaalahoitoa.

– Pilottitutkimuksessamme lievää tautimuotoa sairastavista antibioottia saaneet ja lumelääkettä saaneet paranivat yhtä hyvin. Näyttää siis siltä, että lievä umpilisäkkeen tulehdus voi parantua jopa itsestään, Salminen toteaa.

Tutkimukseen osallistuu kaikkiaan yhdeksän sairaalaa Suomessa.

Oleellista tunnistaa tautimuoto

Umpilisäkkeen tulehduksessa on kysymyksessä kaksi eri tautia: vaikea ja lievä tulehdus. Olennaista on erottaa nämä tautimuodot toisistaan ja pystyä luotettavasti sekä poissulkemaan vaikeampi tautimuoto ja samalla diagnosoimaan lievempi umpilisäketulehdus. Suurin osa tulehduksista on lieviä.

Tarkalla diagnostiikalla poissuljetaan vaikeampaa umpilisäketulehdusta sairastavat potilaat, joiden tauti vaatii lähes aina kiireellisen umpilisäkkeen poistoleikkauksen.

Tautimuoto pystytään selvittämään tietokonetomografiakuvauksella. Myös tässä potilasta halutaan säästää ja siksi tarvittavaa sädeannosta tutkitaan.

– Potilaalle on tärkeää mahdollisimman vähäinen säderasitus. Näyttää siltä, että myös matalaa sädeannosta käyttävällä kuvantamisella pystymme erottamaan lievät ja vaikeat tulehdukset, Salminen kertoo.