Junaliikenteessä myöhästymisiä henkilövahingon vuoksi

Junaliikenteessä on myöhästymisiä henkilövahingon vuoksi.

Helsingistä Rovaniemelle matkalla oleva juna on lähes kaksi tuntia myöhässä aikataulustaan.

Junaliikenteessä on myöhästymisiä henkilövahingon vuoksi. Henkilövahinko on tapahtunut Hyvinkään ja Riihimäen välisellä rataosuudella, se on sekoittanut junaliikennettä pahemman kerran.

Helsingistä Rovaniemelle matkalla oleva IC 37 on myöhässä aikataulustaan lähes kaksi tuntia. Junan piti lähteä Tampereelta kello 15.02, mutta juna pääsi liikkeelle vasta noin kello 16.45.

Myöhässä on myös Pieksämäen suuntaan menevä IC 145, joka on tällä hetkellä myös noin puolitoista tuntia myöhässä.

Pienempiä myöhästymisiä on myös muissa junavuoroissa.

Tampereelta Jyväskylään kello 16.07 lähtevä juna S 87 on peruttu kokonaan. VR:n viestinnän mukaan juna on peruttu kalustopulan vuoksi.

VR:n junien aikatauluja voi seurata junat kartalla-palvelussa.