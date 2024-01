Joona-Hermanni Mäkisen kolumni: Voiko Yhdysvallat romahtaa?

Suomi on sitonut kohtalonsa entistä tiukemmin imperiumiin, joka osoittaa monia rapistumisen merkkejä, kirjoittaa Mäkinen.

Yhdysvallat on kiistaton supervalta. Maan sotakoneisto on vertaansa vailla: tukikohtia on sadoittain ympäri maapalloa ja puolustusbudjetti on suurempi kuin kymmenellä seuraavaksi suurimmalla sotilasmahdilla yhteensä. Kansainväliset talousjärjestöt ovat amerikkalaisten tiukassa otteessa, ja koko maailmanlaajuista yhtenäiskulttuuria määrittää americana.

Ylivalta vaikutti pitkän aikaa järkähtämättömältä. Hybriksen vallassa lännessä puhuttiin jo ”historian lopusta”. Kunnes maailma alkoi taas muuttua. Ensin tasaisen hitaasti, lopulta harppauksin.

Tärkeimmät merkit kertovat epävakaasta supervallasta, joka on menettämässä otteensa.

Imperiumin arkkitehtien ensimmäinen suuri virhe oli kuunnella Wall Streetin sijoittajia. Tuotanto siirrettiin Kiinaan, minkä seurauksena tuloerot kasvoivat räjähdysmäisesti, ja oma tuotanto ja osaaminen kuihtuivat. Nyt ammuksia ei saada tuotettua tarpeeksi edes Ukrainan tarpeisiin, puhumattakaan Israelin ja Taiwanin tilauksista.

Virhe oli pitkälti sama, minkä brittiläinen imperiumi teki aikanaan siirtokuntiensa kanssa. Tuotanto siirrettiin halvempaan paikkaan, takapajuisena pidettyyn Amerikkaan, jossa oli valtavasti työvoimaa ja raaka-aineita. Tehtailijat tekivät pikavoittoja, mutta ei kestänyt kauaakaan, kun siirtokunnat päättivät vapautua siirtomaaisännistään. Yhdysvallat itsenäistyi ja piti puuvillatehtaat ja tietotaidon itsellään.

Ajan kuluessa roolit vaihtuivat. Nykyisin Britannia seuraa kiltisti Washingtonin ohjeistusta.

Yhdysvalloissa on vasta alettu ymmärtää Kiinan suhteen tehty virhe. Biden on laajentanut Trumpin aloittamaa kauppasotaa Kiinaa vastaan, ja kotimaista tuotantoa on pönkitetty mittavin tukipaketein.

Nämä toimet on kuitenkin tehty auttamattoman myöhässä. Ja uskottavuus on koetuksella, kun viimeiset puoli vuosisataa on kritisoitu ja purettu muiden pystyttämiä esteitä vapaalle kaupalle.

Samaan aikaan kun Suomi ja Ruotsi sitovat kohtaloansa entistä tiukemmin Yhdysvaltoihin, liittolaiset Euroopassa ja Aasiassa seuraavat huolestuneina kasvavia uhkia amerikkalaiselle maailmanjärjestykselle.

Globaalissa etelässä epäluulo Yhdysvaltojen johtamaa länttä kohtaan on vahvistunut jo pitkään. Gazan sota on lyhyessä ajassa kasvattanut blokkien välistä kuilua entisestään – ja suurella todennäköisyydellä peruuttamattomasti.

Eivätkä Yhdysvaltain rahkeet näytä riittävän pitämään samanaikaisesti kiinni vaikutusvallastaan Lähi-idässä, ohjata sotaa Ukrainassa ja käydä kylmää sotaa Kiinaa vastaan. Tämän ei pitäisi olla suuri yllätys, kun maan hallintoa on leikattu ja yksityistetty vuosikymmenten ajan. Imperiumin uskottavuutta on nakertanut myös kyvyttömyys reagoida koherentisti finanssikriisiin, pandemiaan ja luonnonkatastrofeihin.

Maan sisällä luottamus hallintoon on ennätyksellisen alhaalla ja tulevia presidentinvaaleja odotetaan lähinnä kauhunsekaisin tuntein. Neljäsosa amerikkalaisista kannattaa jo poliittisen väkivallan käyttöä, ja aseita riittää.

Kaksipuoluejärjestelmässä vaahdotaan identiteettipolitiikasta, mutta kansalaisten tärkeimmät huolenaiheet jäävät huomiotta. Maailman vauraimman valtion elinajanodote on rajussa laskussa ja lähes viisi vuotta alhaisempi kuin Suomessa.

Yhdysvallat on jakautunut taloudellisesti ja kulttuurisesti yhä voimakkaammin kahtia. On varakkaat ja liberaalit rannikot, ja vanhoilliskristilliset osavaltiot siinä välissä. Puolueiden välillä polarisaatio on kuitenkin näennäistä: kabinettien rauhassa löytyy laaja yhteisymmärrys sodista ja rikkaiden sekä suuryritysten suosimisesta. Vaalirahoitukselta poistettiin vähäisetkin rajoitukset jo yli vuosikymmen sitten.

Harvat historian mahtivallat ovat kaatuneet hetkessä. Rappion merkeistä huolimatta Yhdysvalloilla on edelleen kiistattomia etuja puolellaan. Maantieteellinen sijainti kahden valtameren välissä ei juuri voisi olla turvatumpi. Maailmankauppa käydään yhä dollareilla, vaikka Kiinan juanin käyttö valuuttana onkin yleistynyt.

Mutta tärkeimmät merkit kertovat epävakaasta supervallasta, joka on menettämässä otteensa.

Suomessa ja Euroopassa on asetettu kaikki toivo siihen, että Yhdysvallat tervehtyy. Nähtäväksi jää, miten pian Pax Americanan aikakausi tulee päätökseensä – ja miltä Yhdysvallat ja koko maailma sen jälkeen näyttävät.

Joona-Hermanni Mäkinen

Kirjoittaja on opettaja ja tietokirjailija, joka on inspiroitunut amerikkalaisista, vahvan sananvapausperinteen mahdollistamista, toisinajattelijoista.