Ihmiskudoksesta tehty tuote saa ihon parantamaan itseään – tamperelaisyrityksen keksintö keräsi miljoonarahoituksen

Kun solubiologi ja tutkija Riina Uusmies alkoi 2000-luvun puolivälissä tehdä väitöskirjaa, hänellä oli yksi haave.

Uusmies halusi löytää keinon vangita rasvakudoksen uusiutumispotentiaalin pulloon, jotta sitä voisi myydä hyllytuotteena ihovaurioista kärsiville ihmisille.

Noin 20 vuotta myöhemmin Uusmies seisoo Tampereen yliopiston laboratoriossa esitellen pientä lasipulloa.

Hän ja Tampereen yliopiston solubiologian professori Timo Ylikomi ovat yhdessä kehittäneet tuotteen, jolla voi korjata erilaisia ihon pintavaurioita, kuten haavoja tai arpia.

Uusmiehen mukaan tuotteella voidaan myös silottaa ryppyjä ja juonteita.

Avaa kuvien katselu Riina Uusmies on työskennellyt tuotteen parissa jo vuosikausia. Jo aikaisten tutkimustulosten jälkeen kehittäjille oli selvää, että heillä on käsissään jotain poikkeuksellista. Kuva: Antti Eintola / Yle

Uusmies toimii nyt tuotetta myyvän bioteknologiayritys Linio Biotechin operatiivisena johtajana. Hänen mukaansa ensimmäinen patenttihakemus laitettiin liikkeelle varsin aikaisessa vaiheessa.

– Olemme ensimmäisiä, jotka ovat saaneet rasvakudoksen potentiaalin kytkettyä hyllyvalmiiksi tuotteeksi ilman, että potilas tarvitsee isoja leikkauksia, Uusmies sanoo.

Pistetään suoraan hoidettavaan kohtaan

Ihmiskudoksesta valmistetun tuotteen toimintamekanismi perustuu sen kykyyn tukea ihon omia korjaustoimintoja. Injektion avulla iho alkaa itse parantaa itseään.

Tuote parantaa Uusmiehen mukaan paikallisesti mikroverisuonitusta ja sen myötä luo kehon omien solujen korjaantumiselle ja uudistumiselle otollisimmat olosuhteet.

– Tuote sisältää satoja erilaisia aktiivisia komponentteja, kuten soluväliaineen proteiineja eli valkuaisaineita, peptidejä, lipidejä ja antioksidantteja, jotka toimivat ihon rakennuspalasina, suojaavat ihoa sekä lisäävät ihon solujen toiminnallisuutta, Uusmies sanoo.

Tuotetta pistetään suoraan hoidettavaan kohtaan, esimerkiksi arven kohdalle. Vaikutukset alkavat Uusmiehen mukaan näkyä viikkojen tai kuukausien kuluttua.

Ovatko muutokset väliaikaisia vai pysyviä?

– Ikääntymistä me emme pysty pysäyttämään, mutta voimme hidastaa sen tuomia muutoksia. Joidenkin arpien korjaaminen pysyvästi voi olla mahdollista, Uusmies sanoo.

Avaa kuvien katselu Hoitomenetelmää suositellaan vain täysi-ikäisille ja kertaluontoisena. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tuotteen turvallisuutta on tutkittu ja tutkitaan edelleen sekä kliinisissä että esikliinisissä kokeissa. Uusmies kertoo, että haittavaikutuksia ei ole kokeissa havaittu.

Tuote on käytössä jo joillakin yksityisklinikoilla Suomessa.

Videolla Riina Uusmies kertoo lisää keskinnöstä.

Video: Manu Saarela / Yle, Antti Eintola / Yle.

Fimea: Suomessa ei toistaiseksi ole vaatimuksia tehokkuudelle

Suomessa tuotetta ei ole luokiteltu lääkkeeksi, vaan kudoslain alaiseksi ihmisperäiseksi valmisteeksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei voi ottaa kantaa tuotteen tehokkuuteen.

Ylitarkastaja Sari Tähtiharju kertoo, että ihmisperäisille valmisteille on säädöksissä asetettu laatu-, turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimukset, muttei vaatimusta valmisteiden tehokkuuden osoittamiseksi.

Tähän saattaa tulla muutos jo ensi vuonna, sillä kudos- ja soluvalmisteita koskevat säädökset ovat muuttumassa. Asetusehdotusluonnoksessa uusille valmisteille ollaan asettamassa vaatimuksia myös tehokkuuden osoittamisen suhteen.

Tähtiharjun mukaan Linio Biotechin kehittämä tuote on varsin uniikki.

– Euroopassa on muitakin rasvakudosta hyödyntäviä yrityksiä, mutta Suomessa tai tietääksemme muissakaan EU-maissa mikään yritys ei valmista vastaavaa tuotetta.

Miljoonien eurojen rahoitus

Linio Biotech tiedotti kaksi viikkoa sitten keränneensä viimeisellä rahoituskierroksellaan 4,2 miljoonaa euroa. Rahoitusta on kertynyt yhteensä yhdeksän miljoonan euron edestä. Sijoittajaryhmään kuuluu muun muassa alaa tuntevia lääkäreitä.

Uusmiehen mukaan tuotteeseen suhtaudutaan innolla.

– Viesti on ollut, että ihovaurioiden ja arpien korjaamiseen on odotettu tehokasta hoitokeinoa, joka tuo luonnollisen lopputuloksen ja on helposti käytettävä.

Avaa kuvien katselu Linio Biotech on kerännyt tuotteelleen miljoonien eurojen edestä rahoitusta. Kuva: Antti Eintola / Yle

Suomalaisten klinikoiden lisäksi tuote on otettu käyttöön myös ruotsalaisella yksityisklinikalla. Verkostoa on määrä laajentaa.

Tuotteen vieminen Pohjois-Amerikkaan on vaihtoehto, jota yritys tutkii. Tavoitteena on päästä kansainvälisille markkinoille.

– Tällä hetkellä tutkimme markkinapotentiaalia ja mihin edetä seuraavaksi. Pohjoismaat on ensimmäinen vaihe, Uusmies kertoo.