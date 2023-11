Kolaroitu kone taipuu majoitustilaksi – Suomen ensimmäistä lentokonehotellia rakennetaan parhaillaan

Uuraisilla sijaitseva lentokone on onnettomuudessa vaurioitunut matkustajakone. Majoitustoiminnan on tarkoitus alkaa ensi keväänä.

Kaikki sai alkunsa syksyllä 2022, kun Markus Kivelä huomasi nettihuutokaupassa lentokoneen. Se oli seissyt tarpeettomana Savonlinnassa kolme vuotta sitten tapahtuneesta onnettomuudesta lähtien.

Uuraislaiset yrittäjät tekivät korkeimman tarjouksen, ja lentokone päätyi Keski-Suomeen mäen päälle. Jo alussa oli selvää, että tulevaisuudessa siitä tulisi majoitustila.

Alkuvuosi ja kesä 2023 kuluivat suunnitelmien ja lupaprosessien kanssa, varsinaiset rakennustyöt alkoivat elokuussa. Alusta asti oli selvää myös se, että lentokoneen viereen tulee lisärakennus.

Avaa kuvien katselu Lentokoneessa ei ole moottoreita, myös muu tekniikka on purettu. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Koska työmaa poikkeaa tavallisesta, yksi yrittäjistä Oskari Moisio kertoo, että luvitusvaiheessa piti hieman soveltaa.

– Lentokoneen muutos majoitustilaksi ei ole kunnissa ihan tuttua, mutta täytyy sanoa, että Uuraisilla kaikki sujui hyvin.

Oskari Moision ja Markus Kivelän lisäksi muut yrittäjät ovat Toni Saikkonen, Mandi Moisio ja Elias Moisio.

Lentokoneen rungon sisätila on purettu ja sitä on eristetty. Havainnekuvassa sama tila valmiina. Kuva: Jussi Lindroos / Yle, havainnekuva: Mikko Zaitsev / Loistopixel

Lentokoneen viereen tuleva rakennus on myös ilmailuhenkinen. Se on kuusikulmainen ja siihen on otettu mallia lentokentän rakennuksista.

Sekä lentokoneeseen että lisärakennukseen tulee sekä majoitustilat että sauna.

Avaa kuvien katselu Havainnekuva näyttää kokonaisuuden. Kuva: Mikko Zaitsev / Loistopixel

Varsinaisesti kyse ei kuitenkaan ole hotellista, vaan vuokrattavasta majoitustilasta.

– Tämä nyt on leimautunut hotelliksi, joten emme ole sitä lähteneet muuttamaan. Nimeä emme ole tälle keksineet, joten ehdotuksia saa laittaa, Moisio sanoo.

Lentokonehotellin yrittäjät ovat saaneet projektista paljon palautetta. Pääosin se on ollut positiivista: on kehuttu rohkeudesta ja yritteliäisyydestä. Oskari Moisio kiittelee itse lähialueen naapureita ja kyläläisiä.

Avaa kuvien katselu Lentokonehotellin viidestä yrittäjästä kolme, vasemmalta Oskari Moisio, Markus Kivelä ja Toni Saikkonen. Lisäksi rakentajat Severi Vihtamäki ja Sauli Kinnunen. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Korkeat korot ja kohonneet kustannukset ovat lähes seisauttaneet rakentamisen Suomessa. Moision mukaan lentokonehotellin työmaalla asiat etenevät suunnitelmien mukaan.

– Meillä on tarkka budjetti ja rahoitus kunnossa. Myös aikataulu on pitänyt, Moisio kertoo.

Lentokonehotellin kaikilla yrittäjillä on aiempaa kokemusta rakennus- ja kiinteistöalalta.

Haasteilta rakennusvaiheessa ei silti ole vältytty. Lisärakennus on perinteistä rakentamista, mutta lentokoneen pyöreät muodot hankaloittavat tekemistä.

– Kaikki on erikoisrakentamista, teemme sitä käsityönä vaihe vaiheelta. Siinä on monenlaista haastetta, mutta uskomme, että kaikkeen löytyy ratkaisu, Moisio sanoo.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lentokonehotelli avataan majoituskäyttöön loppukeväällä 2024. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa.