Syyttäjät hakevat tuomion purkua osassa Kittilä-kokonaisuutta – syyttäjille uusia todisteita Lumipalloefekti-elokuvan myötä

Kittilä-jupakka sai alkunsa vuonna 2013 ja sitä on käsitelty eri oikeusasteissa siitä lähtien. Arkistokuva Kittilä-jupakkaan liittyvästä oikeudenkäynnistä keväältä 2023.

Syyttäjät haluavat avata uudelleen Kittilän entisen kunnanjohtajan irtisanomiseen liittyvän oikeusjupakan. Hovioikeus vapautti syytetyt kaksi vuotta sitten annetussa tuomiossa. Tuomio sai lainvoiman, sillä asialle ei saatu valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Nyt irtisanomisasia halutaan avata uudelleen.

Syyttäjien mukaan korkeimman oikeuden viime keväänä antaman ennakkopäätöksen ja Rovaniemen hovioikeuden aiemmin antaman tuomion välillä on ristiriita.

Korkeimman oikeuden mukaan kunnanhallituksen jäsenet menettelivät lainvastaisesti peruuttaessaan silloisen kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön kunnan isoksi osaksi omistaman hissiyhtiön toimitusjohtajasta ja antaessaan omistajaohjausta. Siten he olivat syyllistyneet virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Mäkelä irtisanomisprosessi alkoi syyttäjien mukaan kyseisestä tutkintapyynnöstä. Korkein oikeus ei kuitenkaan käsitellyt kunnanjohtajan irtisanomista koskevaa asia, vaan siinä hovioikeuden tekemä päätös hylätä syytteet jäi voimaan.

Syyttäjien mukaan on ristiriitaista, että korkein oikeus tuomitsi vastaajat rangaistukseen tutkintapyyntöä koskevassa asiassa, mutta toisaalta kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa syytteet hylättiin.

Uusina todisteina Ylen arkistoima uutisklippi

Syyttäjien mukaan syksyn 2023 kuluessa on lisäksi ilmennyt uusia todisteita, joiden olemassaolosta ei tähän asti ole tiedetty.

Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkisen mukaan uudet todisteet ovat ote syksyllä julki tulleesta Lumipalloefekti-elokuvasta ja Ylen kuvaama klippi Anna Mäkelän irtisanomiskokouksesta marraskuulta 2014.

Junnikkala-Heikkisen mukaan kyseisen klipin olemassaolosta ei aiemmin tiedetty, koska Yle oli ilmoittanut poliisille esitutkinnan alkuvaiheessa, ettei sillä ole taltioituna mitään irtisanomiskokoukseen liittyvää materiaalia.

Tuomion purku on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla tuomio voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä purkaa vielä senkin jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. Lainvoiman saaneen tuomion purkua haetaan pääsääntöisesti korkeimmalta oikeudelta. Kyseessä on suhteellisen harvinainen toimenpide.

Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkisen mukaan on korkeimman oikeuden päätettävissä, aloitetaanko kyseisen jutun käsittely mahdollisesti kokonaan uudelleen, jos aloitetaan. Korkein oikeus myös päättää, missä tuomioistuimessa ja missä aikataulussa juttu on saatettava uudelleen käsittelyyn.