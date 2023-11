Orpo torppaa Henrikssonin väitteen RKP:n jättämisestä ulkopuolelle rajapäätösten valmistelussa

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi tänään maanantaina Helsingin Sanommille, että RKP on jätetty rajapäätösten valmistelun ulkopuolelle.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei tunnista ulkopuolelle jättämistä.

– En tiedä, mistä valmistelusta he ovat jääneet ulkopuolelle. Koko ajan on pyritty informoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Totta on se, että rajalakeja valmistellaan sisäministeriössä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti tänään Helsingissä yhdessä Ruotsin pääministerin Ulf Kristersson kanssa.

Orpo jatkoi, että päätöksiä on tehty erittäin nopeasti. Hänen mukaansa on vaatinut kaikilta paljon, jotta tietoon on pystytty perehtymään. Myös hallitukselta on vaadittu paljon, että se on pystynyt jakamaan tietoa.

– Ehkä tästä on enemmän kyse. Tiedän, että kun päätökset on tehty, siinä vaiheessa jokainen on ollut täysin informoitua ja tietoinen siitä, mitä ollaan päättämässä.

Orpo kommentoi myös lyhyesti valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) esittämää kritiikkiä apulaisoikeuskanslerin päätöksestä.

– Olen sanonut, että valtioneuvoston jäsenten ei tule kommentoida oman laillisuusvalvojansa toimintaa, Orpo sanoi.

Purra kirjoitti sunnuntaina blogissaan, että hallituksen tulee voida päättää itärajan sulkemisesta riippumatta siitä, mitä laillisuusvalvoja on asiasta mieltä.

Purra otti kirjoituksessaan kantaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätökseen, joka pysäytti hallituksen esityksen itärajan rajoitusten kiristämisestä.

Purra totesi tekstissään, että apulaisoikeuskansleri luki tilannetta turvapaikanhakukysymyksenä.

– Siis siitä huolimatta, että kyseiset ihmiset eivät ole aitoja turvapaikanhakijoita. Tulkinta perustuu edellä kuvaamaani turvapaikkajärjestelmän laillistettuun väärinkäyttöön, jonka suhteessa nykyaikaan vanhentuneet kansainväliset sopimukset ja ääliöliberaali ja toisenlaiseen maailmaan tehty kansallinen lainsäädäntö mahdollistavat, Purra kirjoitti blogissaan.