Harvinainen tilanne Pohjanmaalla: Käräjäoikeus joutui vapauttamaan vangitut, koska istuntoon ei saatu kaksikielistä syyttäjää

Syytettyjen saaminen uudestaan oikeuden eteen on epävarmaa, sillä joukossa on Ruotsin kansalaisia, jotka voivat poistua maasta. Silloin riskinä on, että koko käsittely kaatuu.

Pohjanmaan käräjäoikeus päätti maanantaina, että se vapauttaa kahdeksan vangittua, sillä syyttäjä ei päässyt käsittelyyn.

Kyse oli huumeoikeudenkäynnistä. Pohjanmaan poliisi takavarikoi viime kesänä suuren määrän huumeita, kuten Ksalol-tabletteja ja kannabista.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Vasabladetin mukaan syyttäjä oli sairastunut, eikä hänen tilalleen löytynyt kaksikielistä syyttäjää.

Oikeudenkäynti oli keskeytetty kaksi viikkoa sitten samasta syystä.

Huumausainerikoksista syytetyt olivat olleet vangittuina kesäkuun puolesta välistä saakka. Käräjäoikeudella ei ollut enää perusteita pitää heitä vangittuina.

– Tämä on erittäin harvinaista. En muista äkkiseltään yhtään tapausta, joka olisi vastaava, kertoo laamanni Pasi Kettula.

Jos henkilöitä ei saada takaisin oikeuden eteen, on riskinä että koko käsittely kaatuu. Osa henkilöistä on Ruotsin kansalaisia, joten on mahdollista että he poistuvat Suomesta.

– Kun käsittely on kesken ja epäillyt vapautetaan, ei ole varmuutta saadaanko varsinaista rikosasian käsittelyä toimitettua lainkaan. Henkilöt pitäisi saada henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin. Se on aika haastavaa, Kettula sanoo.