Matti Hannula on tehnyt töitä yli 60 vuotta: ”Se on minusta hirveän mukavaa”

Eläkeläisiä on eniten töissä Lapissa. He tuovat työmarkkinoille kovasti kaivattua joustoa esimerkiksi sijaisuuksien täyttäjinä.

Aiempaa useampi eläkeläinen tekee töitä. Näin kertoo Suomen suurimman työeläkevakuuttajan Kevan teettämä, marraskuun alussa julkaistu tutkimus. Lähes joka viides tutkimukseen osallistunut kertoi työskentelevänsä eläkkeen ohella joko täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti.

Runsainta työskentely oli Lapissa, missä töitä eläkkeen ohella teki peräti kaksi viidestä vastaajasta. Yksi lappilaisista työintoisista on 69-vuotias Matti Hannula.

– Tykkään työnteosta. Olen tehnyt kovasti töitä pienestä pitäen. Se on minusta hirveän mukavaa, kertoo alle 10-vuotiaana kotona maataloustöissä aloittanut Hannula.

Hannula nauttii töissä etenkin ihmisten parissa olemisesta, mitä hän kuvailee mielenterveyden hoidoksi. Fyysisissä työtehtävissä myös kunto pysyy hyvänä, eikä pienestä lisätienestistäkään ole haittaa.

Hannulan ukki teki töitä 90-vuotiaaksi.

– En minä ehkä sitä pysty lyömään, mutta niin kauan kun kuntoa riittää, ja mitä enemmän näitä hommia teen, niin kunnon pitäisi pysyä parempana, Hannula ennustaa.

Hänen tapaansa myös moni muu eläkeläinen kokee, että jaksaminen riittäisi vielä työelämään. Viime vuonna julkaistu työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tutkimus kertoo, että kolme viidestä eläkeläisestä tuntisi jaksavansa työelämässä hyvin. Joka toinen kyselyyn vastannut koki, että työssäkäynti myös lisäisi hyvinvointia.

Eläkeläisten työhaluista apua työvoimapulaan

Lappilaisten eläkeläisten työinto huomattiin TE-toimistossa vuosi sitten syksyllä. Tuolloin Eläkeliiton Vankka työkokemus käyttöön -hanke järjesti eläkeläisille suunnatun rekrytointitilaisuuden Rovaniemellä. Tilaisuudessa vieraili 100 työstä kiinnostunutta eläkeläistä, mukaan lukien Matti Hannula.

– Tuntui, että tässä on vielä jotakin annettavaa.

Avaa kuvien katselu Matti Hannula päätyi takaisin työelämään reilu vuosi sitten osallistuttuaan eläkeläisille suunnatuun rekrytointitilaisuuteen. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Eläketurvakeskuksen erikoistutkijan Anu Polvisen mukaan moni eläkeläinen haluaa oppia uutta ja olla hyödyksi vielä eläkkeelläkin. Koska he työskentelevät mieluiten satunnaisesti ja epäsäännöllisesti, he sopivat hyvin täydentämään tai sijaistamaan vakituista henkilöstöä. Eläkeläisten työhaluja voidaan hyödyntää etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla, Polvinen sanoo.

– Työnantajien olisi hyvä nähdä eläkeläiset osaavana ja joustavana työvoimana, hän vinkkaa.

Lapin TE-toimiston teollisuuden toimialakoordinaattorin Ida Paason mukaan Lapin työnantajat ovat jo huomanneet tämän, ja toivoneet lisää eläkeläisten rekrytapahtumia.

– Työnantajien kiinnostus on kasvanut huomattavasti positiivisten kokemusten myötä, hän kertoo.

Eläkeläisillä ymmärrys työelämän käytöstavoista

Eläketurvakeskuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet eläkkeellä työskennelleistä oli samalla työnantajalla ja samanlaisissa tehtävissä kuin ennen eläkkeelle siirtymistään. Myös toiselle työnantajalle siirtyneistä eläkeläisistä hieman yli puolet kertoi jatkaneensa samanlaisissa tehtävissä.

Sairaalatekniikassa työuransa tehneestä Matti Hannulasta on sen sijaan vuodessa muotoutunut monipuolinen sekatyömies. Työtehtäviä on ollut kiinteistöhuollosta liikenteenohjaukseen ja tiepohjien verkoituksesta hotellien kalustoasennuksiin. Viime aikoina hän on työskennellyt myös keittiövuoroissa kokin apukätenä ja astiahuollossa. Keittiöön on vaikeaa saada sijaisia.

– Ei nämä työt ole mitään rakettitiedettä. Sellaisia hommia, että niitä pystyy kyllä tekemään, Hannula vakuuttaa.

Avaa kuvien katselu Matti Hannulan ukki teki töitä 90-vuotiaaksi. Siihen hän ei itse usko yltävänsä, vaikka aikookin työskennellä niin pitkään kun terveyttä riittää. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Suomen yrittäjäjärjestön työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin mukaan eläkeläiset tuovat työmarkkinoille kovasti kaivattua joustoa esimerkiksi juuri sijaisuuksien täyttäjinä. Eläkeläiset eivät välttämättä ratkaise pysyvää alueellista tai toimialakohtaista työvoimapulaa, mutta voivat antaa aikaa pidempikestoisten ratkaisujen toteuttamiseen.

– Heillä on yleensä valmiiksi ammattitaitoa sekä ymmärrys työelämän käytöstavoista ja pelisäännöistä, Hellstén kehuu.

”Jostainhan se pitää aloittaa”

Kuten Matti Hannulalle, myös monelle muulle eläkeläiselle työt tuovat mukavaa lisätienestiä eläkkeen rinnalle. Eläketurvakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmesta työnteosta kiinnostuneesta haluaa työskennellä nimenomaan lisäansioiden takia. Kolmanneksella syynä ovat taloudelliset vaikeudet. Noin puolet kertoi syyksi sen, että työstä kertyy lisää eläkettä.

Eläkkeellä työskentelyä tuetaan verovähennyksin: Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana voi työskennellä ilman tulorajoituksia (Keva). Työskentelystä kertyy myös lisää eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista, kunnes eläkkeen kertymisen yläikäraja täyttyy.

Verovähennystä ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Vain kaksi viidestä Ilmarisen tutkimukseen osallistuneesta eläkeläisistä tiesi, että saisi verovähennyksiä sekä eläkkeestä että työtulosta.

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä on linjattu, että työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus kaksinkertaistetaan 65 vuotta täyttäneille. Muutoksella halutaan kannustaa vanhempaa ikäluokkaa työntekoon. Avaa

Kevan johtava asiantuntijan Ismo Kainulaisen mukaan verotukseen tehtävillä muutoksilla voitaisiin mahdollisesti lisätä eläkeläisten työintoa entisestään.

– Suomessa olisi hyvä kammata vielä kerran lävitse ja selvittää esimerkiksi se, kannustaisiko eläkkeensaajien eläkkeen ja palkkatyötulojen verotuksen eriyttäminen vielä enemmän eläkeläisiä työntekoon, Kainulainen toteaa Kevan tiedotteessa.

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta eläkeläisestä pitää heille suunnattuja työnvälityspalveluja hyödyllisinä. Esimerkiksi TE-palvelujen valtakunnallinen Työmarkkinatori-sivusto mahdollistaa työnantajien ja eläkeläisten kohtaamisen. Toimialakoordinaattori Ida Paason mukaan sivustolla ei ole tällä hetkellä omaa osiota eläkeläisiä ajatellen, mutta sen jatkokehityksessä on noussut esille tarve rakentaa tulevaisuudessa alustoja myös eläkeläisille.

Rovaniemeläinen Matti Hannula etsii töitä sekä Eezyn että Folkan sovelluksen kautta. Töitä on kahdesta viiteen päivään viikossa. Hän ei valikoi työtehtäviä, mutta tekee mieluummin pitkän kuin lyhyen päivän.

Lähes 60 vuotta töitä tehnyt Hannula kannustaisi nykypäivän nuoria päätetyöskentelyn sijaan fyysisiin, kuntoa ylläpitäviin töihin.

– Ei saa olla liian valikoiva. Jostainhan se pitää aloittaa.