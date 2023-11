Sari Essayah itärajan turvapaikanhakijoista: ”Venäjää ei kiinnosta tuleeko ruumita”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah uskoo, että Venäjä on raja-asemien lisäksi valmis ohjaamaan turvapaikanhakijoita Suomeen myös maastorajojen kautta.

– He ovat valmiita pistämään näitä ihmisiä ihmisuhreina harhailemaan Suomen ja Venäjän välisiin erämaihin, harhailemaan sinne susien syötiksi, Essayah totesi torstain Ylen A-Talkissa.

– Heitä ei kiinnosta tuleeko ruumita. Heidän näkökulmastaan se olisi todennäköisesti jopa toivottavaa, koska he voisivat käyttää sitä Suomea vastaan.

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa mukana olevan Essayahin mukaan Venäjä pelaa nyt kovilla panoksilla, jolloin Suomen vastaustenkin pitää olla tiukkoja.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan kaikkien Itä-Suomen raja-asemien sulkeminen voi lisätä riskiä, että rajan ylityksiä tapahtuisi maaston kautta.

– Jos kaikki viralliset rajanylityspaikat ovat kiinni, niin ihmiset alkavat tulla maastorajan yli tai Venäjä päästää heidät sinne. Se on vielä huonompi skenaario kuin se, että he tulevat virallisia reittejä pitkin, joissa meillä on rajavartioita ja prosessit olemassa.

Torstain A-Talkissa punnittiin hallituksen päätöstä sulkea yhtä lukuun ottamatta kaikki Venäjän rajalla sijaitsevat raja-asemat.

Perjantaista 24. marraskuuta lähtien Suomen itäisistä raja-asemista on auki vain Inarin Raja-Jooseppi. Päätös on voimassa 23.12.2023 saakka

Katso illan A-talk Yle Areenasta.