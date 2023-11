Tiernapojat kilpailivat Oulussa 150-vuotisjuhlan merkeissä – osallistujia huomattavasti viime vuotta enemmän

Tänään Oulun Rotuaarilla järjestettiin vuoden 2023 Valtakunnallisen tiernapoikakilpailun finaali.

Tiernapojat mainittiin ensimmäisen kerran julkisesti Oulun Wiikko-Sanomissa 150 vuotta sitten.

Tiernasäätiön hallituksen puheenjohtajan Heikki Viertolan mukaan 150-vuotisjuhla on näkynyt Oulussa pitkin viikkoa.

– Perjantaina järjestettiin Tiernailtama, eilen vietettiin karsintoja ja tänään on finaali, Viertola kertoo.

Vuodesta 1987 lähtien Tiernapoikakilpailut on pidetty Rotuaarin aukiolla. Viertola kertoo, että Tiernasäätiölle on oleellisinta tiernaperinteen säilyttäminen ja kehittäminen.

– Se on ympärivuotista toimintaa. Tiernakulttuuri on erityisen hyvää lasten ja nuorten kulttuuria, joka on ollut olemassa jo 150-vuotta.

Avaa kuvien katselu Heikki Viertola on ollut edistämässä Tiernakulttuuria jo pitkään. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Joukkueiden määrä kasvanut koronarajoitusten jälkeen

Yhteensä Tiernapoikakilpailun karsintoihin osallistui tänä vuonna 21 joukkuetta. Määrä on huomattavasti enemmän kuin viime vuonna, jolloin joukkueita oli vain kymmenen. Tämä johtui pitkälti koronan aiheuttamasta joukkueiden hajoamisesta.

Finaalissa tänään kilpaili kymmenen joukkuetta. Kaukaisin joukkue oli saapunut Jyväskylästä saakka.

Kilpailu käytiin kolmessa sarjassa; Tiernakaupungin perinnesarja, yleinen sarja ja mukaelmat. Jokaisesta sarjasta palkittiin kolme parasta joukkuetta ja lisäksi kaikkien joukkueiden keskuudesta valittiin parhaat roolisuoritukset.

Rotuaarin lavalla nähtiin myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mirja Vehkaperän tervehdys ja Kauneimmat joululaulut -esitys.