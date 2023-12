Australianlabradoodle-bisnestä on arvosteltu neljän pääsyyn takia

Koirat on pakko leikata: Rekisteröitävät koirat pitää steriloida tai kastroida 18 kuukauden ikään mennessä. Omistusoikeus siirtyy vasta, kun leikkaus on tehty, vaikka koirasta on ostohetkellä maksettu täysi hinta.

Korkea hinta: ALD-pennuista maksetaan tälläkin hetkellä jopa yli 4 000 euroa. Rotukoirien pennut maksavat keskimäärin jopa yli puolet vähemmän.

Aikainen varausmaksu: ALD-kaupassa pennusta pyydetään käsiraha eli 10 prosenttia kauppahinnasta, kun pentuetta suunnitellaan. Tavallisesti pentukaupassa varausmaksu kerätään, kun pennut ovat syntyneet.

Monopoli: Arvostelijoiden mukaan ALD-kasvattajaksi pääsee vain harva ja kaikki rajoitukset tähtäävät siihen, että kasvattajien bisnes kukoistaa.