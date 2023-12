Katuryöstöt lisääntyneet Itä-Suomessa – kaikki tapaukset eivät tule poliisin tietoon

Katuryöstöt eivät ole vain suurimpien kaupunkien ongelma. Poliisin mukaan Itä-Suomessa on tehty kuluvan vuoden aikana jo enemmän katuryöstöjä kuin koko viime vuonna yhteensä.

Kahden 15-vuotiaan pojan lauantai-ilta sai ikävän käänteen, kun heidät ryöstettiin lokakuussa lähellä ostoskeskusta Kuopion Petosella.

Poliisi arvelee, että pojat olivat sopineet sosiaalisessa mediassa täysi-ikäisten henkilöiden kanssa siitä, että miehet hakisivat heille alkoholia.

Tapaamispaikalle saapuivat kuitenkin hieman erilaiset noutajat. Poikien luo tuli kaksi kommandopipoihin pukeutunutta miestä, jotka veivät pitkäteräisellä veitsellä uhaten pojilta kännykät ja rahat.

Edellä kuvattu ryöstö on tilastojen perusteella tyypillinen. Itä-Suomen poliisin rikoskomisarion Tuomo Lepolan mukaan yleisellä paikalla tapahtuva ryöstö liittyy usein johonkin muuhun rikolliseen toimintaan.

– Uhri on kenties sopinut kaupat vapesta, alkoholista tai huumausaineista ja tullut ryöstetyksi.

Ryöstetyksi voi silloin tulla kumpi tahansa, joko myyjä tai ostaja.

Avaa kuvien katselu Petosen keskusta, jossa kommandopipoiset miehet ryöstivät lokakuussa kaksi 15-vuotiasta poikaa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Pohjois-Savossa tulossa ennätysvuosi

Yleisellä paikalla tapahtuneiden ryöstöjen ja niiden yritysten määrä on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt Itä-Suomessa.

Kun esimerkiksi Pohjois-Savossa kirjattiin vuonna 2020 54 katuryöstöä tai sen yritystä, oli luku vuotta myöhemmin jo 58.

Naapurimaakunnassa Pohjois-Karjalassa ryöstöjen määrä sen sijaan laski samana aikana 40:stä 37:ään.

Vuonna 2022 molemmissa maakunnissa päästiin kuitenkin kirjaamaan katuryöstöjen uusi kyseenalainen ennätys: Pohjois-Savossa ryöstöjä tai niiden yrityksiä oli 68 ja Pohjois-Karjalassakin 43.

Kuluvasta vuodesta tulee ryöstöjen osalta kuitenkin vieläkin vilkkaampi.

Näin on erityisesti Pohjois-Savossa, jossa on lokakuun loppuun mennessä tapahtunut yleisellä paikalla jo 83 ryöstöä tai ryöstön yritystä. Määrä on enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Pohjois-Karjalassa suunta on sama, vaikka viime vuoden lukuihin ei maakunnassa vielä lokakuussa päästykään. Lokakuun loppuun mennessä Pohjois-Karjalassa tehtiin 39 ryöstöä tai sen yritystä.

Avaa kuvien katselu Poliisin tietoon tulleet ryöstöt ja niiden yritykset. Grafiikka: Toni Pitkänen / Yle Kuva: Toni Pitkänen / Yle

”Ryöstöjä todennäköisesti enemmän”

Rikoskomisario Tuomo Lepola muistuttaa, että tilastoissa ovat mukana ainoastaan poliisin tietoon tulleet rikokset.

– Poliisilla on käsitys, että yleisillä paikoilla tapahtuvia ryöstöjä tapahtuu todennäköisesti enemmän kuin meille tulee tietoon.

Lepolan mukaan tämä johtuu siitä, että sekä uhri että ryöstäjä ovat saattaneet olla tekemässä jotain rikollista.

– Jos olen itse myymässä huumausaineita ja tulen ryöstetyksi, on kynnys poliisille kertomiseen ymmärrettävästi korkea.

Rikoskomisario Tuomo Lepolan mukaan läheskään kaikki ryöstöt eivät tule poliisin tietoon. Video: Toni Pitkänen / Yle.

Näpistys vai ryöstö?

Lepolaa huolestuttavat erityisesti ryöstön kohteeksi joutuvat nuoret.

– Uhrina voi olla hyvinkin nuorta väkeä. Mitä näille nuorille silloin tapahtuu, vaikuttaako tapahtunut heidän mielenterveyteensä tai jaksamiseensa, uskalletaanko asiasta puhua, hän pohtii.

Rikoskomisario Tuomo Lepola kertoo, mikä ero on sillä, näpistääkö vai ryöstääkö lippiksen. Video: Toni Pitkänen / Yle

Rikoskomisarion mukaan nuoret eivät myöskään aina ymmärrä, mikä ero on näpistyksellä ja ryöstöllä, joilla voi olla sama ryöstöhyöty.

Niinpä esimerkiksi lippiksen ottaminen toiselta voi olla näpistys, josta selviää sakolla. Mutta jos tuon saman lippiksen viemisen yhteydessä käytetään väkivaltaa tai sen uhkaa, niin silloin saatetaan puhua jo ryöstöstä.

– Sitten ollaankin jo aikuisten maailmassa ja vankeusluokan rikoksessa.