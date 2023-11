Tunnelit Venäjältä Krimille ja Helsingistä Tallinnaan ovat samojen päättäjien näpeissä – Peter Vesterbacka ei näe ongelmaa

Peter Vesterbacka sanoo, että Tallinnan-tunnelin mahdollisia rakentajia ei vielä ole valittu. Aiemmin hän on kertonut rakennusyhtiön tulevan Kiinasta.

Suomen ja Viron välille tunnelin rakentamista työstävä liikemies Peter Vesterbacka ei näe ongelmaa Tallinnan-tunnelin rakentajiksi suunniteltujen kiinalaisyhtiöiden yhteydessä Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

Sanomalehti Washington Post kertoi perjantaina, että Venäjä suunnittelee yhdessä kiinalaisyhtiöiden kanssa tunnelin rakentamista Venäjältä miehitetylle Krimille.

Lehden mukaan suunnittelussa on mukana Kiinan valtion rautatienrakennusyhtiö China Railway Construction Corporation (CRCC). Yhtiö edellyttää Washington Postin käsiinsä saamissa sähköposteissa, että sen osallisuus pysyisi salassa.

Yhtiö on todennäköisesti huolissaan lännen pakotteista. Kiinan valtio ole tukenut avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa.

Washington Post sai ukrainalaisviranomaisilta haltuunsa sähköposteja, joissa yhtiöiden edustajat keskustelevat aiheesta. Yhtiöt ovat perustaneet Krimille yhteisyrityksen. Lehti kertoo vahvistaneensa tietoja myös muista lähteistä.

Eri yhtiöt, mutta sama isäntä

Vesterbacka huomauttaa, että CRCC on eri yhtiö kuin hänen tunneliyhtiönsä Finest Bay Area Developmentin Tallinna-tunnelihankkeen aiemmin yhdistetty China Railway International Group, joka on osa on osa maailman suurinta rakennusyhtiötä, Kiinan valtion omistamaa China Railway Engineerin Corporationia (CREC).

Pörssilistautumisistaan huolimatta sekä CRCC että CREC toimivat Kiinan valtioneuvoston valtion omaisuuden valvonta- ja hallintokomission SASAC:n valvonnan alaisina.

Vesterbackan mukaan kiinalaisten toimilla Venäjän hyökkäyssodassa ei ole mitään vaikutusta Tallinnan-tunnelin suhteen.

– Eri ryhmä, mutta voidaan yleistää ja sanoa, että ovat Kiinasta. Sen voi aina tehdä, Vesterbacka sanoo.

Vesterbacka ei näe ongelmaa rakennusyhtiöiden samassa isännässä.

– En tiedä, onko erityistä ongelmaa. Ei olla valittu varsinaisia porakoneita ja porakoneen kuljettajia. On ehkä vähän aikaista väittää, että ne ovat samat. Siellä tosiaan eri firmat kyseessä.

”Kyseinen toimija ei tee yhtään päätöstä”

Vesterbacka painottaa, että tunnelin mahdollisia rakentajia ei olla vielä valittu. Tunnelihankkeen tämän hetken suurin rahoittaja, kiinalainen Touchstone Capital Partners, kertoo muun muassa CREC:n olevan sen strateginen kumppani.

– Kyseinen toimija ei tee yhtään päätöstä. Me omistetaan, me kontrolloidaan. Ihan sama mitä mieltä. Totta kai keskustellaan rahoittajien kanssa, mutta ei mitään sellaista kytkyä ole, Vesterbacka sanoo.

Heinäkuussa 2019 tunnelihankkeen rahoituksesta uutisoitiin laajasti.

– Olemme tämän viikon aikana tekemässä aiesopimusta kiinalaisen CREC:n kanssa, joka on maailman suurin rakennusfirma, Vesterbacka kertoi tuolloin Ylelle.

Myös esimerkiksi uutistoimisto Reuters kertoi aiesopimuksesta tuolloin.

Näin Peter Vesterbacka ja Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) keskustelivat Tallinnan tunnelista vuonna 2018.