Mihin katoavat nykytanssin koreografit ja rahat? Ammattilaiset ehdottavat kaupunginteattereille velvoitetta esittää tanssiteoksia

Tero Saarinen companyn teos Macbeth saa ensi-iltansa Tanssin talossa maaliskuussa. TSC on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia nykytanssiryhmiä.

Tanssin suosio on räjähtänyt Tiktokin ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelman myötä. Taidetanssi elää omassa kuplassaan, jota leimaa sisäänpäinkääntyneisyys ja pirstaleisuus.

Missä ovat nykytanssin nousevat koreografiatähdet?

Maailmalla tunnetaan liki kolme vuosikymmentä pitkän kansainvälisen uran tehnyt Tero Saarinen. Nykyisistä tekijöistä ei ole noussut samalla tavalla tunnettuja tekijöitä. Nykytanssin kenttä on muuttunut pirstaleiseksi, pienimuotoisten ja muutamaan esityskertaan jäävien teosten maastoksi.

Nykytanssin yleisömäärät ovat romahtaneet. Viime vuonna katsojia oli noin 320 000. Koronaa edeltävään aikaan verrattuna yleisömäärä on edelleen lähes satatuhatta pienempi.

Suomi haluaa edistää kulttuurivientiä, mutta kiinnostaako kansainvälinen menestys tämän päivän nykytanssikenttää?

Valtteri Raekallio on yksi nuoremman polven nimekkäimmistä koreografeista. Hän ei usko, että tämän hetken koreografit pyrkivät samanlaiseen kansainväliseen näkyvyyteen kuin Tero Saarinen company. Ajat ovat muuttuneet.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian professori Kirsi Monni muistuttaa, että Suomesta löytyy kansainvälisellä kentällä esiintyviä koreografeja. Viime vuonna runsaat parikymmentä nykytanssiryhmää tavoitti noin 8000 katsojaa ulkomaille suuntautuneilla vierailuilla.

Vuonna 2018 ulkomaisia katsojia oli lähes 30 000.

– Aika on muuttunut, kulttuurivienti ei toimi enää kärkihankkeiden vaan verkostojen kautta, sanoo Monni.

Tanssin viennin kannalta Suomi on maantieteellisesti hankalassa paikassa. Keski-Euroopassa koreografit ja tanssiryhmien johtajat voivat helposti kulkea paikasta toiseen katsomaan esityksiä. Samalla syntyy kontakteja ja verkostoja.

– On ongelmallista jos tähtäimenä ja mittarina aletaan pitää kansainvälistä menestystä, sanoo pitkän linjan koreografi ja Helsinki Dance Companyn entinen johtaja Jyrki Karttunen.

Taiteen tekeminen on hidasta ja siihen liittyy aina hirvittävä määrä turhaa työtä Valtteri Raekallio, koreografi ja tanssija

Yleisön näkökulmasta nykytanssi koetaan usein vaikeasti lähestyttävänä. Miten nykytanssille siis saataisiin lisää yleisöä?

Valtteri Raekallio painottaa, että taiteen rahoittajan kannalta oleellista on, saako teos vastakaikua yleisöltä. Kaiken taiteellisen toiminnan ei silti tarvitse olla markkinaehtoista.

– Yleisömäärät tai lipputulot eivät ole suora mittari taiteelliselle laadulle. Mutta tekijä ei voi myöskään odottaa työlleen ikuista julkista tukea, jos teokset eivät vaikuta yhteiskunnassa omaa kaveriporukkaa tai edes ammattikenttää pitemmälle, sanoo Raekallio.

Valmistuneet koreografit joutuvat tyhjän päälle

Tanssitaiteen laitos, joka kouluttaa sekä tanssijoita että koreografeja perustettiin Teatterikorkeakouluun 40 vuotta sitten. Vuosina 2000 - 2022 uusia koreografeja on valmistunut 65. Mitä heidän uralleen on tapahtunut?

Taideyliopiston koreografin koulutus ei näyttäisi takaavan menestystä taiteellisella uralla. Sen sijaan suuri osa tunnetuista nykykoreografeista on taustaltaan tanssijoita.

Koreografian professori Kirsi Monni ei tunnista ristiriitaa. Hän kuitenkin myöntää, että moni heiltä valmistunut koreografi on vaihtanut alaa. Tanssikentän rakenteet ja rahat ovat äärimmäisen pienet.

– Tilanne on aivan toinen kuin teatteriohjaajalla, joka tulee kentälle, jossa on kymmeniä valtakunnallisia teattereita työpaikkoineen, sanoo Monni.

Taiteen tekeminen on hidasta ja siihen liittyy aina hirvittävä määrä turhaa työtä, muistuttaa koregrafi ja tanssija Valtteri Raekallio.

– Systeemin ei voi olettaa olevan sellainen, että se takaa jokaiselle valmistuneelle koreografille työskentelymahdollisuudet 30 vuodeksi, jatkaa Raekallio.

Resurssit riittävät harvoin useamman teoksen tekemiseen vuodessa.

– Meillä koreografi kerää joka kerta oman työryhmänsä ja se on hyvä systeemi, mutta silloin taloudelliset riskit ovat kokonaan koreografilla, sanoo Kinetic Orchestra-ryhmää johtava Jarkko Mandelin.

Vieläkö nykytanssissa on tanssia?

Koreografiaopinnot ovat yliopisto-opintoja, joten koulutukseen sisältyy paljon teoreettisia kursseja. Teoriapainotteisuus näkyy myös kentällä.

Toiminnanjohtaja Iiris Autio Tero Saarinen companysta puhuu tanssitekniikkaan perustuvan liikkeellisyyden katoamisesta.

– Liikkeeseen perustuva tanssi on jäämässä käsitteellisten teosten ja esitystaiteen jalkoihin. Näin ei kuitenkaan kansainvälisesti katsottuna ole: suurilla näyttämöillä ja suurille yleisöille liikkeeseen perustuvat teokset ovat edelleen valtavirtaa.

Nuorien koreografien käsitys liikkeellisyydestä on aiempaa laajempi.

– Tunteminen ja ajattelu, huomion suuntautuminen ja affektit ovat myös liikettä ja tavallaan myös koreografiaa, mikä laajentaa koreografian käsitettä, sanoo keväällä 2023 koreografiksi valmistunut Eeva Juutinen.

Kun opinnoissa keskitytään ajattelun kehittämiseen herää huoli, katoaako koreografian ja liikkeen käsityötaito.

– Mä ymmärrän kysymyksen liikkeellisyydestä, mutta monikaan koreografi ei ole enää kiinni baletin tanssitraditiossa, sanoo Raekallio.

Luottamus tanssin vetovoimaan on heikko

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomesta puuttuvat isot nykytanssiryhmät, jotka työllistäisivät koreografeja. Se vaikuttaa alalle tulevien mahdollisuuksiin saada jalansijaa kentällä.

Samoin tanssin esityspaikoista on krooninen pula. Ne ovat kalliita ja siksi esitykset pyörivät vain muutaman illan ajan. Suomessa on laaja, koko maan kattava kaupunginteattereiden verkosto, mutta niiden näyttämöillä tanssiteoksia nähdään harvoin.

– Erittäin hyvä keino olisi velvoittaa valtionosuusrahaa eli VOS-tukea saavat teatterit kutsumaan omalle paikkakunnalleen tietty määrä tanssin vierailuesityksiä, ehdottaa Valtteri Raekallio.

Ideaa kannattavat myös Monni ja Mandelin. Mandelinin mukaan luottamus tanssin vetovoimaan maakuntien teattereissa on tällä hetkellä lähellä nollaa.

– Kun menemme keikalle, tilaajat eivät oleteta, että teokset ovat ammattimaisia ja myyvät. Sitten ollaan yllättyneitä kun sali on täynnä, sanoo Jarkko Mandelin.

Mandelin painottaa, että luottamuksen kasvattaminen edellyttää, että näyttämöille tuodaan joka kerta ammattimaisia teoksia. Raekallio puolestaan puhuu teosten avatumisesta myös tanssikentän ulkopuolisille.

– Kielellä on iso merkitys. Teoksesta kertova akateeminen puhe vieraannuttaa osan yleisöstä ja sitä kautta se kääntää teokset sisäänpäin, kohti taidekenttää itseään, sanoo Raekallio.

Marginaalista on tullut Suomessa mainstream, ja mainstream on jäänyt marginaaliin Iiris Autio, toiminnanjohtaja

Millä täytetään Tanssin talon suuri näyttämö?

Tanssin talon suuri Erkko-sali on täyttynyt tänä syksynä isoilla kansainvälisillä tanssiryhmillä säätiörahoituksen turvin. Se, mitä näyttämöllä esitetään jatkossa, on kysymysmerkki. Löytyykö Suomesta riittävästi koreografeja, joilla on vetovoimaa saada 700-paikkainen katsomo täyteen?

– Suomessa vähäiset resurssit on ripoteltu niin pieniin palasiin, ettei isoja, työllistäviä organisaatioita ole päässyt syntymään. Marginaalista on tullut Suomessa mainstream, ja mainstream on jäänyt marginaaliin, sanoo Autio.

Esittävien taiteiden rahoituksen tavoite valtionosuusrahaa saavissa teattereissa ja tanssiryhmissä perustuu kolmijakoon. Kolmasosa rahasta tulee valtiolta, toinen kolmannes kunnalta ja loput lipputuloista. Tämä tarkoittaa, että jos tanssiryhmän oma rahoitus heikkenee, pienentää se myös tukia. Siksikin on oleellista, että teos kykenee kommunikoimaan yleisön kanssa.

Tanssikentän säilymiselle ja kehittymiselle keskeistä ovat myös työolosuhteet.

– Meillä on intohimoisia ihmisiä, jotka ovat tottuneet joustamaan. Ihmiset alkavat kuitenkin kyllästyä tähän hirvittävään, pienellä rahalla tehtävään pätkätyökulttuuriin. Ammatillinen ja sosiaalinen kestävyys nousevat yhä enemmän keskusteluissa esiin, sanoo Monni.

