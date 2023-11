Joensuulainen Tuomikko, 63, on ensimmäinen pohjoiskarjalainen potilas, joka on saanut uutta ja harvinaista CAR-T-soluhoitoa lymfoomaan eli imukudossyöpään. Kaikkiaan hoitoa saaneita potilaita on Suomessa vasta noin 40. CAR-T-hoito on esimerkki menetelmästä, joka on käänteentekevä syövän hoidossa.