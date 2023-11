”Minulla on ufon kokoinen pää, mutta nyt siinä on pienempi otsa” – kallonhionnassa käynyt Sergey Hilman on tyytyväinen itseensä

– Minulla oli visio, että pienellä twistillä saan katseeni kirkkaammaksi, Sergey Hilman kertoo.

Tosi-tv-tähti ja podcast-juontaja kävi tämän vuoden alussa kallonhionnassa Turkin Istanbulissa. Operaatiossa Hilmanin otsaluut hiottiin tähystystekniikalla. Hän oli etsinyt tämän kauneuskirurgisen toimenpiteen osaajaa seitsemän vuotta.

– Minulla on ufon kokoinen pää, mutta nyt siinä on pienempi otsa.

Hilman on kertonut aiemmin, että hän koki otsansa olevan liian paksu ja varjostavan kasvoja.

Perjantai-ohjelmassa hän hämmästelee, miten iso juttu hänen kallonhionnastaan tuli Suomen mediassa. Hän sanoo kertoneensa siitä vain ohimennen yhdelle toimittajalle, mutta pian hän huomasi olevansa kallonsa kanssa uutisissa.

Sean Ricksin haastattelussa Hilman kertoo olevansa nyt tyytyväinen itseensä ja vakuuttaa, ettei tee enää uusia fiksauksia.

Perjantai-ohjelman vieraana ollut Sergey Hilman puhuu mielellään kauneusleikkauksistaan. Hän sanoo valistavansa samalla ihmisiä niiden hinnasta ja riskeistä.

Hilmania ei haittaa, vaikka hänet mielletään pinnalliseksi. Hän kertoo, että ulkonäkö ei silti ole kaikkein tärkeintä hänelle. Monella muullakin asialla on väliä, kuten rahalla.

– Välillä tykkään näyttää ihan perseeltäkin.

Hilmanin mielestä ihmiset toimivat kuten eläimet: he päättävät parissa sekunnissa toisen ulkonäön perusteella millainen tyyppi on kyseessä.

– Ensivaikutelman luominen on helpompaa, jos on siistin näköinen.

Hilman tilittää suhdettaan ulkonäköönsä yhdessä painin maailmanmestarin, valmentaja Petra Ollin kanssa. Molemmat ovat saaneet kokea paljon ulkopuolisten arvostelua ulkonäöstään.

Petra Olli: Korkea rasvaprosentti, suuri palkintokaappi

Petra Olli sai aktiiviurallaan huomautuksia siitä, että hänen kehonsa ei näyttänyt niin timmiltä kuin huippu-urheilijalta yleisesti odotettiin.

Olli myöntää, että kärkitason urheilijan ulkonäköodotukset vääristivät välillä hänen omaakin ajattelutapaansa.

– Minulla on keho, jossa on enemmän rasvaa luiden ympärillä. Mutta tärkeintä on, että keho toimii ja on suorituskykyinen sekä monipuolinen.

– Tämä on sitä pohjalaista nöyryyttä. Kyllä minulla oli maajoukkueen suurin rasvaprosentti, mutta oli suurin palkintokaappikin.

Petra Olli arvelee olleensa melkoinen kummajainen: nuori tyttö harrastamassa painia. Mielikuviin ei sopinut nuori lihaksikas nainen, jolla ei ole meikkiä, ja joka näyttää otellessaan tarhapöllöltä.

Painin maailmanmestari kertoo saaneensa kirjeitä, joissa hänet leimattiin lesboksi hänen lajinsa ja ulkonäkönsä perusteella. Ulkonäköpaineet johtivat myös vääränlaisiin painonpudotuskeinoihin, joita hän nyt katuu.

Perjantai-dokkarissa syntymäsokea Tuukka Ojala, 29, kertoo kokemistaan ulkonäköpaineista.

Illan Perjantai-dokkarina nähdään Kerrotko miltä näytän. Syntymäsokea Tuukka Ojala, 29, kokee ulkonäköpaineita, koska ei tiedä miltä näyttää. Dokumentin on ohjannut Ida Paasonen.

Toisin kuin Sergey Hilmanille, Petra Ollille ulkonäkö ei ole ensitapaamisessa ratkaiseva asia.

– Olen eri aaltopituudella ulkonäön suhteen. Kiinnitän enemmän huomiota ihmisen olemukseen ja käyttäytymiseen.

Lokeroidessa käyttäydymme kuin eläimet

Psykologi Taija Wilenius avaa keskustelussa ulkonäköön liittyviä kulttuurisia syitä. Hän on Hilmanin kanssa samaa mieltä siitä, että käyttäydymme paljolti samoin kuin eläimet ja pistämme ihmisen ensitapaamisessa parissa sekunnissa omaan lokeroonsa.

Wilenius peräänkuuluttaa sitä, että ihmiset muuttaisivat suhtautumistaan kehoaan kohtaan.

– Huomiomme on niin paljon siinä, miten muut näkevät meidät.

Hänestä kehosuhdettamme olisi syytä laajentaa siten, että kuuntelisimme itseämme ja kehoamme tarkemmin ja havainnoisimme, mikä meissä itsessä tuntuu hyvältä.

Katso koko Perjantain jakso milloin vain Areenasta tai perjantaina 24.11. kello 21.05 alkaen Yle TV1:llä.