Tämä halkourakka päätyy Laura Hiltusen Youtubeen, koska maaseutu on nyt kiinnostavaa

Moni voi yhä ajatella, että somevideon tekeminen on helppoa: se vain kuvataan ja julkaistaan. Todellisuus voi olla hyvinkin hikistä hommaa, toteaa Puolangan Suolijärvellä videota kuvaava Laura Hiltunen. Nyt videon aiheena on polttopuiden pilkkominen.

Hiltunen haki Suomen ensimmäiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään sosiaalisen median vaikuttajakoulutukseen, koska halusi oppia tekemään sisältöjä eri kanaviin ja saada vinkkejä, kuinka tehdä sisältöjä entistä paremmin.

Videoita Hiltunen tekee omalla persoonallaan ja Kainuun murteella esimerkiksi maaseudun arkisista asioista sekä kalastuksesta.

– Ainakin palautteen perusteella maaseudun elämä on kiinnostavaa. Se on noussut jossain määrin myös trendiksi Youtubessa. Siellä on kuitenkin yhä vaikeampi erottua, koska somevaikuttajia alkaa olla todella paljon ja materiaalitulva on valtava.

Hiltunen on tehnyt videoita Youtube-kanavalleen reilun vuoden ajan. Tällä hetkellä seuraajia on noin 1 600. Hiltusen tavoitteena on tehdä kiinnostavaa sisältöä ja kasvattaa seuraajamäärää. Hän saa jo hieman lisätuloja Youtubesta.

Koskaan ei voi tietää, mikä menestyy

Toimittajana työskennellyt Hiltunen uskoo, että somevaikuttajakoulutus on hyvä lisä ansioluettelossa. Tulevaisuudessa hän haluaa jatkaa työskentelyä freelancetoimittajana ja laajentaa videoiden ja kuvien tekemistä myös muille kanaville sekä tehdä omat verkkosivut somekoulutuksen aikana.

– Mielessäni ei ole ideaa videosta, joka varmasti breikkaisi. Se tässä onkin jännittävää, koska et voi koskaan tietää, mikä video menestyy. Ehkä sellainen tulee vielä.

Koulutuksesta hän toivoo saavansa tukea etenkin tekniikkaan ja oman henkilöbrändin rakentamiseen.

Hiltusen mukaan somevideoiden tekeminen vaatii kokonaisvaltaista ajatustyötä tekniikan ohella. Aihetta on mietiskeltävä, jonka jälkeen muun muassa kuvataan, tiedostot viedään tietokoneelle ja editoidaan. Samalla on otettu valokuvia.

– Julkaisen yhden videon viikossa, koska haluan, että se on loppuun hiottu. Tällä hetkellä minulla ei ole myöskään aikaa tehdä niitä useammin.

Koulutus kestää 60 päivää

Verkossa järjestettävään koulutukseen valittiin kainuulaisten työnhakijoiden joukosta kahdeksan opiskelijaa. Tavoitteena on, että 60 päivää kestävän koulutuksen jälkeen he voivat työskennellä sisällöntuottajana joko yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa.

Koulutus sisältää muun muassa liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman tekoa, markkinoiden ja rahoituskanavien hakemista, digitaalisen markkinoinnin keinoja sekä oman tarinan rakentamista.

Pääpaino on jokaisen opiskelijan omissa lähtökohdissa, sanoo kouluttaja Satu Haveri Arffman Oy:stä.

– On tärkeä tunnistaa, missä kanavassa haluaa tehdä vaikuttamista. Vaihtoehtoja on niin paljon.

Haverin mukaan 60 päivän aikana opiskelijat ehtivät paneutumaan moneen asiaan rauhassa. Oman lisänsä koulutukseen tuovat asiantuntijavierailut, kuten somevaikuttaja Huono Äiti eli Sari Helin, joka kertoo somen ansaintalogiikasta ja mahdollisuuksista.

Avaa kuvien katselu Laura Hiltunen tekee klapityömaalta videota yhdessä Esko Kuuselan kanssa kotitilallaan Puolangan Suolijärvellä. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Ensimmäinen askel influensseriksi

Kaikista koulutukseen osallistuvista ei tule välttämättä yrittäjiä, ja myös se on Haverin mukaan hyvä tunnistaa. Koulutuksen tarkoituksena onkin olla ensimmäinen askel some-influensserin uralla.

Opiskelijat voivat tuotteistaa omaa osaamistaan ja työskennellä jatkossa esimerkiksi osa-aikaisena, freelancerina tai kevytyrittäjänä.

– Se on ihan sitä, mitä opiskelija itse haluaa. Työtä ei tarvitse myöskään tehdä yksin. Somevaikuttajalla voi olla hyvä yhteistyöverkosto, joka tuottaa sisältöjä, Haveri sanoo.

Myös osa-aikapuolankalaiseksi itseään kutsuva Laura Hiltunen vannoo yhteistyön nimiin. Kuvauksissa apuna häärii puoliso Esko Kuusela ja välillä videoilla piipahtaa myös Hiltusen äiti.

– Se onkin ollut suolana, kun tolskaamme yhdessä ja videolla näkyy myös muita kuin minä.