Yhä useampi yritys joutuu taas turvautumaan lomautuksiin – lomautusmäärät voivat nousta finanssikriisin tasolle

Yhä useampi yritys on joutunut turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin heikon kysynnän vuoksi. Ekonomistit arvioivat, kuinka vaikeaksi tilanne työmarkkinoilla voi muuttua.

UPM varautuu lomautuksiin – muutosneuvottelut koskevat yli 2000:ta työntekijää.

Valmet Automotive käynnistää jälleen muutosneuvottelut – sopeutustarve on enintään 165 henkilöä.

YIT vähentämässä enimmillään 90 työpaikkaa.

Ja lista jatkuu: rakennusyhtiö Lehto Group, ohjelmistoyhtiö Futurice, kyberturvallisuusfirma F-Secure, MTV…

Vastaavia uutisia lomautuksista ja irtisanomisista tai niiden uhkasta on loka-marraskuussa kuultu viikoittain ellei jopa päivittäin.

Ja määrän odotetaan kiihtyvän.

Muutosneuvotteluiden – eli entisten yt-neuvotteluiden – suma kertoo siitä, että yritykset varautuvat huonompiin aikoihin, toteaa EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

– Talous on taantuman partaalla sekä Suomessa että Euroopassa, kasvu nollassa tai jopa miinuksella. On selvää, että tämä heijastuu nyt viiveellä myös työmarkkinoille, Urrila sanoo.

Työmarkkinoilla onkin näkyvissä käänne huonompaan.

Tuoreimmat työllisyystilastot kertovat, että lokakuussa työttömien määrä nousi yli 20 000 henkilöllä vuodentakaisesta ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä 10 000 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Pari viikkoa sitten työ- ja elinkeinoministeriö ennakoi lomautusten määrän kiihtyvän joulun alla ja nousevan huippuunsa vuodenvaihteen jälkeen – tuolloin lomautettuna olisi jopa 40 000 ihmistä. Se olisi jo finanssikriisin tasoa, mutta kuitenkin kaukana koronakriisin lomautusluvuista.

– Työmarkkina on kääntynyt huonompaan suuntaan. Työllisiä on vähemmän, työttömiä enemmän. On aikamoinen kysymysmerkki, kuinka syvä tai vakava tilanteesta tulee, sanoo työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina Helenius.

Hänen mukaansa korkotason rajun nousun ja pitkittyneen inflaation jäljet alkavat nyt näkyä yrityksissä voimakkaammin.

Tyhjät tilauskirjat pelottavat

Erityisesti rakentamisessa heikko suhdanne on näkynyt jo syvänä kriisinä, kun asuntotuotanto on käytännössä pysähtynyt ja yrityksiä ajautunut konkurssiin. Korkeat korot, sitkeä inflaatio ja kysynnän heikkeneminen heijastuvat kuitenkin laajasti eri aloille.

Syvimmällä kyntävän rakennusalan lisäksi heikosta kysynnästä kärsii isosti teollisuus. Yli 300 000 henkilöä suoraan työllistävässä teknologiateollisuudessa lomautuksissa ei vielä syyskuussa näkynyt pomppua, mutta tyhjät tilauskirjat pelottavat.

Jos uusia tilauksia ei loppuvuonna ala kertyä, ensi keväänä tehtailla ovat työt vähissä. Kuinka todennäköistä se on, riippuu loppuvuoden kehityksestä.

– Vielä ei ole täysin varmaa, että merkittävää määrää lomautuksia tai irtisanomisia olisi edessä, mutta varoitusmerkkejä on kyllä saatu, sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Iso osa jäsenyritysten yhteydenotoista koskee Rautaportaan mukaan nyt muutosneuvotteluita, ja niitä on paljon käynnissä.

Toisaalta Rautaporras näkee hankalan tilanteen taustalla joitain selvästi väliaikaisia tekijöitä, jotka väistyessään voisivat kääntää kelkan.

Esimerkiksi monien teollisuusyritysten varastot ovat olleet täysiä, minkä vuoksi uusia tilauksia on tehty normaalia vähemmän. Lisäksi investointien osalta teollisuus on jo jonkin aikaa ollut niin sanotussa deflatorisessa ympäristössä, Rautaporras sanoo.

– Investointipäätöksiä pohtivat jäävät odottamaan, jos hetken päästä saisi investoinnin tehtyä vielä hieman halvemmalla. Se on omiaan heikentämään kysyntää, Rautaporras sanoo.

Muuttuvatko lomautukset irtisanomisiksi?

Kuinka syvä työmarkkinoiden notkahduksesta tulee? Muuttuvatko lomautukset laajemmiksi irtisanomisiksi?

Iso kysymys on se, kuinka nopeasti kysyntä elpyy.

– Työmarkkinakehityksen pysyminen siedettävän hyvänä edellyttää, että taloudet kääntyvät paitsi meillä Suomessa, myös tärkeillä vientimarkkinoillamme Euroopassa ja myös laajemmin globaalisti, sanoo EK:n Penna Urrila.

Yhdeksi myönteiseksi merkiksi ekonomistit nostavat sen, että useimpien arvioiden mukaan keskuspankin koronnostosykli olisi tullut päätökseensä. Euroopan keskuspankki EKP ei siis enää nostaisi ohjauskorkojaan, vaan korkotaso kääntyisi seuraavaksi jossain kohtaa ensi vuotta laskuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi lyhyen aikavälin ennusteessaan työmarkkinoiden notkahduksen jäävän lyhyeksi.

Myös EK arvioi, että ensi vuoden loppua kohti kasvu alkaisi kiihtyä ja sitä kautta yritysten työvoiman tarve palautua. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin paljon: sota Ukrainassa, sitkeä inflaatio ja Lähi-idän tilanne.

– Jos näin ei käy, niin ikävä kyllä työmarkkinat eivät kannattele Suomen taloutta enää, Urrila toteaa.

Laajoilta irtisanomisilta voi suojata myös erikoinen piirre tämänhetkisillä työmarkkinoilla: vaikka töitä ei juuri nyt riitä kaikille, monilla aloilla osaajapula ei taustalta ole kadonnut mihinkään.

Siinä mielessä voi olla myös positiivinen signaali, jos yritykset katsovat lomautusten riittävän irtisanomisten sijaan, arvioivat ekonomistit. Se kertoo, että hankalan tilanteen katsotaan olevan väliaikainen.

– Työnantaja kyllä viimeiseen asti yrittää pitää työntekijöistään kiinni ja turvautuu mieluummin lomautuksiin, jos kyse on väliaikaisesta tilanteesta, sanoo työeläkeyhtiö Elon Tiina Helenius.

Voit keskustella aiheesta 29.11. klo 23 saakka.