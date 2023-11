Lapsia pyydettiin tekemään tonttuja kirjaston vitriinien täytteeksi Kauhavalla – tulos oli kaikille yllätys

Idea tonttunäyttelystä ostettiin heti varhaiskasvatuksessa, ja nyt Kauhavan kirjastoissa on esillä mitä erilaisimpia tonttuja.

Kauhavan kirjastoista voi joulun alla bongata mitä erikoisempia tonttuja.

Niitä on esillä paitsi vitriineissä, myös siellä täällä kirjastojen tiloissa; tiskillä, hyllyjen päällä lymyilemässä ja tarkkailemassa ihmisiä.

Tonttuja ovat taiteilleet Kauhavan päiväkotien ja perhepäivähoidon lapset.

– Niitä on toimitettu kirjastoihin satoja, kertoo Kauhavan kaupungin kulttuuriohjaaja Laura Kivimäki.

Kävyistä ja kukkaruukuista

Tonttuja ovat askarrelleet kaikenikäiset lapset varhaiskasvatuksessa – ihan pienistä eskareihin.

– Erääseen yhteisölliseen teokseen ovat ihan pienimmät saaneet painaa kädenjälkensä ja näistä tontut ovat muodostuneet, Kivimäki sanoo.

Luovuus on päässyt kukkimaan projekteissa, tonttuja on laidasta laitaan.

– Pienimmät tontut on tehty kävyistä. Toinen ääripää on tontut, joilla on savinen kukkaruukku vartalona.

Tonttuteeman myötä lapset ovat harjoitelleet kädentaitoja monipuolisesti. Sen lisäksi, että teema oli mieluisa, on erilaisia toteutustapoja kokeiltu laajasti.

Kivimäki paljastaa ihailevansa varhaiskasvattajien kykyä ideoida ja askarrella.

– Tonttuja on niin laidasta laitaan. Valmistusmateriaaleja ja toteutustapoja riittää.

Avaa kuvien katselu Tontut edustavat siistissä rivissä Kauhavan kirjastossa. Kuva: Laura Kivimäki

Tärkeä juttu, kun oma tonttu on esillä

Laura Kivimäen mukaan projekti on ollut hauska niin lapsille kuin kasvattajillekin. Varhaiskasvatuksessa askarrellaan paljon, mutta teokset eivät normaalisti pääse julkisesti esille.

Tällä kertaa estradi on taattu.

Kulttuuriohjaaja on saanut todistaa herkullisia hetkiä, kun päiväkodista on lähdetty kävellenkin tuomaan tonttuja.

– Lapset ovat iloisesti sitten ilmoittaneet, miten tontut ovat nyt valmiita ja miten he aivan itse tulivat niitä tuomaan.

Jotain asian merkityksellisyydestä kertoo sekin, että lapsi on saattanut heti seuraavana päivänä käydä kirjastossa katsomassa, mihin tonttu on laitettu.

Itse tekeminen ja oman idean saattaminen näkyväksi on lapselle tärkeää ja opettaa monia taitoja, Kivimäki kuvailee.

– Tähän vielä lisäksi se, että oma teos pääsee esille kaikkien nähtäväksi. Lapsi voi olla ylpeä luomuksestaan.

Tonttunäyttely löytyy jo Kauhavan, Alahärmän ja Ylihärmän kirjastoista ja se kootaan joulukuussa myös Kortesjärven kirjastoon.