SDP leikkaisi valtion menoja ensi vuonna lähes miljardilla eurolla ja peruisi suurituloisten verokevennyksiä

SDP on valmis sopeuttamaan julkista taloutta sekä leikkaamalla menoja että korottamalla veroja. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi vaihtoehtobudjetin linjoista Ylen Ykkösaamussa 25. marraskuuta.

SDP:n eduskuntaryhmä on julkistanut vaihtoehtonsa valtion ensi vuoden budjetiksi. SDP ottaisi ensi vuonna velkaa 430 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallitus.

Sosiaalidemokraatit haluavat näyttää vaihtoehtobudjetissaan, että valtion menoja voidaan säästää ilman leikkauksia pienituloisten etuuksiin.

SDP:n vaihtoehdossa esitetään uusia menosäästöjä 715 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi sosiaalidemokraatit hyväksyvät Orpon hallituksen kaavailemia säästötoimia yhteensä 250 miljoonan edestä.

Yksi suurimpia säästökohteita on teollisuuden sähköistämisen tuki, josta sosiaalidemokraatit nipistäisivät 150 miljoonaa euroa. Se on SDP:n mielestä suurelta osaltaan säilyttävä tuki, joka on sähkömarkkinoiden uudessa tilanteessa kallis ja tarpeeton.

Verotulot kasvavat SDP:n vaihtoehdossa 830 miljoonaa euroa. Yli puolet tästä kerättäisiin uudistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta.

SDP ei keventäisi solidaarisuusveroa

Hallituksen esitykseen verrattuna sosiaalidemokraatit kiristäisivät hyvätuloisten verotusta laajentamalla kahden prosenttiyksikön solidaarisuusveron 88 800 euron vuosituloihin.

Hallituksen esityksessä solidaarisuusveron alaraja nousee 150 000 euroon.

Sosiaalidemokraattien esittämä muutos hallituksen esitykseen lisäisi verotuloja yhteensä 65 miljoonaa euroa.

SDP tekisi ansiotuloverotukseen täysimääräiset indeksitarkistukset eikä palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön alennusta vastaavaa osuutta ohjattaisi valtiolle. Nämä muutokset keventäisivät verotusta lähes 140 miljoonalla eurolla.

Vaihtoehtobudjetin mukaan SDP ottaisi ensi vuonna 430 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus.

SDP:n vaihtoehdon lähtökohtana on näkemys, että Suomessa työvoiman hitaan kasvun ongelmaa pahentaa matala investointiaste ja laskuun kääntynyt koulutustaso, jotka yhdessä ovat johtaneet heikkoon tuottavuuden kasvuun.

– Suomen talouden keskeisimmät ongelmat ovat työvoiman heikentynyt saatavuus, koulutustason lasku sekä investointien puute, sosiaalidemokraatit hahomattavat talouden tilannetta.

Lindtman: Taloutta on sopeutettava

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo, että SDP on eduskuntavaalien jälkeen ja syksyn aikana käynyt läpi valtiovarainministeriön virkamiesten menokartoitusta ja säästökohteita on löytynyt.

Lindtman linjaa, että julkista taloutta on välttämätöntä vahvistaa.

SDP:n tiukentunut talouslinja ei Lindtmanin mukaan johdu puheenjohtajan vaihdoksesta vaan taustalla on talouden heikentynyt tilanne.

SDP vaihtoi syyskuun alun puoluekokouksessaan puheenjohtajaa, kun edellisen hallituksen pääministeri Sanna Marin (sd.) luopui puoluejohtajan tehtävästä.

Lindtman korostaa, että sosiaalidemokraatit tasapainottaisivat valtiontaloutta vähintään yhtä paljon kuin hallitus.

- Mutta sopeutusten taakan jakaisimme tasapainoisemmin, jotta leikkaukset eivät kasaudu vain pieni- ja keskituloisten suomalaisten harteille.

– Panostaisimme osaamiseen ja tässä suhdannetilanteessa vaikuttaviin aitoihin kasvutoimiin. Ilmastotavoitteista ja luonnonsuojelusta emme tinkisi, Lindtman linjasi lauantaina 25. marraskuuta Ylen Ykkösaamussa.

Eduskunta keskustelee opposition vaihtoehtobudjeteista keskiviikkona 29. marraskuuta.