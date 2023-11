”Ilmiö on saatava loppumaan” – eduskunta pui itärajan tilannetta, katso suorana

Orpo: Merkkejä on siitä, että tilanne pahenee

Pääministeri Orpon mukaan rajanylityspaikkojen sulkemispäätös on tehnyt tilanteesta hallitun Kakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan rajanylityspaikoilla, mutta ei pysäyttänyt turvapaikanhakijoiden järjestettyä tuloa.

– Päinvastoin, on kasvavassa määrin merkkejä siitä, että tilanne on pahenemaan päin, Orpo sanoo.

Vaikein tilanne on kuluneella viikolla ollut Kainuussa ja Lapissa Orpon mukaan. Vartiukseen ja Sallaan on saapunut 238 henkilöä, mikä on Orpon mukaan poikkeuksellista.