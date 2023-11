Kirjallisuuden Booker-palkinnon voitti irlantilaiskirjailija Paul Lynchin romaani Prophet Song

Lontoossa jaetun kirjallisuuden arvostetun Booker-palkinnon on voittanut irlantilaiskirjailija Paul Lynch teoksellaan Prophet Song.

– Järkeni sai minut uskomaan, että tuomitsen urani kirjoittamalla tämän romaanin, Lynch sanoi palkintogaalassa.

– Vaikka minun oli kirjoitettava kirja joka tapauksessa. Meillä ei ole valinnanvaraa sellaisissa asioissa, hän lisäsi.

Lynchin romaani on dystooppinen kuvaus Irlannista, joka ajautuu tyrannian valtaan. Lähitulevaisuuden Dubliniin sijoittuva teos seuraa neljän lapsen äidin kamppailua, kun hän yrittää pelastaa perhettään.

– Prophet Song vangitsee elävästi tämän hetken sosiaaliset ja poliittiset huolet, viisihenkistä tuomaristoa johtanut kanadalaiskirjailija Esi Edugyan kuvaili.

Prophet Song on Lynchin viides romaani. Erityistä teoksessa on muun muassa se, ettei siinä ole lainkaan kappalejakoja.

Booker-palkinto myönnetään englanninkieliselle Britanniassa tai Irlannissa julkaistulle romaanille, ja sen arvo on 50 000 puntaa eli noin 57 500 euroa. Finalistien listalla oli kuusi teosta.

Ensikertalaisten finaalikuusikko

Lynch on viides irlantilainen kirjailija, joka on voittanut Booker-palkinnon. Aiemmat irlantilaisvoittajat ovat Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle ja Anne Enright.

Arvostetun kirjallisuuspalkinnon aiempiin voittajiin lukeutuvat muun muassa maailmankuulut kirjailijat Salman Rushdie ja Margaret Atwood.

Jokainen teoksensa kärkikuusikkoon tänä vuonna saaneesta kirjailijasta oli ensimmäistä kertaa Booker-finalistina, ja ainoastaan yksi oli ollut aiemmin niin sanotulla pitkällä listalla, josta finaaliteokset valitaan. Syyskuussa julkistetut finalistit valittiin 13 romaanin listasta, joka oli puolestaan karsittu kaikkiaan 158 teoksesta.

Booker-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1969. Viime vuonna palkinnon voitti srilankalainen kirjailija Shehan Karunatilaka teoksellaan The Seven Moons of Maali Almeida.

Englanninkielisen teoksen lisäksi vuosittain jaetaan myös kansainvälinen Booker-palkinto englanniksi käännetylle romaanille. Tänä vuonna voittajateos oli bulgarialaiskirjailija Georgi Gospodinovin Time Shelter, joka palkittiin jo toukokuussa.