Yle seuraa sähkön hinnan ”hullua perjantaita”: Kaikki on toistaiseksi hyvin, mutta kun hinta klo 15 romahtaa, alkavat villit tunnit

Norjalaisyhtiön virhe sai sähkömarkkinat sekaisin, ja klo 15 jälkeen pörssisähkön hinta on roimasti miinuksella. Yle seuraa käänteitä tässä jutussa.

Sähkömarkkinoiden ”hullu perjantai” käynnistyy toden teolla klo 15. Siitä lähtien sähkön hinta on koko loppupäivän 50 senttiä pakkasen puolella.

Pörssisähkön kuluttajille tilanne on se, minkä markkinat eilen lupasivat: sähkö on perjantaina klo 15–24 ennätyshalpaa.

Mutta kulisseissa paiskitaan töitä hiki hatussa. Sähkön tuottajat, sähkökauppiaat ja markkinavalvojat ponnistelevat, jotta sähköä riittäisi koko päiväksi.

Vielä perjantaina aamupäivällä tilanne näytti hyvältä.

– Toistaiseksi tilanne on hyvä, mutta löytyykö sähköä riittävästi klo 15 jälkeiselle ajalle, se on se iso kysymys. Tämä on kuin iso koe, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Tästä jupakassa on kyse

Sähkömarkkinat sai poikkeustilaan norjalaisyhtiön täysin poikkeuksellinen virhe.

Yhdysvaltalaisomisteinen, Norjassa toimiva Kinect Energy myi Suomeen tälle päivälle 5 787 megawatin tehon verran sähköä.

Tätä sähkömäärää ei oikeasti ole olemassa, koska tarjous johtui järjestelmävirheestä. Jos norjalaisyhtiön myymä sähkö olisi oikeasti olemassa, se täyttäisi suunnilleen puolet koko Suomen päivän sähköntarpeesta.

Tämä lamaannutti perjantaille kaavaillun tuotannon: kun norjalaisyhtiön oletettiin tarjoavan paljon halpaa sähköä, moni tuottaja ei saanut tarjoustaan ”läpi” eli jäi liian kalliina rannalle.

Nyt pohjoismaisia sähköntuottajia on haalittu takaisin tuotantoon.

– Virhettä on saatu paikattua tämän päivän sisäisellä markkinalla. Tuottajien tästä päivästä saamat hinnat ovat olleet tähän mennessä plussalla, Leskelä sanoo.

Kulut ”jälkikäteen” kalliimmalla ostetusta sähköstä maksaa Kinect Energy. Myös Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa viime kädessä siitä, että sähköä riittää.

Fingrid vetoaa kuluttajiin

Fingrid on toivonut, ettei sähköä käytettäisi halpuudesta huolimatta kohtuuttomasti.

Pörssisähköä käyttää arviolta 10–20 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Tarkkaa lukua ei vaillinaisen tilastoinnin vuoksi tiedetä.

