Norjalle kolmoisvoitto yhdistetyssä, Eero Hirvonen taipui viidenneksi – Yle seuraa

Eero Hirvonen kolmantena hiihtoon – tässä tilanne mäen jälkeen

1. Johannes Lamparter AUT 2. Jarl Magnus Riiber NOR +0.06 3. Eero Hirvonen FIN +0.12 4. Jörgen Gråbak NOR +0.17 5. Jens Lurås Oftebro NOR +0.22 6. Kristjan Ilves EST +0.26 7. Terence Weber GER +0.30 8. Ryota Yamamoto JPN +0.33 9. Stefan Rettenegger AUT +0.36 10. Manuel Faisst GER +0.38

16. Ilkka Herola FIN +0.50 33. Wille Karhumaa FIN +1.25 35. Otto Niittykoski FIN +1.25 41. Jesse Pääkkönen FIN +1.30 49. Rasmus Ähtävä FIN +1.30 51. Arttu Mäkiaho FIN +1.30