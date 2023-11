Israelin siirtokuntalaiset hyökkäävät Länsirannalla palestiinalaisten kimppuun – Ylen tapaama leski: ”Pelkään lasteni puolesta”

Länsirannalla palestiinalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ovat voimistuneet. Yli tuhat ihmistä on joutunut jättämään kotinsa, useat ovat menettäneet henkensä.

LÄNSIRANTA Palestiinalainen neljän lapsen isä ammuttiin, kun tämä vietti sukulaistensa kanssa lauantaipäivää oliivipuuviljelmällään.

Juutalaisten siirtokuntaradikaalien hyökkäykset palestiinalaisia kohtaan ovat voimistuneet Israelin miehittämällä Länsirannalla samaan aikaan, kun maailman huomio on kiinnittynyt Gazan sotaan.

Neljän lapsen isän, Bilal Salehin, kuolema on tästä yksi esimerkki.

Saleh asui perheensä kanssa As-Sawiyan kylässä Länsirannan pohjoisosassa Nablusin kaupungin lähellä. Hänet ammuttiin 28. lokakuuta. Ampujaksi on epäilty palveluksesta vapaana olevaa siirtokuntalaissotilasta.

Avaa kuvien katselu "Kaikki tunsivat Bilalin, sillä hän myi usein salviaa ja muita tuotteita torilla. Bilal on hyvin pidetty henkilö", miehen leski Ekhlass Saleh sanoo. Kuva: Salehin perheen kotialbumi

Elämä israelilaisten siirtokuntien ympäröimässä palestiinalaiskylässä on käynyt ahtaaksi Hamasin lokakuisen hyökkäyksen jälkeen, Salehin leski Ekhlass Saleh kertoo Ylelle.

Siirtokunnissa asuvat radikaalit ovat muun muassa uhkailleet As-Sawiyan asukkaita väkivallalla ja polttaneet heidän oliivipuitaan.

Loka-marraskuun taite on Länsirannalla sadonkorjuuaikaa, jolloin palestiinalaiset kokoontuvat perinteisesti koko perheen ja suvun voimin keräämään oliivisatoa.

Koska kohtaamiset siirtokuntien asukkaiden kanssa olivat käyneet yhä jännitteisemmiksi, perhe päätti lauantaiaamun olevan hyvä hetki sadonkorjuuseen.

– Juutalaiset viettävät tuolloin sapattia, joten emme odottaneet ikäviä kohtaamisia oliivilehdolla, Ekhlass Saleh sanoo.

Avaa kuvien katselu Ekhlass Saleh sanoo pelkäävänsä lastensa puolesta. Lapset käyvät siirtokuntaväkivallan vuoksi tällä hetkellä etäkoulua. Kuva: Vilma Romsi / Yle

Aurinkoinen päivä sai synkän käänteen. Läheisestä Rehelimin siirtokunnasta alkoi lähestyä miehiä. Perhe päätti jättää sadonkorjuun kesken ja lähteä oliivilehdolta.

– Bilal sanoi unohtaneensa puhelimensa oliivipuun luo ja käski minun ja lasten mennä edeltä. Lähdimme, ja pian kuulimme takaamme laukauksia, Ekhlass Saleh kertoo.

Saleh sanoo ensin ajatelleensa, että joku ammuskeli varoituslaukauksia ilmaan.

– Myöhemmin kuulimme, että Bilal löytyi oliivipuun alta elottomana ampumahaava rinnassaan.

Osia välikohtauksesta tallentui paikalla olleiden kyläläisten kuvaamille videoille.

Video näyttää As-Sawiyan kyläläisten oliiviviljelmille saapuneita siirtokuntalaisia. Videolla kuuluu laukaus, mutta on epäselvää, liittyikö kyseinen laukaus Bilal Salehin ampumiseen.

Sukulaiset ja ystävät löysivät Bilal Salehin ammuttuna oliiviviljelmältä. Hänet todettiin kuolleeksi sairaalassa.

Israelin armeija on aiemmin sanonut israelilaislehti Haaretzille, että Salehin ampumista edelsi yhteenotto siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten välillä. Salehin perhe kiistää tämän.

Hyökkäykset yhä yleisempiä ja väkivaltaisempia

Länsirannan israelilaiset siirtokunnat ovat kansainvälisen lain mukaan laittomia. Israel on kuitenkin laajentanut niitä siten, että palestiinalaisten asuttamat alueet käyvät yhä ahtaammiksi.

Siirtokuntaradikaalien palestiinalaisiin kohdistamat väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet erityisesti kuluvan vuoden aikana, osittain Israelin nykyhallituksessa istuvien äärioikeistolaisten ministereiden rohkaisemana.

Siirtokuntaradikaalien ideologiaan kuuluu muun muassa sen kiistäminen, että palestiinalaisilla olisi oikeus asuttaa historiallisen Palestiinan aluetta.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain palestiinalaisasioiden erityisedustaja Hady Amr (kuvassa kuudes oikealta) tarkastelee palestiinalaisten paikallisjohtajien kanssa poltetun auton jäänteitä Huwarassa 28.2. 2023. Sadat siirtokuntalaiset hyökkäsivät Huwaran palestiinalaiskylään 26. helmikuuta. Yksi palestiinalainen ammuttiin ja lukuisat loukkaantuivat. Kuva: Eyal Warshavsky / AOP

Hamasin lokakuisen hyökkäyksen jälkeen Länsirannan turvallisuustilanne on heikentynyt entisestään. YK:n mukaan siirtokuntalaisten hyökkäysten määrä on yli kaksinkertaistunut edellisiin kuukausiin nähden.

Seitsemän viikon aikana yli tuhat palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa siirtokuntalaisten hyökkäysten, uhkailun ja häirinnän vuoksi. Kahdeksan palestiinalaista on kuollut.

Ekhlass Salehin alakouluikäiset lapset käyvät tällä hetkellä etäkoulua. Hän kertoo pelkäävänsä, että koulumatkalla voi sattua yhteenottoja siirtokuntalaisten kanssa.

– He ovat aseistettuja ja heitä on kaikkialla, Saleh sanoo.

Palestiinalaiset pelkäävät massakarkotuksia

Erityisen paljon siirtokuntaradikaalien hampaisiin ovat vuosien saatossa joutuneet palestiinalaiset beduiinit. He ovat paimentolaisia, joita asuu Länsirannalla noin 40 000. Beduiinit asuvat usein telttakylissä ja paimentavat esimerkiksi vuohia laajalla alueella.

Paimentolaisten elämä on käynyt ahtaaksi siirtokuntien levittäytyessä yhä laajemmille alueille. Siirtokuntalaiset ja Israelin armeija ovat pakottaneet monet jättämään kotinsa.

Näin kävi beduiini Abu Omar Qa’abnehille, jonka aseistautuneet siirtokuntaradikaalit karkottivat perheineen kotikylästään Wadi Al-Siqistä väkivaltaisesti 12. lokakuuta. Siirtokuntalaisten seurassa oli myös Israelin armeijan sotilaita.

– Heitä tuli autoilla kymmenittäin. Osa oli pukeutunut sotilaspukuihin ja peittänyt kasvonsa. Vaimoni ja lapseni joutuivat pakenemaan jalkaisin maastoon, Qa’abneh kertoo.

Avaa kuvien katselu Abu Omar Qa’abnehin suku on alun perin kotoisin Hebronin alueelta Länsirannan eteläosasta. Perhe on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana joutunut siirtymään paikasta toiseen useita kertoja armeijan ja siirtokuntalaisten pakottamana, Qa’abneh kertoo. Kuva: Vilma Romsi / Yle

Yle tapasi Qa’abnehin Ramallahin lähellä sijaitsevassa Tayben kylässä, jonne hän on pystyttänyt tyypillisen beduiiniasumuksen: Muutama teltta, vedenottopiste sekä tilaa vuohille, lampaille, kanoille ja aaseille.

Kahdeksanlapsisen perheen asumus on kuitenkin väliaikainen.

– Emme voi palata kotiimme, mutta emme myöskään tiedä minne mennä. Toistaiseksi olemme olleet Tayben asukkaiden vieraanvaraisuuden varassa, Qa’abneh kertoo.

”Näemme, että tilanteemme menee koko ajan huonompaan suuntaan”, sanoo Abu Omar Qa’abneh.

Qa’abneh kertoo, että siirtokuntaradikaalit ovat aiheuttaneet hänen yhteisölleen ongelmia vuosien ajan.

He ovat esimerkiksi tukkineet kaivoja sekä syöttäneet ja juottaneet omille eläimilleen beduiinien niukat laidun- ja vesivarannot.

Lisäksi Qa’abneh kertoo, että siirtokuntaradikaalit ovat estäneet paimentolaisia liikkumasta alueilta toisille.

– Viime aikoina he ovat käyneet entistä aggressiivisemmiksi. He ovat uhkailleet meitä, ja olemme alkaneet pelätä, että he tappavat meidät, Qa’abneh sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Rea Lemström / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Pelko väkivallasta ei ole ollut aiheetonta. Samana päivänä kun siirtokuntaradikaalit karkottivat Wadi Al-Siqin asukkaat kodeistaan, he myös ottivat kiinni, pahoinpitelivät ja nöyryyttivät kolmea paikalla ollutta palestiinalaismiestä yhdessä Israelin sotilaiden kanssa.

Palestiinalaisten kertomuksen mukaan heille tehtiin seksuaalista väkivaltaa ja heidän päälleen virtsattiin.

Israelin armeija vahvistaa sähköpostitse Ylelle, että sen yksikkö pidätti kolme palestiinalaismiestä. Armeijan mukaan miehet pidätettiin, sillä he ”vaikuttivat epäilyttäviltä”. Armeija ei eritellyt tarkemmin pidätyksen syytä.

Tapauksesta on uutisoinut aiemmin esimerkiksi israelilainen sanomalehti Haaretz.

Yksi pahoinpidellyistä oli Qa’abnehin veli.

– He olivat sairaalassa viikon, Qa’abneh kertoo.

Välikohtauksen yhteydessä miehet myös ryöstettiin. Heiltä vietiin rahaa ja auto, Qa’abneh sanoo.

Vain pieni osa siirtokuntaväkivallasta johtaa tuomioon

Ekhlass Saleh ja Abu Omar Qa’abneh luonnehtivat tilannettaan lähes identtisesti: Israelin oikeusjärjestelmä tuo palestiinalaisille harvoin oikeutta.

Saleh kertoo antaneensa miehensä ampumiseen liittyvän todistajalausunnon Arielin siirtokunnassa. Hänen ollessaan linja-autopysäkillä kotimatkalla vierelle pysähtyi Israelin armeijan auto.

– Sotilas avasi ikkunan ja sylki minua kohti, Saleh kertoo.

Avaa kuvien katselu Bilal Saleh neljän lapsensa kanssa. Salehin leski Ekhlass Saleh sanoo, että haluaisi lapsilleen normaalin ja turvallisen arjen. Kuva: Salehin perheen kotialbumi

Arvostettu israelilainen ihmisoikeusjärjestö Yesh Din sanoo, että vuosina 2005–2022 siirtokuntalaisten väkivaltaisuuksista avatuista rikostutkinnoista eteni tuomioon asti vain kolme prosenttia.

Israelin sotilaspoliisi on aloittanut tutkinnan Bilal Salehin ampumisesta ja pidättänyt ampumisesta epäillyn sotilaan. Israelin armeija kertoo Ylelle sähköpostitse, että ampumisesta epäilty on vapautettu ja tapauksen tutkinta on kesken.

Qa’abnehin veljen ja kahden muun palestiinalaismiehen pahoinpitelystä on Israelin asevoimien mukaan avattu tutkinta.

– Tämän ja useiden muiden valitettavien tapahtumien seurauksena pidätyksen suorittaneen sotilasyksikön komentaja on erotettu tehtävästään, armeijan tiedottaja kertoo Ylelle.

Qa’abneh ei usko pääsevänsä takaisin kotikyläänsä.

”Edessä on uusi Nakba, katastrofi”

Siirtokuntalaisten hyökkäykset ovat vain osa Länsirannalla lokakuun 7. päivän jälkeen tapahtuneista väkivaltaisuuksista.

Israelin armeija on koventanut otteitaan tehdessään terrorisminvastaisia ratsioita erityisesti Länsirannan pohjoisosassa, kuten Jeninin kaupungissa.

Hamasin hyökkäyksen jälkeen Länsirannalla on kuollut yhteenotoissa Israelin armeijan kanssa YK:n mukaan yli 200 palestiinalaista. Heidän joukossaan on yli 50 lasta. Uhriluku on suurempi kuin koko viime vuonna, joka itsessään oli ennätysvuosi palestiinalaisten kuolemissa.

Palestiinalaisten hyökkäyksissä Länsirannalla on YK:n mukaan kuollut viimeisten seitsemän viikon aikana neljä israelilaista.

Lisäksi Hamasin hyökkäyksen jälkimainingeissa Israel on pidättänyt Länsirannalla noin 3 000 palestiinalaista. Vankien joukossa on yli 140 lasta.

Kysyttäessä, miltä Länsirannan tulevaisuus näyttää, Abu Omar Qa’abneh vastaa yhdellä sanalla: Nakba. Sana tarkoittaa katastrofia ja viittaa vuoteen 1948, jolloin 700 000 palestiinalaista joutui pakenemaan kodeistaan Israelin itsenäistyessä.

Ekhlass Saleh puolestaan sanoo haluavansa normaalia arkea ilman järeitä liikkumisrajoituksia ja pelkoa väkivallasta.

– Toivon, että Bilalin ampuminen oli viimeinen hyökkäys. En voi käydä läpi samaa enää uudelleen. Haluamme vain elää rauhassa.

Avaa kuvien katselu Israelin uudisasukkaat sytyttivät oliivitarhan palamaan palestiinalaismaalla Länsirannalla lähellä Burinin kylää 16. heinäkuuta 2023. Kuva: Alaa Badarneh / EPA

Juttua varten on haastateltu myös Ekhlass Salehin veljeä Hazim Shaheenia, joka oli myös paikalla oliiviviljelmällä ampumavälikohtauksen aikana.