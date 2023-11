Olli Jantusen ura huipentuu maailman suurimman risteilyaluksen rakentamiseen – vesipuistokin on tehty Amerikan malliin

Turussa rakennetaan parhaillaan maailman suurinta risteilyalusta Icon of the Seas -laivaa. Tämän 365 metrisen aluksen rakentaminen on Meyer Turun projektipäällikkö Olli Jantusen vastuulla.

Jantunen on ollut Icon-projektissa mukana alusta saakka. Hän oli Meyer Turun myyntiosaston päällikkönä kahdeksan vuotta sitten, eli hän oli myymässä laivaa tilaajalle, yhdysvaltalaiselle Royal Caribbean -varustamolle. Laivaprojektin myynnin aikana tehtiin yli 40 reissua Yhdysvaltoihin.

– Vastuu painaa. Täytyy toteuttaa ne lupaukset, jotka on aikoinaan itse tehnyt. Vuosien saatossa kun kokemus on tässä karttunut, niin vastuun kanssa on oppinut myös elämään. En ota liian tosissaan asoita. Asioihin löytyy usein aina ratkaisu, Jantunen kertoo.

Avaa kuvien katselu Icon of the Seas oli viimeksi syyskuun lopulla merikokeella. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Icon of the Seas on ensimmäinen Icon-luokan alus, joka rakennetaan Turussa. Alus on prototyyppi, joten asioita on aluksessa tehty usein ensimmäistä kertaa.

– Suunnittelutunteja on tehty tähän mennessä noin kaksi miljoonaa. Vielä on asioita, joista pitää tehdä päätös ennen luovutusta, Olli Jantunen laskee.

Jantusen mukaan alus on 70 prosenttisesti suomalaista tekoa, suunnittelupuolella prosenttiosuus nousee jopa 90:een.

Olli Jantunen oli Radio Suomessa Sunnuntaivieraana tänään. Voit kuunnella koko haastattelun tästä:

Turussa voidaan rakentaa vieläkin suurempia aluksia

Icon-luokan alus on valtava. Se on neljä kertaa isompi kuin suomalaisille tutut Viking Line -varustamon autolautat M/S Glory ja M/S Grace. Alukseen mahtuisi kerralla kaikki Mynämäen tai Kiuruveden asukkaat.

Avaa kuvien katselu Merikokeella Iconin kanssa olevat hinaajat näyttävät lähes kirpuilta isompaan alukseen verrattuna. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Turun telakka onkin vuosien saatossa tullut tunnetuksi siitä, että telakalla rakennetaan maailman suurimpia aluksia. Jantusen mukaan aluksien kokoa voisi Turussa vielä kasvattaa.

– Turussa voisi rakentaa suurempiakin laivoja kuin Iconin. Rakennusallas on tosin 370 metriä pitkä, eli jos laiva pitenee, niin joudumme pidentämään myös allasta. Se ei tosin olisi taloudellisesti iso asia. Leveyssuunnassa on varaa vaikka kuinka paljon, Jantunen sanoo.

Satamat ovat suurin rajoitus isojen laivojen rakentamiselle.

– Satamissa täytyy olla sellaisia järjestelyitä, että matkustajat pääsevät laivaan ja pois helposti. Isoissa laivoissa on myös paljon ihmisiä, näissäkin laivoissa tuhansia, joten se vaatii satamilta kapasiteettia.

Avaa kuvien katselu Icon of the Seas on 365 metriä pitkä ja mahtuu vielä telakan altaaseen. Kuva: Jaakko Stenroos / AOP

Amerikkalaiseen tapaan kaikki on isoa

Icon of the Seas luovutetaan pian tilaajalle. Neitsytmatkansa laiva tekee Yhdysvalloista jo tammikuussa. Silti töitä vielä riittää, kertoo projektipäällikkö.

– Laivan luovutus lähestyy, joten työpäivät alkaa siinä aamulla seitsemän paikkeilla. Työpäivien aikana tulee paljon erilaisia palavereita, joista ilmoitetaan noin tuntia ennen. Selvitettäviä asioita on myös paljon, Jantunen luettelee.

Laiva tehdään amerikkalaiseen makuun, joten kaikki on isoa. Esimerkiksi maailman isoimman risteilyaluksen sisällä on myös maailman suurin laivassa oleva vesipuisto ja lisäksi seitsemän uima-allas ja muutama poreallas.

– Vesipuisto on tullut laivan suunnittelluun mukaan vasta laivakaupan jälkeen. Sitä kehitettiin kiireellä, mutta hienoa, että se on saatu onnistumaan. Siellä on kuusi erilaista liukua. Siellä on kaksi perheliukua, joista lasketaan neljän hengen lautoilla, putken halkaisija on yli kaksi metriä. Kotkeus on noin 15 metirä, kaksi eri lähtöasemaa.

Tilaaja, Royal Caribbean, teki tilauksen vesipuistosta laivaan pari vuotta tilauksen jälkeen.

– Ensin suunnittelimme hieman pienemmän vesipuiston, mutta se ei ollut tarpeeksi kiinnostava, joten suunnittelimme isomman vesipuiston.

Icon jää uran huipentumaksi

62-vuotias Jantunen on ollut Turun telakalla töissä jo lähes kolmekymmentä vuotta. Hän aloitti työt telakalla vuonna 1995. Sitä ennen hän työskenteli vuosia Rauman telakalla. Uraan mahtuu hienoja hetkiä.

– Aikanaan tehtiin norjalaiselle Color Line -varustamolle autolauttoja ja se oli valtava onnistuminen urallani. Sitten kyllä nämä Iconit ovat olleet tietynlainen huipentuma uralla. Tämä on ollut ihan parasta, mitä uran loppupuolella voi kokea, Jantunen kehuu.

Tuleville kahdelle Icon-luokan alukselle on palkattu jo toiset projektipäälliköt.

– Voin jäädä sellaiseksi taustahahmoksi. Katsotaan vielä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Jantunen päättää.