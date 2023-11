Hallitus aikoo selvittää mahdollisuutta lisätä kotidialyysien käyttöä – nykyisellään vain joka viides potilas valitsee kotidialyysin

Munuaispotilas Memme Ilmakunnaksen mukaan kotona annettava keinomunuaishoito antaa vapautta elämään, vaikka se vaatiikin aluksi opettelua. Vatsakalvodialyysin valinnut Ilmakunnas on tyytyväinen hoidon sujuvuuteen. Dialyysi tapahtuu yöaikana.

– Minulla on niin hyvät unenlahjat, että laite ei häiritse yöllä yhtään. Minulla on kaikki päivät vapaana ja voin suunnitella mitä tahansa.

Kotidialyysin valitsee joka viides

Kotona annettavaa keinomunuaishoitoa on pyritty lisäämään. Vuonna 2021 asiantuntijoiden laatima kansallinen hoitostrategia asetti tavoitteeksi kotidialyysihoidon lisäämisen 40 prosenttiin.

Tavoitteista huolimatta kotidialyysejä tekee vain 20 prosenttia potilaista. Hallitus aikoo selvittää mahdollisuutta lisätä kotidialyysien käyttöä.

Suomessa on noin 1 900 potilasta, jotka tarvitsevat vakavan munuaisten vajaatoiminnan eli kroonisen munuaistaudin vuoksi dialyysi- eli keinomunuaishoitoa. Kotona annettavaa keinomunuaishoitoa on pyritty lisäämään, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.

– Moni dialyysia tarvitseva potilas on Suomessa hyvin iäkäs ja monisairas. Heillä on munuaissairauden lisäksi muitakin sairauksia ja niihin liittyen eivät välttämättä ole valmiita kotona tehtävään dialyysiin, kuvailee Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Satu Mäkelä.

Kotidialyysi vaatii myös dialyysitaidon.

– Ikäkysymys tämä ei kuitenkaan ole. Hyvin iäkkäitäkin on kotidialyysissa, Mäkelä korostaa.

Munuaistaudin ennustetaan lisääntyvän merkittävästi seuraavien 10–15 vuoden kuluessa muun muassa diabeteksen lisääntymisen ja väestön ikääntymisen johdosta. Tämä voi merkitä myös dialyysipotilaiden määrän kasvua tulevaisuudessa. Kakkostyypin diabetes on edelleen suurin munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava syy.

Kustannuksia potilaalle

Sairaalassa tehtävän dialyysin kustannukset ovat yhteiskunnalle kalliimmat kuin kotidialyysin, mutta potilaalle kotidialyysistä voi koitua ylimääräisiä kustannuksia.

Munuais- ja maksaliitto ja on ajanut kustannusten tasa-arvoisempaa jakaantumista kotidialyysipotilaille eri puolille Suomea. Tavoitteena on, että tuki olisi kaikille sama riippumatta asuinpaikasta.

Kustannukset ja niiden korvaaminen vaihtelee myös hoitomuotojen välillä. Kotidialyysiä tehdään vatsakalvodialyysinä ja kotihemodialyysinä. Varsinkin kotihemodialyysissä potilaan kustannukset voivat nousta muun muassa vesi-, sähkö- ja jätemaksujen muodossa.

– Nämä on ylimääräisiä kustannuksia verrattuna sairaalassa tehtävään dialyysihoitoon. Haluaisimme, että kotona tehtävä hoito ei tuottaisi potilaalle enempää kustannuksia kuin sairaalassa tehtävä hoito, sanoo Mäkelä.

Avaa kuvien katselu Memme Ilmakunnakselta kuluu vatsakalvo- eli PD-dialyysiin valmisteluun noin puoli tuntia. PD-dialyysiin hän siirtyi vuonna 2020. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Elämänlaatu on tärkeä tekijä

Mäkelän mukaan keskeistä hoitomuotoja valitessa on potilaan kuunteleminen. Hoitojen hyötyjen ja haittojen kertominen potilaalle on tärkeää. Tutkimusten mukaan useita kertoja viikossa tehty kotidialyysi on lääketieteellisesti arvioituna yhtä hyvää hoitoa kuin kuin sairaalassa kolmesti viikossa tehtävä dialyysihoito.

– Jos kotidialyysiä tekee riittävän usein, niin se on parempi hoitomuoto, kuin sairaaladialyysi. On aina elimistöllekin lempeämpää, että tehdään lyhyempiä hoitoja useammin, hän toteaa.