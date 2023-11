Rikosasioiden käsittely on vaikeutunut Pohjanmaalla – syynä kroonistunut pula ruotsia osaavista syyttäjistä

Pohjanmaan käräjäoikeudessa on pula ruotsinkielisistä syyttäjistä.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa ei ole tarpeeksi ruotsinkielisiä syyttäjiä. Tilanne kärjistyi maanantaina, kun käräjäoikeus joutui vapauttamaan suuren huumejutun tutkintavankeja.

Käräjäoikeudella ei ollut enää lain edellyttämää syytä pitää heitä vangittuina.

Laamanni Pasi Kettula kertoo tapauksen olevan harvinainen. Samaa mieltä on Helsingin yliopiston työelämäprofessori Markku Fredman.

– Kyllä tuo kuulostaa hyvin poikkeukselliselta, en ole ainakaan itse kuullut, että vastaavalla perusteella olisi jouduttu tutkintavankeja päästämään vapaiksi, Fredman sanoo.

Pääkäsittelyn syyttäjä ei päässyt paikalle terveydellisistä syistä. Käräjäoikeus ei löytänyt toista, ruotsia osaavaa syyttäjää nopealla aikataululla.

– Käsittelyn kielenä on ruotsi, sillä suuri osa syytetyistä on ruotsinkielisiä. Syyttäjän tulee osata sekä suomea että ruotsia, Pasi Kettula kertoo.

Pohjanmaan käräjäoikeus on vahvasti kaksikielinen, mutta ruotsia osaavista syyttäjistä on pula. Se on johtanut siihen, että istuntopäiviä on vaikea määrätä.

– Tilanne on alkanut kroonistua. Meillä on ollut haasteena saada kokeneita, ruotsia puhuvia syyttäjiä, Kettula sanoo.

Ongelma tulee esiin erityisesti rikosasioissa.

– Syyttäjä on rikosjutun moottori, joka vie juttua eteenpäin. On erityisen tärkeää, että syyttäjä on asiansa osaava ja kielitaitoinen. Siviiliasioissa, esimerkiksi laajoissa riita-asioissa tämä ei näyttäydy samalla tavalla haasteena, Kettula kertoo.

Ongelma on myös tuomareiden vähyys. Pohjanmaan käräjäoikeudessa tuomareita on 22, heistä 8 osaa ruotsia. Kettulan mukaan se on ehdoton minimi.

Syyttäjä ei vaatinut pakkotoimia

Maanantain tapauksessa on kyse törkeistä huumerikossyytteistä. Syytetyiltä takavarikoitiin noin 37 000 huumausaineeksi luokiteltavia Ksalol-tabletteja ja kannabista. Huumeita levitettiin Vaasaan ja muille seudun paikkakunnille.

Ksalol on eräänlainen rauhoittava lääke, joka on bentsodiatsepiinin johdannainen.

Syytettynä on kymmenen ihmistä. Kahdeksan heistä on ollut vangittuina kesäkuun puolivälistä saakka. Kahta on pidetty vangittuna lyhytaikaisesti.

Osalle vaaditaan ehdotonta vankeutta ja osalle ehdollista.

Kun heidät on haastettu henkilökohtaisesti, heidän pitää olla fyysisesti läsnä oikeudenkäynnissä ainakin osan päivistä. Pasi Kettula, laamanni

Vangituille ei ole määrätty matkustuskieltoa. Heistä osa on Ruotsin kansalaisia.

– Tällä hetkellä heihin ei kohdistu minkäänlaisia pakkokeinoja. Siihen pitäisi tulla vaatimus syyttäjän taholta. Tuomioistuin ei viran puolesta sellaista määrää, Pasi Kettula sanoo.

Syytetyt kutsutaan uudelleen käsittelyyn, ja he joko tulevat sinne vapaaehtoisesti tai asiassa tehdään uusia määräyksiä.

– Jos heitä ei saada paikan päälle, juttu jää keskeneräiseksi. Kun heidät on haastettu henkilökohtaisesti, heidän pitää olla fyysisesti läsnä oikeudenkäynnissä ainakin osan päivistä.

Jos jonkun läsnäolo ei ole tarpeen muiden käsittelyiden kohdalla, on tuomioita mahdollista antaa ilman, että kaikki ovat paikalla.

– Niin käy varsin usein: osan osalta saadaan ratkaistua. Muutama jää esimerkiksi odottamaan tuomistaan istuntoon, Kettula sanoo.

Oikeusturva on huomioitava

Työelämäprofessori Markku Fredman muistuttaa, että tuomioistuimen tulee ajatella myös syytettyjen oikeusturvaa.

– Lähtökohtaisesti tuomioistuimen pitää lähteä siitä, että on vain syyttäjän väite ja pitää ottaa syyttömyysolettuma huomioon, kun tehdään näitä ratkaisuja.

Vaikka osa syytetyistä lähtisi kotimaahansa Ruotsiin, ei Fredman pidä mahdottomana, etteikö heitä saataisi takaisin oikeuskäsittelyyn.

– Pohjoismaiset sopimukset ovat aika tehokkaita siihen nähden. Asiassa ei ole niin suuri ero, onko syytetty Suomessa vai Ruotsissa.