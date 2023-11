Maailman suurin risteilijä luovutettiin tilaajalle Turussa – telakan toimitusjohtaja: ”Tulee kyynel silmään”

Icon of the Seas on maailman suurin risteilyalus. Sama varustamo on tilannut Turusta jo kaksikymmentä laivaa.

Icon of the Seas -aluksen keulakupolin alla on näin hulppea tunnelma. Video: Minna Rosvall ja Stefan Granholm.