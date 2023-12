Asiantuntijan mielestä hirvivaroitusmerkkejä on jo liikaa – testasimme, kuinka moni oikeasti hidastaa merkin kohdalla

Kun tien vieressä näkyy hirvestä tai kauriista varoittava liikennemerkki, ensimmäisenä reaktiona olisi syytä olla kaasujalan kevennys tai ainakin ajonopeuden tarkistus.

Merkillä on yksinkertainen tehtävä: varoittaa siitä, että tiealueella liikkuu siinä kuvattuja eläimiä. Alueella on mahdollisesti sattunut onnettomuuksia tai on tiedossa, että siellä on eläinten käyttämiä reittejä.

Kun nopeutta tiputtaa, jää enemmän aikaa reagoida äkillisiin tilanteisiin.

– Lisäksi alhaisempi ajonopeus voi lieventää vammoja, joita tulee, kun törmätään esimerkiksi hirveen, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

Avaa kuvien katselu Suomen maantieverkosto on noin 78 000 kilometriä pitkä. Siitä 4,2 prosenttia eli vajaat 3 300 kilometriä on merkitty hirvi- tai kauriseläimistä varoittavilla liikennemerkeillä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Merkki ei ole velvoittava, ja hidastaminen jää kuljettajan harkintaan.

Moni jatkaakin matkaansa merkistä välittämättä.

Esimerkiksi Lähi-Tapiolan vuonna 2020 tekemän kyselyn mukaan joka kolmas autoilija oli törmännyt tai ollut läheltä piti -tilanteessa hirven tai peuran kanssa, mutta vain joka viides kertoi hiljentävänsä vauhtia hirvieläinvaaran alueella.

Asiantuntija: Varoitusmerkkejä on liikaa

Yle testasi autoilijoiden hidastushalua keskiviikkona kahdella maantiellä Pirkanmaalla.

Mittauspaikat olivat valtatiellä 12 Nokialla ja kantatiellä 65 Ylöjärvellä. Suurin sallittu nopeus oli molemmissa 80 kilometriä tunnissa.

Epävirallinen havainto oli, että useimmat autot eivät hiljentäneet hirvieläimistä varoittavan merkin kohdalla. Toisaalta osa autoilijoista ajoi alle nopeusrajoituksen jo ennen varoitusmerkkiä.

Avaa kuvien katselu Riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen suuri niillä alueilla, joissa hirviaidat alkavat ja loppuvat. Kuva on Tampereen Teiskontieltä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Samansuuntaisia tuloksia sai Varsinais-Suomen ely-keskus, kun se mittasi ajonopeuksia kymmenisen vuotta sitten valtiellä 8 Nousiaisissa.

Elyn mittausten mukaan juuri kukaan ei hiljentänyt vauhtia.

Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta arvioikin, että varoitusmerkit ovat kärsineet inflaation.

– Varoitusmerkkejä on liikaa ja liian pitkällä matkalla. Niitä laitetaan eri puolilla Suomea eri kriteereillä.

Hän kaipaa valtakunnallisia ohjeita tai sovittuja riskitasoja. Merkkejä pitäisi hänestä laittaa vain sellaisiin paikkoihin, joissa todella sattuu paljon onnettomuuksia ympäri vuoden.

Tästä on kyse Suomen teillä sattui viime vuonna lähes 14 000 riistaonnettomuutta. Yleisin onnettomuuteen joutunut eläin oli valkohäntäkauris, jonka kanssa tapahtui noin puolet kaikista kolareista. Eniten riistaonnettomuuksia tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Eteläisessä Suomessa korostuu peura- ja kauriskolareiden riski. Pirkanmaalla ja koko Suomessa on yleistynyt erityisesti metsäkaurisonnettomuuksien määrä. Suuri kolaririski on tyypillisesti siellä, missä on paljon liikennettä ja eläimiä, kuten Turun, Porin ja Lahden valtateillä. Lähteet: Tilastokeskus, Lähi-Tapiola

Avaa kuvien katselu Poronhoitoalueella sattui viime vuonna noin 4 000 porokolaria. Tämä poro kuvattiin toukokuussa 2022 valtatiellä 21 Enontekiössä. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Ilveksen huoltaja sai peuran päähänsä

Yksi merkkien kohdalla hidastavista autoilijoista on llveksen SM-liigan joukkueen huoltaja Janne Jansson. Syynä on viitisen vuotta sitten sattunut peurakolari.

Jansson ja hänen huoltoparinsa Lasse Laukkanen olivat palaamassa pelireissulta Hämeenlinnasta Tampereelle. Laukkanen ajoi huoltajien pakettiautoa ja lähti ohittamaan toista pakettiautoa.

Sitten räsähti.

– Peura tuli tuulilasista läpi ja meni puoliksi. Pääpuoli osui meikäläistä päähän, ja sarvet tulivat siihen meidän väliin. Oli onni onnettomuudessa, ettei käynyt pahemmin, Jansson sanoo.

Avaa kuvien katselu Ilveksen huoltaja Janne Jansson muistelee kolaria, joka sai hänet varomaan peuroja pitkäksi aikaa. Kolarissa kuolleen peuran sarvet ovat muistona luistinten teroitushuoneen seinällä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Laukkanen sai pidettyä auton tiellä ja selvisi naarmuilla. Jansson sai aivotärähdyksen ja menetti muistinsa.

Janssonin mukaan tilanne tuli niin nopeasti, ettei sitä olisi voinut estää.

Kun vastaan on tullut riistaeläimestä varoittava merkki, Liikenneturvan Marko Niemisen mukaan kannattaa myös tarkkailla tien penkereitä ja pitää turvaväliä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Tämän oppi onnettomuuteen joutunut Janssonkin.

– Ensimmäisen puoli vuotta tuijotin tien reunaan todella paljon. Nopeudet peura-alueilla ovat kyllä laskeneet.