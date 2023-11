OAJ osoittaa mieltään Helsingissä – ”Yhteiskunta ei pyöri ilman koulutettuja opettajia”

Mitä OAJ haluaa? Miksi se osoittaa mieltään Helsingissä?

Näin OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vastaa.

1. Miksi osoitatte mieltä tänään Helsingissä?

– Olemme pyrkineet koko syksyn vaikuttamaan siihen, että hallitusohjelmassa oleviin työelämän heikennyksiin saavutettaisiin tasapainoisia ratkaisuja. Lakisääteinen vientivetoinen työmarkkinamalli on se, mitä me emme voi missään nimessä hyväksyä. Nyt on aika siirtyä toimiin.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan valtakunnansovittelijan antama sovintoehdotus palkkariidassa ei voisi ylittää vientivetoisilla aloilla sovittuja palkankorotuksia eli niin sanottua yleistä linjaa.

2. Mitkä ovat keskeisiä asioita OAJ:lle huomenna alkavissa neuvotteluissa?

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan valtakunnansovittelijan antama sovintoehdotus ei voisi ylittää vientialojen niin sanottua palkankorotusten yleistä linjaa.

Huomenna perjantaina työnantaja- ja työntekijäjärjestöt alkavat yhdessä etsiä vaihtoehtoa hallituksen suunnittelemalle mallille.

Mitä asioita OAJ korostaa huomenna alkavissa neuvotteluissa?

– Mallin tulee sopia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

– Meillä olisi tahtotila tarkastella valtakunnansovittelijan resursseja ja toimivaltaa niin, ettei laissa eikä neuvottelupöydissä lukita valtakunnansovittelijan käsiä mihinkään yleiseen linjaan. Eri sektoreiden ja toimialojen tilanne täytyy ottaa huomioon.

Murron mukaan myös palkkakysymys täytyy ottaa huomioon huomenna alkavissa neuvotteluissa.

– Yhteiskunta ei pyöri ilman koulutettuja opettajia.

3. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) liitot ovat järjestäneet jo aiemmin mielenilmauksiaan. OAJ on nyt ensimmäistä kertaa osoittamassa mieltään.

– Katsotaan askel kerrallaan.

– Meillä on valtuudet ylimmältä päättävältä elimeltä tehdä tarvittavia päätöksiä.

– Ensisijainen tie meillä on pyrkiä vaikuttamalla ja neuvottelemalla saamaan tasapainoisia ratkaisuja. Vientivetoinen malli meille ei käy.

4. Jos vientivetoinen työmarkkinamalli toteutuu hallituksen suunnitelmien mukaan, nähdäänkö keväällä opettajien lakkoja?

– Emme hyväksy sitä mallia. Katsotaan sitten toimenpiteet tarkemmin, jos niitä tarvitaan.