Tässä ovat vuoden 2023 hauskimmat luontokuvat – ilmakitaraa näppäilevä kenguru nappasi ykköspalkinnon

Vuoden hauskimmat luontokuvat on jälleen valittu. Humoristiset eläinkuvat kilpailevat vuosittain kansainvälisessä Comedy Wildlife Photography Awards -kilpailussa.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 5 300 kuvaa 85 maasta. Tässä jutussa esiteltyjen kuvien kuvatekstien tietoja on lainattu kilpailun virallisten sivujen lisäksi BBC:n jutusta.

Vuoden hauskimmaksi eläinkuvaksi kruunattiin australialaisen Jason Mooren ”Air Guitar Roo”-niminen otos, johon tallentui ilmakitaraa taituroiva ruskoisokenguru.

Creatures of the air -kategorian voittajaksi valittiin italialaisen Vittorio Riccin kuva ”Unexpected plunge” eli Odottamaton pulahdus. Kuva on otettu Etelä-Afrikassa.

Avaa kuvien katselu Veteen molskahtava kyyryhaikara kuvattiin Etelä-Afrikassa. Kuva: Vittorio Ricci

Under Water-kategoriassa voitti singaporelainen Otter Kwek otoksellaan ”Otter Ballerina”. Kuvassa saukko tanssii balleriinan elkein.

Avaa kuvien katselu Saukko taipui arabeskiin Otter Kwerkin kuvassa. Kuva: Otter Kwek

Juniori- ja yleisön suosikki -kategoriat voitti puolalainen Jacek Stankiewicz Dispute- eli Kiista-nimisellä kuvalla.

Avaa kuvien katselu Jacek Stankiewicz huomasi pikkulintujen kohtaamisen Białowiezan metsässä. Kuva: Jacek Stankiewicz

Kaikki voittajat voit katsoa The Comedy Wildlifen sivuilta. Palkittujen kuvien lisäksi tuomaristo nosti kuvien joukosta nipun erityistä kiitosta keränneitä otoksia:

Brian Matthews: Don't Look Down

Avaa kuvien katselu Kelluva lunni tallentui kameralle Farnen saarilla Is-Britanniassa. Kuva: Brian Matthews

Wendy Kaveney: That wasn't here yesterday

Avaa kuvien katselu Intialaisen Wendy Kaveneyn kuvassa kyyhky törmää pää edellä kaktuksen rippeisiin. Kuva: Wendy Kaveney

Delphine Casimir: The Rainforest Dandy

Avaa kuvien katselu Köllöttelevä apina kuvattiin Balilla Ubudin kaupungissa. Kuva: Delphine Casimir

Tzahi Finkelstein: The Happy Turtle

Avaa kuvien katselu Iloinen kilpikonna ja sudenkorento kuvattiin Israelissa Jisreelin tasangossa. Kuva: Tzahi Finkelstein

Lara Mathews: Boing!