Kiinan sadonkorjuu onnistui – maailman riisijätti tuskailee silti sääolojen ja päästötavoitteiden kanssa

FENGJING Sarkaojasta lentää rytmikkäillä lapionliikkeillä savea ja liejua. Maanviljelijä Huang on aloittanut uuden urakan heti riisin sadonkorjuun päätyttyä. Hän kyntää peltoa nyt vehnäistutusta varten.

Huangin elinkeino on tyypillinen Fengjingin maalaiskylässä, joka sijaitsee samannimisen pikkukaupungin lähettyvillä.

Avaa kuvien katselu Fengjing sijaitsee Jangtse-joen suistoalueella. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Huang on vuokrannut pitäjänhallinnolta parin hehtaarin maatilkun, jossa viljelee riisiä ja vehnää. Riisisadon tuo tilkku antaa marraskuussa, vehnän kesäkuussa.

Jangtse-joen suistoalueilla Kiinan itäosassa on eletty näin ainakin 5 000 vuotta, kauempana deltalla jopa yli 8 000 vuotta. Hedelmällinen maaperä on taannut elannon Fengjingin asukkaille sukupolvesta toiseen.

Avaa kuvien katselu Huang pärjää oman peltonsa antimilla, mikäli kuivuus tai tulvat eivät vahingoita satoa. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Huang korjasi pellostaan riisiä noin 2 800 kiloa. Paikallinen tuottajahinta on 2,6 juania kilolta, joten hänen puolen vuoden tuloikseen tuli noin 7 280 juania eli vajaat 930 euroa. Tämän lisäksi hän saa valtiontukea kuusihenkisen perheensä elättämiseksi.

Tänä vuonna se riittää, mutta viime vuosina on tehnyt välillä tiukkaa. Satovahingot ovat koetelleet Huangin peltoa.

Niiden myötä vahvaa paikallista murretta puhuvalle viljelijälle on tullut ikävällä tavalla tutuksi kirjakielen sana: llmastonmuutos.

– Kuumat ja kuivat kesät ovat pahoja riisille, hän sanoo.

Kuuman kesän jälkeen tulevat alkusyksyn myrskyt. Fengjiangissa on viime vuosina sekä rikottu lämpöennätyksiä ja kärsitty taifuuneista.

Poikkeukselliset sääolosuhteet tuntuvat viljelijän kukkarossa.

– Olen joutunut investoimaan kastelujärjestelmiin kuivuuden takia, Huang kertoo.

Avaa kuvien katselu Leikkuupuimurit avustavat Fengjingin sadonkorjuussa. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Jos ei kuivuutta niin tulvia

Läheisellä pellolla korjataan vielä riisiä kahdella leikkuupuimurilla. Työtä valvoo viljelijä Zhang.

Tämän vuoden sato näyttää mainiolta. Aiempina vuosina myös Zhang on kärsinyt satovahingoista. Hänelle niitä on aiheutunut tulvista.

Riisiä viljellään pellolla, jolla on muutaman sentin vesivaippa. Taifuuni, pitkään jatkuva rankkasade ja läheinen, yli äyräidensä tulviva joki, on kuitenkin tappava yhdistelmä riisille.

Kiinassa kaikki maa kuuluu lain mukaan valtiolle. Valtiolta voi vuokrata viljelysmaata joko yksityinen viljelijä, yritys tai yhteisö.

Avaa kuvien katselu Zhang (vas.) on riisinviljelijänä yrityksen palveluksessa. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Zhang työskentelee riisipeltoja vuokraavan yrityksen palveluksessa. Firmalla on Fengjingissa yhteensä 66 hehtaaria riisipeltoa.

– Olemme rakentaneet pellon ympärille esteitä ja kanavia tulvien varalta. Lisäksi olemme siirtyneet viljelemään aiempaa matalakasvuisempaa lajiketta, joka ei lakoa helposti myrskyissä, Zhang kertoo.

Tämän päälle ovat tulleet Kiinan valtion vaatimat säästötoimet riisinviljelyn ympäristöhaittojen ja metaanipäästöjen vähentämiseksi.

– Käytämme nykyään ympäristölle ystävällisempää niin sanottua tuholaismyrkkyä pelloillamme, Zhang sanoo.

Avaa kuvien katselu Fengjingin pelloilla viljellään nykyisin matalakasvuisempaa riisilajiketta, joka kestää paremmin myrskyjä ja tulvia. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Päästötavoitteita ei ole kerrottu

Lisää rajoituksia ympäristöhaittojen torjumiseksi on tulossa, sillä Kiina on sitoutunut vähentämään metaanipäästöjään vuoteen 2030 mennessä.

Kiina ei ole allekirjoittanut 150 maan yhteistä sitoumusta vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Se on nostattanut paljon kritiikkiä, sillä Kiinalla on maailman suurimmat metaanipäästöt.

Kiina julkaisi marraskuun alussa oman toimintaohjelmansa päästöjen vähentämiseksi. Tarkkaa tavoitelukua se ei vaatimuksista huolimatta vieläkään kertonut.

Avaa kuvien katselu Koko Fengjingin kylä osallistuu tavalla tai toisella riisin sadonkorjuuseen. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Luvuilla on suuri merkitys Jangtsen deltan asukkaille, sillä juuri vesipelloilla tapahtuva riisinviljely on merkittävä metaanipäästöjen aiheuttaja. Mitä enemmän päästöjä lähivuosina vähennetään, sitä enemmän Huangin ja Zhangin kaltaisten viljelijöiden on säästettävä.

Toistaiseksi heidän mieliinsä on iskostettu luku 29.

Kiina on maailman suurin riisintuottaja: Riisiviljelmiä on kaikkiaan noin 29 miljoonaa hehtaaria, ja niillä viljellään 29 prosenttia maailman kaikesta riisistä.

Samalla Kiina myös aiheuttaa 29 prosenttia maailman riisiviljelmien metaanipäästöistä. Niitä pitäisi saada laskettua tuntuvasti 2030 mennessä eli viimeistään vuonna 2029.

– Toivotaan, että tavoitteisiin päästään ja riisinviljely täällä deltalla jatkuu, Zhang sanoo diplomaattisesti.