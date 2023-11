Esteet rajalla eivät miellyttäneet venäläisiä – tällainen on yhteistyö, jota Suomella ei ole muiden maiden kanssa

Sekä Suomella että Venäjällä on rajavaltuutetut, jotka ovat sopineet käytännön asioista jo vuosikymmeniä. Yhteistyötä on yhä, mutta toiminta on poikkeuksellista.

Avaa kuvien katselu Nuijamaan rajanylityspaikalla Venäjän puolelle leiriytyi esteiden taakse hetkeksi oletettuja turvapaikanhakijoita sen jälkeen, kun Suomi sulki Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat. Kuva: Rajavartiolaitos