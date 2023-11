Virolainen yritys hoitaa pian sairaalan yöpäivystystä Keski-Suomessa – haluaa yhteistyöhön myös muiden alueiden kanssa

Virolaisyhtiö tulee hoitamaan 90 prosenttia sairaala Novan yöpäivystyksistä. Monessa kaupungissa toimivalla yhtiöllä on valmius laajentua edelleen.

Keski-Suomessa Jyväskylässä sairaala Novan yöpäivystystä alkaa hoitaa vuoden vaihteen jälkeen virolainen Medimatkat Oy. Yhtiö on voittanut hyvinvointialueen järjestämän kilpailutuksen.

Toistaiseksi yöpäivystyksestä vastaa yksityisen terveyspalveluyhtiön Pihlajalinnan omistama Seppälääkärit, mutta Pihlajalinna on irtisanonut päivystystä koskeneen sopimuksensa.

Medimatkojen ylilääkäri Geidi Rajaste kertoo, että suurin osa päivystyksessä työskentelevistä lääkäreistä tulee olemaan Jyväskylän seudulta tai muualta Suomesta, mutta joukossa on myös virolaisia lääkäreitä.

Päivystyksen ylilääkärin Afra Prokin mukaan Novan päivystyksessä voivat myös jatkossa päivystää myös lääkärit, jotka ovat aiemminkin päivystyksessä työskennelleet.

Novan päivystyksessä on syksyn aikana järjestetty jo perehdytystä uuden toimijan henkilökunnalle.

– Perehdytyksiä on jouduttu järjestämään kaikille lääkäreille, jotka tulevat päivystämään. Tilat ja tietojärjestelmät täytyy opettaa ja käytännön asioita: mistä saa avaimet, työvaatteet ja ruokaa, kuvailee Prokki.

Kokeneet lääkärit yöpäivystykseen

Tammikuusta alkaen valtaosa päivystyksen lääkäreistä on virolaisyhtiön palkkaamia. Yövuoroista virolaisyhtiö hoitaa 90 prosenttia ja talon omat lääkärit kymmenen prosenttia.

– Päivystysvuoroja tulevat tekemään todella kokeneet lääkärit ja heitä on perehdytetty perusteellisesti osittain etänä ja osittain paikan päällä, kertoo Geidi Rajaste.

Medimatkat Oy hoitaa päivystyksiä myös Tammisaaressa, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Lahdessa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja useissa toimipisteissä pääkaupunkiseudulla.

– Lääkäriresurssimme kasvaa koko ajan, joten tarvittaessa pystymme ottamaan uusia päivystyspisteitä, sanoo Rajaste.

Medimatkat konserni tuottaa terveyspalveluita Suomessa ja Virossa.

Rajasteen mukaan yrityksen kautta tekee töitä yli 200 lääkäriä. Keski-Suomen yövuoroihin on suunniteltu keskimäärin 10–15 lääkärin työpanos.

Yhtiö laajentanut nopeasti

Virolaisyhtiön työllistämien lääkäreiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Medimatkat tavoittelee laajanevaa yhteistyötä myös muiden Suomen hyvinvointialueiden kanssa.

Keski-Suomen sairaala Novan yhteispäivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita vuorokauden ympäri. Yleislääkäritasoinen yöpäivystys toimii Novassa kello 22–08.

Yöpäivystyksessä on sunnuntaista torstaihin yksi ja perjantaina ja lauantaina kaksi lääkäriä vuorossaan.

Koko Keski-Suomen yöpäivystyksestä vastaava Novan päivystys on ollut viime aikoina erittäin ruuhkainen. Päivystys ruuhkautuu pääosin siksi, että potilaille ei löydy riittävän nopeasti jatkohoitopaikkoja.

Päivystyksessä jatkohoitopaikkaa saattaa odottaa parikymmentäkin potilasta ja vilkkaimpina öitä asiakkaita on ollut jopa yli 40. Päivystävän lääkärin hoidettavana on öisin myös puheluita muun muassa palvelutaloista, kotihoidosta ja ensihoidosta. Työ on hyvinvointialueen mukaan vaativaa, ennakoimatonta ja kiireistä, joten se vaatii kokeneen lääkärin työpanoksen.

Yle ei tavoittanut maanantaina Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajaa Kati Kallimoa kommentoimaan yöpäivystyksen kilpailutusta, eikä sitä tuleeko Novan yöpäivystyksessä olla jatkossa aina suomea puhuva lääkäri.