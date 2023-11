Onko Suomeen tullut sotarikollisia tai epäilyttäviä henkilöitä? Jos on, tarkkaa tietoa heistä ei vielä anneta

Raja-Joosepin rajanylitysaseman konttiin on varastoitu turvapaikanhakijoiden käyttämiä polkupyöriä.

Poliisin mukaan Suomeen on saapunut ”huolestuttavia henkilöitä” puolen viime vuoden aikana. Maahanmuuttoviraston tiedossa taas ei ole konkreettisia viitteitä sotarikollisista.

Suomen viranomaiset ovat vaitonaisia siitä, onko maahan saapunut turvapaikanhakijoiden joukossa epäilyttäviä henkilöitä.

Tämä selviää Ylen soittokierroksesta sisäministeriöön, Maahanmuuttovirastoon, rajavartiolaitokselle ja poliisille. Vastauksia annetaan nihkeästi.

Riski rikollisista oli yksi syistä, joiden takia Suomen itäraja suljettiin Raja-Joosepin raja-asemaa lukuun ottamatta. Uhkakuvasta puhutaan tarkoin valtioneuvoston muistiossa.

Poliisin arvion mukaan Suomeen todennäköisesti saapuu muiden joukossa myös sisäistä turvallisuutta vaarantavia henkilöitä, joista osalla voi olla sotarikostaustaa. Suomeen voi päästä myös rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä, rikollisjärjestöjen jäseniä ja siviileiksi tekeytyneitä sotilaita.

Onko näin käynyt? Poliisihallituksen mukaan tulijoiden joukossa on havaittu turvallisuuden kannalta mahdollisesti vaarallisia henkilöitä.

– Poliisi on alustavasti havainnut viimeisen puolen vuoden aikana, että itärajan kautta Suomeen on saapunut ilman rajan ylittämiseen oikeuttavia asiakirjoja sisäisen turvallisuuden kannalta huolestuttavia ja/tai vaarantavia henkilöitä. Poliisi on uhka-arviossa tuonut nämä asiat ilmi ja poliisi seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Jokinen sanoo.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan mukaan puhutaan joistakin turvapaikkaa hakeneista henkilöistä, tarkkaa saapumishetkeä ei kerrota.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen vastaa lyhyesti kysymykseen.

– Maahanmuuttoviraston tiedossa ei ole tällä hetkellä tapauksia, joissa olisi konkreettisia viitteitä sotarikoksista tai sotilaiden tekeytymisestä siviileiksi.

Mikä on sotarikos? Sotarikoksiksi katsotaan esimerkiksi siviilihenkilöiden tai sotavankien tahallinen surmaaminen, kidutus tai epäinhimillinen kohtelu ja biologiset kokeilut.

Suomen itäraja meni Raja-Jooseppia lukuun ottamatta kiinni rajavartiolain 16. pykälän perusteella. Aiemmin marraskuussa oli suljettu jo muita raja-asemia.

Lain perustelujen mukaan vakavalla yleiselle järjestykselle aiheutuvalla uhalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa maahantulosta aiheutuu rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden tai ääriliikkeiden toiminnan merkittävää kasvua, joka voi näkyä yhteiskunnassa esimerkiksi väkivallan tai törkeiden rikosten määrän kasvuna, terroristi-iskuina tai siihen verrattavina tekoina tai erityyppisinä mellakoina. Myös maahantuloon liittyvä laaja ihmiskauppa muodostaa uhkan kansalliselle turvallisuudelle.

Suomeen on saapunut marraskuussa noin tuhat turvapaikanhakijaa. Heistä tiedetään julkisuudessa nyt lähinnä maat, joista he tulevat. Muuta tietoa on vaikea saada.

Rajavartiolaitoksen mukaan lauantaina 18. marraskuuta neljä henkilöä ylitti maastorajan laittomasti Kaakkois-Suomessa. Muita maastorajan laittomia ylityksiä ei ollut eiliseen mennessä havaittu, kertoi Rajavartiolaitoksen yliluutnantti Tuomas Hassinen Ylelle.

Rajavartiolaitos ei tuo julkisuuteen

Mahdollisista sotarikollisista on vaikea saada tietoa.

Rajavartioasemilta soitot ohjataan Lapin ja Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksille ja niistä rajavartiolaitoksen esikuntaan. Ulkomaalaispoliisista ohjataan kysymykset Poliisihallitukseen, josta ei vastata haastattelupyyntöihin. Sisäministeriöstä ohjataan rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitos ehdottaa ensin soittoa Maahanmuuttovirastolle, mutta vastaa sähköpostilla lyhyesti kuitenkin kysymykseen.

– Rajavartiolaitoksella ei ole tällä hetkellä hallussaan sellaista tietoa, jonka aikoo tuoda julkisuuteen, Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Kimmo Ahvonen sanoo.

Ahvonen kertoo lyhyesti prosessista.

– Turvanpaikanhakijan saapuessa maahan rajaviranomainen tai poliisi tekee alustavan puhuttelun, jossa pyritään selvittämään henkilön henkilöllisyys ja matkareitti. Nämä tiedot toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle (Migri), joka päättää jatkotoimenpiteistä ja pitää muut turvallisuusviranomaiset tietoisena havainnoistaan. Yksittäisten tapausten tiedot ovat salassa pidettävää viranomaistietoa, ja asian omistava viranomainen päättää tietojen julkaisemisesta.

Tässä jutussa seurataan itärajan tilannetta.