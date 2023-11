”Ei ole tiedossa mitään järjellistä syytä” – Hopealinjojen laivatoimenjohtaja kommentoi perjantai-iltaista karilleajoa

Hopealinjojen laivatoimenjohtaja Jari Niemi sanoo, että vielä ei ole tiedossa mitään järjellistä syytä, miksi yhtiön Silver Moon-laiva ajautui perjantai-iltana karille Pirkkalan edustalla Pyhäjärvellä.

Aluksella oli pikkujouluristeily, ja kyydissä noin sata matkustajaa.

– Jonkinlainen navigointivirhe siinä on käynyt. Alusta kuljetti kokenut, samaa reittiä 30 vuotta ajanut kapteeni on ajanut samaa reittiä 30 vuotta. Nyt laiva ajautui hiukan väylältä sivuun. Mitään teknistä ei vikaa ollut, jonkinlainen inhimillinen erehdys.

Niemen mukaan laiva ajautui väylältä sivuun muutaman laivanmitan verran.

– Metrimääriä on vaikea arvioida.

Niemen mukaan nyt alkaa tiukka mietintä siitä, miten vastaava voidaan jatkossa välttää. Tämän tiedon mukaan alus ei kärsinyt karilleajossa vahinkoja.

– Laiva siirrettiin omilla koneillamme laiturille heti, kun asiakkaat oli saatu evakuoitua. Sukeltaja vielä varmistaa, ettei vahinkoja ei ole tullut.

Millainen riski tilanteessa oli?

Yksi onnettomuuspaikalla käynyt kokenut vesillä liikkuja arvioi, että paha onnettomuus vältettiin niukin naukin. Hänen mukaan onnettomuuskohdasta ei tarvitse mennä kuin hiukan eteenpäin, niin alla on parikymmentä metriä nolla-asteista vettä.

Hänen arvionsa mukaan jälki olisi ollut todella pahaa, mikäli ihmisiä olisi joutunut veden varaan. Laiva oli täynnä riehakkassa tunnelmassa ollutta pikkujouluväkeä, joiden vaatetus oli kaukana talvivarusteista.

– Vauhti oli niin pieni, joten siinä nopeudessa vuotojen syntyminen on erittäin pieni. Ainahan laivalla kulkemisessa on jonkinlainen riski, Niemi sanoo.

Risteilyllä mukana ollut tamperelainen Pekka Karilahti kertoi Ylelle perjantai-iltana, että karilleajon jälkeen laivan DJ soitti Céline Dionin My Heart Will Go On-kappaletta. Laulu on tullut tutuksi Titanic-elokuvasta.

– Käsitykseni mukaan valtaosa risteilyväestä otti tilanteen huumorilla, ja kävivät toivomassa kyseistä kappaletta soitettavaksi.

Yksi mukana ollut matkustaja kritisoi myös Hopealinjojen toimintaa tilanteessa. Hänen mukaansa pelastusliivejä ei tuntunut riittävän kaikille, ja hänen mukaansa matkustajat tekivät ilmoituksen pelastuslaitokselle.

– Henkilökunnalta kyselin, ja valtaosa asiakkaista oli tyytyväisiä yhtiön tiedottamiseen. Laivalta oli kyllä ilmoitettu hätäkeskukseen, mutta ilmeisesti tapahtumapaikalta useampi asiakas oli ollut myös yhteydessä.

Keliolosuhteiden ei olisi pitänyt vaikuttaa

– Ei olisi ainakaan pitänyt vaikuttaa. Tietysti pimeys luo pienen haasteen, mutta pimeässä siellä on päivittäin liikuttu.

Entä tulevat risteilyt? Hopealinjat ovat suunnitelleet vastaavia risteilyjä sunnil

– Aiomme järjestää tulevat risteilyt suunnitellusti. Analysoimme tämän virheen, ja jatkamme sitten.

Pirkanmaan Pelastuslaitokselta kommentoitiin perjantai-iltana, että matkustajia evakuoinut pelastusalus piti valita tarkasti, sillä keliolosuhteet olivat sen verran hankalat.

– En osaa tällä hetkellä sanoa, vaikuttaako se meidän liikennöintiimme. Jäitä ei ole tällä hetkellä lainkaan, ja jäiden tultua laivat eivät enää liikennöi.