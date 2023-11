Aurinko nousee Pohjois-Lapissa seuraavan kerran ensi vuonna – kaamosaika rauhoittaa, mutta myös synkistää mielen

Kaamos on alkanut jo Utsjoella ja viikonloppuna viimeisimmätkin auringon säteet nähdään Saamenmaalla, kun aurinko ei enää nouse horisontin yläpuolelle. Pari kuukautta kestävä pimeä ajanjakso vaikuttaa eri tavoin nuorten jaksamiseen.

Sevettijärveltä Helsinkiin muuttanut Helmi Ljetoffille muutos kotiseudun kaamosaikaan ja pääkaupunkiseudun talveen oli silmiin pistävä.

– Onhan tämä aivan erilaista täällä etelässä, kun ei ole lunta samalla tavalla. Päiväsaikaan valoisan aika on pidempi. Kun on koko elämänsä asunut Saamenmaalla, niin näkee miten erilainen se on täällä, kuvailee Ljetoff.

Avaa kuvien katselu Helmi Ljetoffille talviaika on aina tuntunut raskaalta. Kuva: Helmi Ljetoff

Vaikkei Helsingissä ole kaamosta, vaikuttaa pimeä ajanjakso paljon jaksamiseen. Ljetoff kertoo, että hänelle talvi on vuodenajoista kaikkein raskain.

– Kaamos on ollut minulle aina vaikeaa. Olen väsynyt ja se näkyy terveydessäkin. Pimeydellä on ollut minuun aina iso vaikutus, kun yhtäkkiä sitä valoisaa aikaa ei olekaan, kertoo Ljetoff.

Kaamosaikaan tottuu ja rauhoittuu

Kaamos on nähtävillä parhaiten vain napapiirin yläpuolella. Utsjoella kaamos kestää jopa 52 päivää, kun taas etelämpänä kaamosaika on lyhyempi.

Ivalolainen koululainen Pirita Lotvonen ei ole moksiskaan kaamosajasta.

– Minua se ei haittaa ollenkaan, tykkään kun voin silloin vaan rauhoittua. Kaikki erilaiset valot sekä kynttilät sisällä ja ulkona tuovat kivaa lämpöä, kertoo Lotvonen.

Avaa kuvien katselu 13-vuotias Pirita Lotvonen tunnelmoi kaamoksen aikana kynttilöiden ja jouluvalojen lämmössä. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Myös ivalolainen Juulia Pohjonen sanoo samaa. Kaamosaikaan hänellä on tapana rauhoittaa omaa elämää ja kiinnittää huomiota hyvinvointiin. Vaikka on pimeää, on tärkeää harrastaa liikuntaa myös ulkona.

– Minulle on tärkeää toimivat arkirutiinit. Unirytmillä ja sillä, että syön hyvin ja monipuolisesti on paljon vaikutusta. Seuraan, miten saan energiaa kun valoisan aika on todella lyhyt, pohtii Pohjonen.

Vaikkei aurinko nousisikaan pariin kuukauteen, on kaamoksen aikana mahdollista löytää valoa. Juulia Pohjosella on tapana kulkea luonnossa niin paljon kuin mahdollista.

– Luonto tuo päivien aikana valoa, vaikkei aurinko nousisikaan. Ja kyllähän se valo on todella kaunista täällä. Pimeyteen osaa suhtautua, kun siihen on jo tottunut täällä pohjoisessa, sanoo Pohjonen.

Avaa kuvien katselu Juulia Pohjoselle luonnossa liikkuminen on erityisen tärkeää vuoden pimeimpään aikaan. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Talven aikana Helmi Ljetoffillakin on tapana matkustaa kotiin Saamenmaalle. Hänen mielestään kaamosaikana täytyy priorisoida omia töitään.

– Ja vaikka olisikin olo, ettei jaksa lähteä kavereiden kanssa minnekään, täytyy muistaa, miten tärkeää se on. Täytyy vain yrittää löytää positiivisia juttuja elämässä, eikä jäädä yksikseen, miettii Ljetoff.