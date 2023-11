Venäjän vastaiset pakotteet eivät tehoa, sanoo varainhoitojätti – talous sopeutunut pakotteisiin

Euroopan suurin varainhoitoyhtiö Amundi ennustaa Venäjän talouden kasvavan ensi vuonna kolme kertaa euroaluetta nopeammin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Amundin sijoitusjohtaja Vincent Mortierin mukaan Venäjän bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2024 ja kaksi prosenttia vuonna 2025. Euroalueen osalta vastaavat luvut ovat 0,5 ja 1,2 prosenttia.

– Tämä tarkoittaa, etteivät Yhdysvallat, Eurooppa, Japani, Australia ja muut kehittyneet valtiot kykene sanktioimaan Venäjää tehokkaasti. Se on surullista, mutta totta, Mortier kertoi Amundin tiedotustilaisuudessa.

Mortierin mukaan pakotteet toimivat tiettyjen yksittäisten ihmisten varojen jäädyttämisen kohdalla – mutta eivät niinkään vaikuta tuontiin ja vientiin.

Mortier arvioi, että esimerkiksi Bricks-maat, Turkki ja Kazakstan ovat hyötyneet pakotteista, kun Venäjä on etsinyt viennilleen uusia kohteita.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi viime viikolla, että Venäjän talouden tärkeimmät sektorit ovat sopeutuneet pakotteisiin ja osin jopa toipuneet sodasta johtuvista sanktioista.

Öljystä hyvää hintaa

Länsimaiden Venäjän öljykaupalle asettama 60 dollarin hintakatto on onnistuttu kiertämään miltei täysin, arvioivat länsimaiset virkamiehet talouslehti The Financial Timesin (FT) mukaan. FT:n mukaan tämä pakottaa länsimaat pohtimaan keinoja, joilla Venäjän vastaisia talouspakotteita voidaan kiristää.

– Tuore data osoittaa, että meidän pitää koventaa toimiamme, arvioi nimettömänä pysytellyt eurooppalainen valtion virkamies FT:lle viime viikolla.

Myös Venäjän vientitilastot viestivät siitä, että hintakaton vaikutus on vesittynyt. Venäjän mukaan lokakuun öljykaupan tilastot kertovat, että sen öljystään keskimäärin saama hinta oli yli 80 dollaria barrelilta. FT huomauttaa, että Venäjän taloustilastoja on kyseenalaistettu sodan aikana, mutta Venäjä käyttää näitä lukuja verotuksensa perusteena.